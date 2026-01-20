Η Σόφι Τέρνερ είναι χαρούμενη που έγινε μητέρα στα 23 της, γιατί τώρα δεν ανησυχεί για το βιολογικό της ρολόι

Η Σόφι Τέρνερ είναι μητέρα δύο παιδιών

Η Σόφι Τέρνερ έγινε μητέρα στα 24 της. Σήμερα, στα 29 της έτη, απολαμβάνει το γεγονός πως δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το βιολογικό της ρολόι, όπως πολλές γυναίκες εκεί έξω, που οι κοινωνικές επιταγές είναι πάντα “εκεί” να τους υπενθυμίζουν πως η ηλικία δεν είναι απλά ένας αριθμός.

Η ηθοποιός χρειάστηκε να επιβραδύνει την καριέρα της, η οποία μετά το Game of Thrones απογειώθηκε, ωστόσο τώρα επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη σειρά Tom Raider, του Prime Video. Μιλώντας στον Guardian, η Σόφι Τέρνερ ανέφερε πως «είναι πραγματικά ωραίο. Δεν ανησυχώ για το βιολογικό μου ρολόι και όλα αυτά τα πράγματα». Αναφορικά με το διάλειμμα που χρειάστηκε να πάρει, είπε πως «το να “φωλιάζω” και να είμαι στο σπίτι ήταν καταπληκτικό. Από την άλλη, επειδή δεν βοήθησε και ο Covid, ήταν ένα μεγάλο διάλειμμα από την καριέρα μου. Έπρεπε, κατά κάποιον τρόπο, να την ξαναχτίσω».

Στην ίδια συνέντευξη, η Σόφι Τέρνερ αναφέρθηκε και στην εμπειρία της να υποδύεται τον έρωτα στην οθόνη πριν τον ζήσει στην πραγματική ζωή. Όπως τόνισε, η υποκριτική προϋποθέτει βιώματα από τα οποία ο ηθοποιός μπορεί να αντλεί.

Η ίδια ήταν ακόμη έφηβη όταν έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στο Game of Thrones και θυμάται πως χρειάστηκε να υποδυθεί ότι είναι ερωτευμένη προτού το βιώσει: «Σκεφτόμουν απλώς ότι έτσι πρέπει να γίνει». Όταν όμως ερωτεύτηκε για πρώτη φορά, κατάλαβε πραγματικά το συναίσθημα, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι μέρος της δουλειάς - να αποδέχεσαι τη δυσφορία του συναισθήματος, ώστε να μπορείς να τη μεταφέρεις στον ρόλο».

Η Σόφι Τέρνερ κρατά σε μεγάλο βαθμό την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ’ όλα αυτά, μετά το διαζύγιό της από τον Τζο Τζόνας, το οποίο απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης και οριστικοποιήθηκε το 2024 - έχει προχωρήσει σε ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις.

Πρόσφατα, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει ξανά το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο επέστρεψε μετά τον χωρισμό της. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Flaunt εξήγησε ότι νιώθει απόλυτα «σαν στο σπίτι της», υπογραμμίζοντας πως η ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες της έδειξε πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των φίλων και της οικογένειας στην προσωπική ευεξία. Όπως είπε, η επιστροφή της συνοδεύτηκε από βαθύτερη εκτίμηση για τους ανθρώπους της.