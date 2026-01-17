Πάμελα Άντερσον: «Ένιωσα αηδία που καθόμουν δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες»

Η Πάμελα Άντερσον ξεσπά κατά του Σεθ Ρόγκεν για το «Pam & Tommy» και αποζητά από εκείνον μια δημόσια συγγνώμη.

Η Πάμελα Άντερσον επανέρχεται με έντονα συναισθηματικό και αιχμηρό τρόπο στο ζήτημα της σειράς «Pam & Tommy», δηλώνοντας αυτή τη φορά ότι ένιωσε «αηδιασμένη» που βρέθηκε να κάθεται κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις φετινές Χρυσές Σφαίρεςς. Η αποκάλυψη έγινε σε συνέντευξή της στον Άντι Κόεν στο SiriusXM, όπως μετέδωσε το TMZ, και αναζωπύρωσε μια παλιά αλλά βαθιά προσωπική διαμάχη που φαίνεται πως παραμένει ανοιχτή πληγή για την ηθοποιό.

Ο Σεθ Ρόγκεν ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς, καθώς κέρδισε δύο βραβεία για τη νέα του κωμική σειρά του Apple TV+, «The Studio», μεταξύ των οποίων και εκείνο της καλύτερης κωμικής σειράς. Όμως, για την Άντερσον, η φυσική του παρουσία λίγα μέτρα μακριά της στην τελετή είχε πολύ διαφορετικό συναισθηματικό βάρος.

«Ο Σεθ Ρόγκεν έκανε το “Pam & Tommy” χωρίς να μου μιλήσει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά στον Κόεν. «Απλώς σκέφτηκα: πώς μπορεί κάποιος να κάνει τηλεοπτική σειρά και να εκμεταλλευτεί μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου; Εγώ είμαι ένας ζωντανός, αναπνέων άνθρωπος».

Η περιορισμένη σειρά του Hulu, που προβλήθηκε το 2022, αφηγείται τη θυελλώδη σχέση της Πάμελα Άντερσον με τον Τόμι Λι και κυρίως το σκάνδαλο της κλοπής και διαρροής του ιδιωτικού τους σεξουαλικού βίντεο, ένα γεγονός που σημάδεψε την καριέρα και τη ζωή της. Στη σειρά πρωταγωνιστούσαν η Λίλι Τζέιμς ως Πάμελα Άντερσον, ο Σεμπάστιαν Σταν ως Τόμι Λι και ο ίδιος ο Σεθ Ρόγκεν στον ρόλο του Ραντ Γκοτιέ, του ανθρώπου που έκλεψε και διένειμε την κασέτα.

Η Άντερσον περιέγραψε τη στιγμή στις Χρυσές Σφαίρες ως ιδιαίτερα άβολη: «Ήταν στο pit των Χρυσών Σφαιρών. Ήμασταν κοντά. Ένιωσα περίεργα. Ένιωσα ότι δεν είμαι ασήμαντη εδώ». Παρότι παραδέχτηκε ότι ήταν πολύ απασχολημένη με τη δουλειά της – όπως είπε, γύρισε πέντε ταινίες μέσα στον τελευταίο χρόνο – τόνισε ότι κάποιες στιγμές όλα αυτά «σε χτυπούν» συναισθηματικά.

«Τελικά ελπίζω να επικοινωνήσει μαζί μου για να ζητήσει συγγνώμη», πρόσθεσε. «Όχι ότι έχει σημασία. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, λένε ότι δεν έχεις δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Αλλά τα πιο σκοτεινά, βαθιά μυστικά ή τραγωδίες σου δεν θα έπρεπε να είναι σενάριο για μια τηλεοπτική σειρά. Αυτό με εξόργισε».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν πήγε να του μιλήσει απευθείας, αλλά «στο μυαλό της» το έκανε και του είπε όλα όσα σκεφτόταν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άντερσον επιτίθεται δημόσια στη σειρά και στους συντελεστές της. Σε συνέντευξή της στο Variety το 2023, είχε δηλώσει ότι πίσω από το «Pam & Tommy» κρύβονταν «μαλάκες» και είχε προσθέσει: «Αλάτι στην πληγή. Μου χρωστάτε ακόμα μια δημόσια συγγνώμη».

Παρά την οργή της πρωταγωνίστριας, η σειρά γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Emmy, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της καλύτερης μίνι σειράς, ενώ τόσο η Λίλι Τζέιμς όσο και οι υπόλοιποι βασικοί συντελεστές προτάθηκαν για τις ερμηνείες τους.

Ωστόσο, για την Πάμελα Άντερσον, η επιτυχία αυτή δεν αναιρεί το προσωπικό τραύμα. Το θέμα, όπως φαίνεται, δεν είναι καλλιτεχνικό ή εμπορικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο: το ποιος έχει το δικαίωμα να αφηγείται τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής κάποιου άλλου — και με ποιους όρους. Και, μέχρι σήμερα, η ίδια θεωρεί ότι αυτή η ιστορία ειπώθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της και εις βάρος της.