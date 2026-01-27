Η Σίντνεϊ Σουίνι σκαρφάλωσε στην πινακίδα Hollywood για να κρεμάσει σουτιέν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό

Η ηθοποιός πιθανόν να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα

Στην επικαιρότητα βρέθηκε ξανά η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα, μετά την απόφασή της να ανέβει στην εμβληματική πινακίδα Hollywood για να προωθήσει την επερχόμενη σειρά εσωρούχων της. Η ηθοποιός φαίνεται πως δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια, με αποτέλεσμα πολλοί να την κατηγορήσουν για βανδαλισμό - αλλά εδώ που τα λέμε, είναι ένα πρόσωπο που ο κόσμος λατρεύει να μισεί.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στην πινακίδα Hollywood για να κρεμάσει στα μεγάλα γράμματα τα σουτιέν, όσο συνεργείο κατέγραφε τις κινήσεις της - πλάνα που εξασφάλισε το TMZ. Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, η πρωταγωνίστρια των ταινιών Christy και Housemaid δεν είχε λάβει έγκριση, ούτε είχε δώσει την απαραίτητη καταβολή. Το Επιμελητήριο αναφέρει ότι μέρος των εσόδων πηγαίνει σε ένα καταπίστευμα που βοηθά στη συντήρηση της πινακίδας. Η πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ γενικά περιορίζεται.

Ο Στιβ Νίσεν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε πως «όποιος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ήνα αποκτήσει πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς οφείλει να λάβει άδεια ή έγκριση από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ. Η παραγωγή που αφορούσε τη Σίντνεϊ Σουίνι και την πινακίδα του Χόλιγουντ, δεν είχε εγκριθεί από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ ούτε είχαμε προηγούμενη γνώση αυτής. Ο οργανισμός δεν χορήγησε καμία μορφή άδειας ή έγκρισης στην παραγωγή ούτε ζήτησε κανείς άδεια ή έγκριση από το Επιμελητήριο για τη συγκεκριμένη παραγωγή».

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από την πλευρά της Σίντνεϊ Σουίνι, ενώ προς το παρόν δεν διεξάγεται καμία έρευνα.