Critics Choice Awards 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
JTeam
5 Ιανουαρίου 2026
Τα Critics Choice Awards φιλοξένησαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει χωρίς ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί γεμάτο μόδα, στιλ και statement εμφανίσεις.
Πριν ακόμα απονεμηθούν τα πολυπόθητα βραβεία, οι σταρ έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στους φωτογράφους με τη φετινή διοργάνωση φυσικά να αποτελεί για ακόμη μια χρονιά απόδειξη πως το κόκκινο χαλί των Critics Choice δεν έχει να «ζηλέψει» τίποτα από εκείνο των Όσκαρ ή των Χρυσών Σφαιρών.
Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν φυσικά η Αριάνα Γράντε, με μια εμφάνιση που συνδύαζε την κλασική κομψότητα και τη μοντέρνα λάμψη, καθώς και η νεαρή Ελ Φάνινγκ η οποία θεωρείται – και όχι άδικα- fashion icon της γενιάς της.
Το παρών στα βραβεία έδωσαν επίσης τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί πρωταγωνιστές που σημάδεψαν τη χρονιά που πέρασε, εκπροσωπώντας παραγωγές που συζητήθηκαν έντονα, τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.
Δες παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε από τα φετινά Critics Choice Awards
Ego Nwodim με Carolina Herrera
Jacob Elordi με Bottega Veneta
Justine Lupe με Prada
Jessica Biel με Lanvin FW25 RTW
Chase Infiniti με custom Louis Vuitton
Ariana Grande με custom Alberta Ferretti
Odessa A'Zion με custom Ott Dubai
Erin Doherty με custom Louis Vuitton
Jackie Tohn με Khoon Hooi
Britt Lower με Bottega Veneta SS26 RTW
Elle Fanning με Ralph Lauren FW03 RTW
Η μόδα αλλάζει — και το JennyGr είναι πάντα μπροστά. Ακολούθησέ μας στο Google News για daily fashion inspo.