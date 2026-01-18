Πρίγκιπας Χάρι: Ξεκινά η τρίτη μεγαλύτερη δικαστική διαμάχη κατά του βρετανικού Τύπου - Στο πλευρό του διάσημα πρόσωπα

Βέβαια, το κλίμα σε αυτή τη δίκη είναι διαφορετικό. Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει πλέον να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, επομένως μία λάθος δήλωση θα μπορούσε να καταστράψει κάθε προσπάθεια

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει για ακόμη μια φορά στις δικαστικές αίθουσες του Λονδίνου, κατηγορώντας εκδοτικούς ομίλους για παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών. Στην τρίτη του μεγάλη δικαστική διαμάχη με τον βρετανικό Τύπο, που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει έως και εννέα εβδομάδες, θα βρίσκεται ο εκδότης της Daily Mail και Mail on Sunday.

Στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι βρίσκονται γνωστά πρόσωπα, όπως ο Έλτον Τζον, η Λιζ Χάρλεϊ, η Σέιντι Φροστ, η Λέιντι Ντόριν Λόρενς και ο πρώην πολιτικός Σάιμον Χιουζ, οι οποίοι με τη σειρά τους ισχυρίζονται πως δημοσιογράφοι χρησιμοποίησαν παράνομες μεθόδους - από υποκλοπές μέχρι επιθετική παρακολούθηση - παραβιάζοντας την ιδιωτική τους ζωή.

Στον αντίποδα, οι εκδότες της Daily Mail απορρίπτουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «παράλογες», και δηλώνουν έτοιμοι να υπερασπιστούν τη δημοσιογραφική τους πρακτική στο δικαστήριο.

Διαφορετικό το κλίμα σε αυτή τη νομική διαμάχη

Κι ενώ όλοι περιμένουν την αυριανή μέρα και τις εξελίξεις της δίκης, το BBC αναφέρει πως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να επιδιώκει πλέον τη συμφιλίωση με τη βασιλική οικογένεια, αφήνοντας πίσω τη σκληρή αντιπαράθεση των προηγούμενων ετών.

Σε αντίθεση με το 2023, όταν ο πρίγκιπας Χάρι κατέθεσε εναντίον του ομίλου Mirror, η παρούσα υπόθεση δεν συνοδεύεται από επιθετικές δημόσιες παρεμβάσεις. Εκείνη την περίοδο, η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του με τίτλο “Spare” και το ντοκιμαντέρ του Netflix με τη Μέγκαν Μαρκλ είχαν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, καθώς άφηναν πολλές αιχμές κατά της βασιλικής οικογένειας.

Σήμερα, το κλίμα δείχνει πιο ήπιο. Σε συνέντευξή του στο BBC τον Μάιο, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την οικογένειά του, τονίζοντας πως «δεν έχει νόημα να συνεχίζεται η σύγκρουση». Λίγους μήνες αργότερα, συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά έπειτα από 19 μήνες, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη προσέγγισης. Παράλληλα, εξετάζεται εκ νέου το καθεστώς της ασφάλειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει τις επισκέψεις του. Το 2027, μάλιστα, οι Αγώνες Invictus θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ, το μεγαλύτερο γεγονός του στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020.

Παρά τη δικαστική μάχη, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Βασιλικοί αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για την «τελευταία μεγάλη σύγκρουση» του ίδιου με τον έντυπο βρετανικό Τύπο και τονίζουν πως μια απρόσεκτη δήλωση στο δικαστήριο, θα μπορούσε να πλήξει τις εύθραυστες προσπάθειες συμφιλίωσης με την οικογένειά του.

Όσον αφορά πάντως την υπόθεση, η αντιπαράθεση προβλέπεται σφοδρή. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες, η Daily Mail δεν έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών της προηγούμενης δεκαετίας. Επιπλέον, οι ενάγοντες καλούνται να ξεπεράσουν το νομικό εμπόδιο της εξαετούς προθεσμίας παραγραφής, αποδεικνύοντας ότι πληροφορήθηκαν τις παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς τους μόλις πρόσφατα.

Ο δικαστής έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι η δίκη δεν θα μετατραπεί σε γενική έρευνα για τον Τύπο, απαιτώντας συγκεκριμένες αποδείξεις για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Εφόσον δεν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός, ο πρίγκιπας Χάρι θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαστικά αυτό που θεωρεί κατάχρηση εξουσίας από τον Τύπο. Πηγές κοντά στον ίδιο αναφέρουν ότι, μετά το πέρας της υπόθεσης, σκοπεύει να επικεντρωθεί στις φιλανθρωπικές του δράσεις, χωρίς νέα νομικά μέτωπα με τα μέσα ενημέρωσης στον ορίζοντα.