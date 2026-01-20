Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τα έβγαλε όλα στη φόρα για τους γονείς του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ “έσπασε” τη σιωπή του και μίλησε δημόσια για το τέλος της σχέσης του από την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά όλα όσα έχουν συμβεί παρασκηνιακά.

Αυτό ήταν: ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απασφάλισε, βγάζοντας στη δημοσιότητα τα… “άπλυτα” της οικογένειας Μπέκαμ, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του. Ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ο οποίος εδώ και μήνες έχει αποστασιοποιηθεί από την οικογένειά του, τραβώντας μια κόκκινη γραμμή στη σχέση τους, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τα θέματα, που τον οδήγησαν σε ρήξη με την οικογένειά του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέλεξε τον προσωπικό λογαριασμό του στο IG για να εκφράσει όλα όσα κρατούσε εντός της ιδιωτικής σφαίρας τόσο καιρό, όμως, πλέον, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί. Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση, ο ίδιος αποκάλυψε την “εμπόλεμη κατάσταση” που επικρατεί ανάμεσα στον ίδιο και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας πως για ό,τι έχει συμβεί, ευθύνονται εκείνοι.

Οι αποκαλύψεις του έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς lifestyle κοινότητας, αφού κατηγόρησε ανοιχτά τους γονείς του για πολλαπλά θέματα, που, η αλήθεια είναι, πως σοκάρουν. Πέρα από τον προσωπικό πόλεμο που δέχτηκαν μαζί με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε λόγο για ύπουλες κινήσεις της μητέρας του, προσπάθεια αποκλεισμού του από τα δικαιώματα του ονόματος, αλλά και έλλειψη ειλικρίνειας και αυθεντικότητας στις σχέσεις του για χάρη της τέλειας "βιτρίνας" που έφτιαξαν για τον Τύπο.

Getty Images / Samir Hussein

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποκάλυψε πρώτη φορά, γιατί τσακώθηκε με τους γονείς του

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για μόνο ορισμένα από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί», έγραψε στην αρχή της δημοσίευσής του, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του. Ο ίδιος δεν επιθυμεί να έχει καμία σχέση με τους γονείς του, ακολουθώντας τη δική του διαδρομή μαζί με τη σύζυγό του. «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς - υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου διαμόρφωναν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέφερε, πως έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο άγχος, όπου όλα γίνονται με βάσει τη δημόσια εικόνα της “τέλειας οικογένειας”, που πρέπει να υπάρχει προς τα έξω. Ο ίδιος υποστηρίζει, πως η πραγματικότητα διαφέρει τρομερά από την εικόνα που έχουν πλάσσει οι γονείς του στα social media, μέσα από τα οποία προσπαθούν συνεχώς να δείχνουν πόσο υπέροχοι είναι. «Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν σταθερό στοιχείο της ζωής στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, συχνά εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιτρίνα τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».

«Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ “καρφώνει” Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, γράφοντας πως δεν αποδέχτηκαν ποτέ τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ και, μάλιστα, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την καταστρέψουν. «Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν ακόμη από τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει. Η μητέρα μου ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως άλλο φόρεμα. Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο μας, οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ από τα δικαιώματα στο όνομά μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά. Ήταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε την πληρωμή και από τότε δεν μου φέρθηκαν ποτέ με τον ίδιο τρόπο».

Τα προβλήματα που προκάλεσαν οι Μπέκαμ στον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ

«Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει “κακό” επειδή η Νίκολα κι εγώ επιλέξαμε να έχουμε στο τραπέζι μας τη γιαγιά μου, Σάντρα, και τη γιαγιά της Νίκολα, τη Ναούνι, καθώς και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους. Και οι δύο γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου κοντά στο δικό μας. Το βράδυ πριν από τον γάμο, μέλη της οικογένειάς μου μου είπαν ότι η Νίκολα “δεν είναι αίμα” και “δεν είναι οικογένεια”», εξιστόρησε. Ακολουθεί ένα από τα αποσπάσματα, που έχει προκαλέσει μεγάλο ντόρο στα μέσα, με όσα είπε για την κίνηση τη μητέρας του, να καταστρέψει τον πρώτο χορό του με τη σύζυγό του στον γάμο τους, προκαλώντας του ντροπή και θλίψη.

«Η μητέρα μου καπέλωσε τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες σε ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης».

«Από τη στιγμή που άρχισα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου απέναντι στην οικογένειά μου, δέχομαι αδιάκοπες επιθέσεις από τους γονείς μου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες διοχετεύονται στον Τύπο κατ’ εντολή τους. Ακόμη και τα αδέλφια μου στάλθηκαν να μου επιτεθούν στα social media, πριν τελικά με μπλοκάρουν απροσδόκητα το περασμένο καλοκαίρι. Η μητέρα μου καπέλωσε τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες σε ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης».

«Μπροστά στους 500 καλεσμένους του γάμου μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα ρομαντικά με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε πάνω μου με εντελώς ακατάλληλο τρόπο μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας για να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και ντροπή», θυμήθηκε, περιγράφοντας τον θυμό και τη θλίψη που ένιωσε τότε.

Η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ από τη μεγάλη γιορτή για τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Παρά τα όσα είχαν συμβεί ανάμεσά τους, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα, ταξίδεψαν στο Λονδίνο, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ωστόσο ο ίδιος δεν είχε χρόνο να τους δει - εκτός κι αν παρευρίσκονταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων, εκεί δηλαδή όπου θα ήταν κάμερες και φωτογράφοι. «Παρόλα αυτά, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα μου και αγνοηθήκαμε για μία εβδομάδα, περιμένοντας στο ξενοδοχείο μας να κανονίσουμε χρόνο μαζί του. Αρνήθηκε κάθε μας προσπάθεια, εκτός αν γινόταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερες παντού. Όταν τελικά δέχτηκε να με δει, έθεσε ως όρο να μην προσκληθεί η Νίκολα. Ήταν χαστούκι στο πρόσωπο. Αργότερα, όταν η οικογένειά μου ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, αρνήθηκαν να με δουν καθόλου».

Όντας απογοητευμένος από τη στάση και τη συμπεριφορά των γονιών του, τονίζει πως «η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το brand Beckham έρχεται πρώτο. Η “αγάπη” της οικογένειας κρίνεται από το πόσο ανεβάζεις στα social media ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να ποζάρεις σε μια οικογενειακή φωτογραφία, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων. Για χρόνια κάναμε τα πάντα για να είμαστε παρόντες και να στηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και κάθε δραστηριότητα προβολής, για να δείχνουμε την “τέλεια οικογένειά” μας. Όμως τη μία φορά που η σύζυγός μου ζήτησε τη στήριξη της μητέρας μου για να σωθούν εκτοπισμένα σκυλιά κατά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, εκείνη αρνήθηκε. Η αφήγηση ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντεστραμμένη. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήμουν εγώ αυτός που ελεγχόταν από τους γονείς του».

«Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί».

Στο φινάλε της δημοσίευσης, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τονίζει πως, η απομάκρυνσή του από την οικογένειά του, βοήθησε την ψυχική και σωματική υγεία του. Ο ίδιος δεν ξυπνάει πλέον με άγχος και απολαμβάνει κάθε στιγμή, χωρίς το επικριτικό βλέμμα των γονιών του. «Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και έχω βρει γαλήνη και ανακούφιση. Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια», κατέληξε.

