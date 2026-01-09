Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Πολίτης - Η ζωή του “Γιάγκου Δράκου” που όλη η Ελλάδα λάτρεψε

Ο Χρήστος Πολίτης άφησε το δικό του στίγμα στην υποκριτική μέσα από τις ερμηνείες του. Ο ρόλος του “Γιάγκου Δράκου” στη “Λάμψη” ήταν ένας από αυτούς που “σημάδεψαν” την καριέρα του.

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο ο θάνατος του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook. «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026», έγραψε και το διαδίκτυο γέμισε από συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού.

Ο Χρήστος Πολίτης διέγραψε μια σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής, με ρόλους που ξεχώρισαν και ερμηνείες που εντυπωσίασαν. Η καριέρα του είχε μεγάλη διάρκεια, ωστόσο οι νεότεροι τον θυμούνται μέσα από τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη «Λάμψη» του ANT1 - ένα σίριαλ που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο Χρήστος Πολίτης είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, επιλέγοντας να ζήσει τη ζωή του μακριά από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας. Ο ηθοποιός απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, επιλέγοντας να διανύει μια διαδρομή μακριά από την υποκριτική, που τόσο αγάπησε. Η είδηση της απώλειάς του έχει βυθίσει στο πένθος τον κόσμο του θεάτρου, αφού ακόμα ένας σπουδαίος καλλιτέχνης «φεύγει» από τη ζωή.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Πολίτης

Ο Χρήστος Πολίτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 27 Δεκεμβρίου του 1942. Αντιλήφθηκε από νωρίς την αγάπη του για το θέατρο και έτσι έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1965. Ο ίδιος δούλεψε σκληρά και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους συναδέλφους του.

Υπηρέτησε το θέατρο από το 1966 έως το 1998, συμμετέχοντας σε πάνω από 45 θεατρικές παραγωγές, και στον κινηματογράφο από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στη τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές, με γνωστότερη αυτή του Νίκου Φώσκολου, «Λάμψη».

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου (1974-1990), που είχε στόχο την θεατρική αποκέντρωση, με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Αλέξης Μινωτής, ο Αλέξης Σολομός. Ακολούθησε η συνεργασία του με το Εθνικό Θέατρο, συνεχίζοντας να ανεβάζει εξαιρετικές θεατρικές παραγωγές.

Στο κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ένα πολύ μικρό ρόλο το 1968, στην ταινία του Νίκου Φώσκολου Λεωφόρος του μίσους και με πρωταγωνιστικό ρόλο το 1969 στις ταινίες «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών». Το 1969 κέρδισε και το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17».

Το ντεμπούτο του στην τηλεόραση έγινε το 1973 στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου», ενώ ακολούθησε η «Βασίλισσα Αμαλία», που έπαιξε στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ακολούθησαν κι άλλες συνεργασίες μέχρι το 1991, που έδωσε τα χέρια με τον Νίκο Φώσκολο, προκειμένου να υποδυθεί τον περιβόητο «Γιάγκο Δράκο». Αυτός ήταν και ο ρόλος που τάυτισε την καριέρα του. Για 14 χρόνια - μέχρι το 2005 - υπηρέτησε πιστά αυτόν τον ήρωα, γράφοντας τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Όταν ο Χρήστος Πολίτης μιλούσε για τη «Λάμψη» πίσω από τις ανοιχτές κάμερες

Περίπου τέσσερα χρόνια πριν, ο Χρήστος Πολίτης είχε μιλήσει στο news247 και στον Θοδωρή Μίχο για τη συμμετοχή του στη «Λάμψη», κάνοντας αποκαλύψεις που προκάλεσαν αίσθηση. Ο ίδιος είχε αναφερθεί στις κακές σεναριακές ημέρες, αλλά και στο τρόπο που επέλεξε να υποδυθεί τον Γιάγκο Δράκο.

«Μπορεί να μην έβγαινα πολύ έξω, αλλά το καταλάβαινα από τις αντιδράσεις του κόσμου. Παίρναμε το σενάριο το βράδυ και γυρίζαμε την επομένη. Κάθε πρωινό μου ήταν τραγικό. Έβριζα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαλ@κίες έγραφαν. Εγώ και η Δανδουλάκη είχαμε δικαίωμα να διορθώνουμε το κείμενο. Εκείνη ερχόταν στο γύρισμα και το κείμενό της ήταν όλο γεμάτο blanco. Εγώ από την αρχή είπα ότι δεν θα αλλάξω ούτε ένα “και”. Είμαι ηθοποιός, όχι σεναριογράφος, δεν θα κάνω και αυτή τη δουλειά. Ο αγώνας μου λοιπόν ήταν να κάνω ό,τι μπορούσα για αυτόν το ρόλο.

Ένα στοιχείο που έβαλα στον Γιάγκο Δράκο ήταν το ερωτικό. Δεν εννοώ σεξουαλικό, αλλά το πώς βλέπεις τον κόσμο. Δεν έχω παίξει ποτέ μου με τεχνική, δεν ξέρω τι σημαίνει, με την έννοια της μανιέρας, να βγάζεις από την τσέπη μια συνταγή. Όχι, τίποτα από όλα αυτά, το μόνο που έκανα ήταν να αντιμετωπίζω ερωτικά ακόμη και μια καρέκλα που είχα απέναντί μου. Αυτό θεωρώ ότι πέρασε στον κόσμο».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Χρήστος Πολίτης είχε μιλήσει για τις χρηματικές απολαβές του, ενώ είχε αφήσει αιχμές για την Κάτια Δανδουλάκη, με την οποία συμπρωταγωνιστούσαν στη σειρά. Όπως παραδέχτηκε, αποδέχτηκε, αρχικά, αυτή τη δουλειά για οικονομικούς λόγους. «Προφανώς το έκανα για τα λεφτά. Δεν είχα μία, γιατί τα είχα ρίξει όλα στο Απλό Θέατρο που τότε ήταν πίσω από το Πάντειο, όπου ανέβαζα ποιοτικά έργα. Έφτασα όμως να παίρνω από τη μάνα μου χρήματα για τσιγάρα και βενζίνη. Και υποτίθεται ότι ήμουν γνωστός πρωταγωνιστής.

Αποφασίζω λοιπόν να κάνω τη ''Λάμψη''. ''Χρήστο, παραπάνω από 1.100.000 δρχ. δεν μπορούμε να σου δώσουμε'', μου λένε. Μάλλον με δουλεύουν, σκέφτηκα, όταν άκουσα το ποσό. Ήταν αστρονομικό για μένα. Δηλαδή, αν μου έλεγαν 100.000 το μήνα πάλι θα μου φαίνονταν πολλά. ''Πόσο παίρνει η Δανδουλάκη;'', τους ρωτάω. ''Λίγο παραπάνω από σένα'', μου λένε. ''Καλά λέω, ας της κάνουμε τη χάρη'', γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχουμε κάνει μαζί, είμαι πρώτο όνομα εγώ. Έλα όμως που σύντομα μαθαίνω ότι η Δανδουλάκη δεν παίρνει 50.000 παραπάνω, αλλά συνολικά 2.000.000 και βάλε. Με απειλή παραίτησης, με πάνε στο 1,5 εκατομμύριο. Αλλά αργότερα μαθαίνω ότι η Δανδουλάκη παίρνει 3.000.000 τελικά. Η ''Λάμψη'' εν τω μεταξύ είχε τεράστια επιτυχία, τα έσοδα του ΑΝΤ1 ήταν τρομακτικά. Ήμουν δηλαδή ριγμένος, όχι όμως μόνο οικονομικά. Εξαρχής η Δανδουλάκη είχε θέσει όρο να είναι στους τίτλους: ''Η Λάμψη με την Κάτια Δανδουλάκη''. Ήθελε να μπει πρώτο όνομα. Άντε, λέω εγώ, ας μπει μετά ''και ο Χρήστος Πολίτης''. Όχι, μου λένε, δεν θέλει κανέναν πλάι της. ''Κι εγώ πού πάω;'', ρωτάω».

