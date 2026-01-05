Critics Choice Awards 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Η αυλαία της φετινής awards season άνοιξε στη Σάντα Μόνικα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα 31α Critics Choice Awards.

Τα Critics Choice Awards φιλοξένησαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει χωρίς ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί γεμάτο μόδα, στιλ και statement εμφανίσεις.

Πριν ακόμα απονεμηθούν τα πολυπόθητα βραβεία, οι σταρ έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στους φωτογράφους με τη φετινή διοργάνωση φυσικά να αποτελεί για ακόμη μια χρονιά απόδειξη πως το κόκκινο χαλί των Critics Choice δεν έχει να «ζηλέψει» τίποτα από εκείνο των Όσκαρ ή των Χρυσών Σφαιρών.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν φυσικά η Αριάνα Γράντε, με μια εμφάνιση που συνδύαζε την κλασική κομψότητα και τη μοντέρνα λάμψη, καθώς και η νεαρή Ελ Φάνινγκ η οποία θεωρείται – και όχι άδικα- fashion icon της γενιάς της.

Το παρών στα βραβεία έδωσαν επίσης τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί πρωταγωνιστές που σημάδεψαν τη χρονιά που πέρασε, εκπροσωπώντας παραγωγές που συζητήθηκαν έντονα, τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.

Δες παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε από τα φετινά Critics Choice Awards

Ego Nwodim με Carolina Herrera

Jacob Elordi με Bottega Veneta

Justine Lupe με Prada

Jessica Biel με Lanvin FW25 RTW

Chase Infiniti με custom Louis Vuitton

Ariana Grande με custom Alberta Ferretti

Odessa A'Zion με custom Ott Dubai

Erin Doherty με custom Louis Vuitton

Jackie Tohn με Khoon Hooi



Britt Lower με Bottega Veneta SS26 RTW





Elle Fanning με Ralph Lauren FW03 RTW