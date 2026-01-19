Φιν Γούλφχαρντ: Το μισογυνικό αστείο του πρωταγωνιστή του Stranger Things, που δεν χρειαζόμασταν

Αντιδράσεις προκάλεσε το "αστείο" του Φιν Γούλφχαρν για το γυναικείο σώμα και τη σύγκριση με τα Demogorgon από τη σειρά

Αντιδράσεις προκάλεσε ο Φιν Γούλφχαρντ, μετά το μισογυνικό αστείο που έκανε στην εκπομπή Saturday Night Live, κατά τη διάρκεια ενός μονολόγου του -κομμάτι ενός κωμικού σκετς. Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, που δείχνει κάθε φορά με τον τρόπο του πως δεν του αρέσουν οι δημόσιες εμφανίσεις, μάλλον θα κάνει καιρό να πραγματοποιήσει μία, μετά τις κατηγορίες για σεξισμό και μισογυνισμό, που του προσάπτουν.

Αν και μπήκε πολύ μικρός στον χώρο της υποκριτικής και έχοντας εξοικειωθεί με το κομμάτι των συνεντεύξεων, θα έλεγε κανείς πως θα ήταν πιο προσεκτικός - αλλά όχι. Ο Φιν Γούλφχαρντ ξεκίνησε τον μονόλογό του, εξηγώντας το πώς ήταν να μεγαλώνει ενώ πρωταγωνιστούσε σε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές παγκοσμίως, το Stranger Things, μέχρι που θεώρησε 'αστείο' να συγκρίνει τα γυναικεία γεννητικά όργανα με τα Demogorgon - τα τέρατα της σειράς.

«Η φωνή μου άλλαξε μπροστά στην κάμερα, το πρώτο μου φιλί ήταν μπροστά στην κάμερα και δεν μπορώ να πιστέψω ότι το παραδέχομαι, αλλά η πρώτη φορά που έμαθα πώς είναι μια γυναίκα εκεί κάτω ήταν επίσης μπροστά στην κάμερα», με την εικόνα να δείχνει μια σκηνή του ίδιου από τη σειρά, όταν σοκαρισμένος αντικρίζει για πρώτη φορά ένα Demogorgon, που ανοίγει το αγκαθωτό στόμα του, σαν λουλούδι.

Finn wolfhard and SNL you will but in hell for this misogynistic ass joke about the female anatomy you will PERISH



https://t.co/KZEukUtQOF — Chelsea 🪽🎀 (@Chelseabun55) January 18, 2026

Οι θεατές χαρακτήρισαν το σχόλιο χυδαίο και σεξιστικό, ενώ ένας κριτικός έγραψε πως το “αστείο” «δεν ήταν καθόλου αστείο». Ένας χρήστης σχολίασε στο Χ: «Αστεία για το γυναικείο σώμα και τα γυναικεία γεννητικά όργανα γίνονται εδώ και αιώνες, και παρ’ όλα αυτά οι γυναίκες εξακολουθούν να φέρνουν παιδιά σε αυτόν τον μισογυνικό κόσμο, προκαλώντας βλάβη και πόνο στα σώματά τους για χάρη αυτής της κοινωνίας. Η πτώση των γεννήσεων είναι απολύτως δικαιολογημένη. Μισογύνηδες».

Ένας άλλος έγραψε επίσης: «Η κοινωνία μας είναι τόσο εξοικειωμένη με την υποτίμηση των γυναικείων σωμάτων. Υποτίθεται ότι πρέπει να νιώθω ντροπή και αηδία για το ίδιο μου το σώμα, ώστε να μπορώ να γελάω μαζί τους. Αντί γι’ αυτό, βλέπω μια αποτρόπαιη μορφή μισογυνισμού».