Stranger Things: Χρησιμοποίησαν οι αδερφοί Ντάφερ το ChatGPT για το σενάριο της πέμπτης σεζόν;

Το στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν του Stranger Things, που τους έκαψε

Έχουν περάσει δεκατρείς ημέρες από το μεγάλο, και για πολλούς απογοητευτικό, φιλάνε του Stranger Things. Μετά τη θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι θαυμαστές περίμεναν ένα ακόμη επεισόδιο για το τέλος, το Netflix κυκλοφόρησε τελικά ένα ντοκιμαντέρ δύο ωρών. Σε αυτό, βλέπουμε το πώς ξεκίνησε η ιδεά της σειράς, τη διαδικασία της παραγωγής, τις τελευταίες ημέρες των γυρισμάτων, τη συγκίνηση των πρωταγωνιστών, καθώς και τις αποφάσεις για το κλείσιμο ενός κύκλου που άνοιξε δέκα χρόνια πριν και έκλεισε την 1η μέρα του 2026.

Κι ενώ το ντοκιμαντέρ, «One last adventure: The making of Stranger Things 5», θα ήταν ένας οριστικός και συγκινητικός αποχαιρετισμός, τελικά κατάφερε το αντίθετο. Τις τελευταίες ώρες, οι αδερφοί Ντάφερ βρίσκονται στο στόχαστρο, με τους θαυμαστές να τους κατηγορούν για χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την πέμπτη σεζόν.

Το στιγμιότυπο που εξόργισε τους θαυμαστές του Stranger Things

Ήταν δεδομένο πως οι θαυμαστές της σειράς θα παρατηρούσαν την κάθε λεπτομέρεια, επομένως το αετίσιο μάτι τους πρόσεξε ένα στιγμιότυπο που δείχνει τους Ντάφερ να δουλεύουν τα σενάρια της τελευταίας σεζόν, έχοντας όμως ανοιχτή την καρτέλα του ChatGPT. Καλά πήγε αυτό. Ουσιαστικά το χρησιμοποίησαν για κάποιες λεπτομέρειες της τελευταίας σεζόν, κάτι που μάλλον δικαιολογεί και ορισμένες αστοχίες.

The Great Duffer brother used Chatgpt to write Stranger Things Season 5.

WTF man 😡😡😡, now we know why season 5 sucked.#StrangerThings5 pic.twitter.com/TgjiHv7QN2 — Vicky Shinde (@iamshinde83) January 12, 2026

«Τώρα ξέρουμε γιατί το φινάλε ήταν τόσο “εκτός”», ήταν ένα από τα πολλά σχόλια στο Χ. Προς το παρόν, οι αδερφοί Ντάφερ δεν έχουν σχολιάσει κάτι, πιθανόν και να μην το κάνουν, ωστόσο στο ντοκιμαντέρ αποκάλυψαν πόσο αγχωτική διαδικασία ήταν το σενάριο της τελευταίας σεζόν. Και εδώ που τα λέμε, ίσως αυτή η δήλωση τα λέει όλα.