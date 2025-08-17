Η επιγραφή Hollywood δεν θα υπήρχε σήμερα, αν δεν ήταν ο Άλις Κούπερ

Η επιγραφή Hollywood που μετράει 104 έτη, σώθηκε χάρη σε εκείνον

Η διάσημη επιγραφή Hollywood, που δεσπόζει στο Όρος Λι του Λος Άντζελες, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της αμερικανικής κουλτούρας. Όμως, σε αντίθεση με το σήμερα, η αρχική της χρήση δεν είχε καμία σχέση με τον κινηματογράφο. Για την ακρίβεια λειτουργούσε ως διαφημιστική ταμπέλα, για την προώθηση ενός οικιστικού έργου με την ονομασία Hollywoodland.

Κατασκευασμένη από ξύλο και λαμαρίνα, φωτιζόταν με 4.000 λάμπες, προκειμένου να τραβάει την προσοχή και τα βλέμματα, και προοριζόταν να μείνει στη θέση της για μόλις 18 μήνες. Σκοπός της ουσιαστικά ήταν να προσελκύσει κατοίκους και επενδυτές, και σε καμία περίπτωση να γίνει συνώνυμη με τη βιομηχανία του θεάματος.

Πώς φτάσαμε όμως στην εκστρατεία "Save the Sign” και στη συμβολή του Άλις Κούπερ;

Όσο η πόλη και η κινηματογραφική βιομηχανία αναπτύσσονταν, η ταμπέλα Hollywoodland παρέμενε στη θέση της. Μέχρι την έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης του 1930, όπου καθιστούσε αδύνατη τη συντήρησή της. Τα πρώτα σημάδια της εγκατάλειψης δεν άργησαν να φανούν, μέχρι που ήρθε και η αρνητική φήμη, δύο χρόνια αργότερα.Ήταν τότε που η ηθοποιός Πεγκ Έντουϊστλ έβαλε τέλος στη ζωή της, πηδώντας από το γράμμα “H”, συνδέοντας έτσι την επιγραφή με τη σκοτεινή πλευρά του ονείρου του Χόλιγουντ - κυρίως γιατί η ίδια είχε αφήσει το Μπρόντγουεϊ για να κυνηγήσει το όνειρο της μεγάλης οθόνης, αλλά δεν άντεξε την απογοήτευση των αποτυχιών.

Με τα χρόνια να περνούν και την επιγραφή να φθείρεται όλο και περισσότερο, το 1944 δωρίστηκε στην πόλη, μαζί με 425 στρέμματα γης. Πέντε χρόνια αργότερα, κι ενώ η όψη της πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, μία καταιγίδα κατέστρεψε ολοκληρωτικά το “H”. Αποφασίστηκε έτσι να κατεδαφιστεί, αλλά το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ πρότεινε να καλύψει τα έξοδα ανακαίνισης. Κάπως έτσι αφαιρέθηκε το -Land- και έμεινε η επιγραφή Hollywood, όπως δηλαδή την ξέρουμε σήμερα.

Τελείωσαν όμως τα προβλήματα; Όχι. Όπως γράφει το BBC, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η επιγραφή Hollywood είχε σχεδόν καταρρεύσει από την εγκατάλειψη, τις καιρικές συνθήκες και τους βανδαλισμούς. Το 1978, μια ακόμη καταιγίδα άφησε τα σημάδια της, καταστρέφοντας το πρώτο "Ο", ενώ το δεύτερο κύλησε στο βουνό. Οι κάτοικοι έβλεπαν τη λέξη Hullywod, αντί για Hollywood.

Το 1978, ο Άλις Κούπερ παραχώρησε συνέντευξη σε μια μουσική εκπομπή του BBC, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι σαν τη δική μας γέφυρα του Λονδίνου, το δικό μας Big Ben. Στο Χόλιγουντ, δεν έχουμε κανένα ορόσημο εκτός από την επιγραφή».

Όπως είχε εξηγήσει ο Άλις Κούπερ, κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη για αποκατάσταση της επιγραφής - το κόστος ήταν μεγάλο για να φτιαχτεί. Έτσι, πρότεινε να γίνει μια συναυλία και τα έσοδά της να πάνε στην ανακαίνιση. Κι ενώ υπολογιζόταν στα 50.000 δολάρια, μελέτη διαπίστωσε πως η παλιά κατασκευή ήταν αδύνατο να επισκευαστεί. Έπρεπε να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου με ατσάλινα γράμματα, στηριγμένα σε τσιμενένια θεμέλια, για να αντέχουν στους ισχυρούς ανέμους. Το κόστος έφτασε τα 250.000 δολάρια.

Και φτάνουμε στην εκστρατεία "Save the Sign”.

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, ξεκίνησε η εκστρατεία Save the Sign. Τον Ιούνιο, ο Χιου Χέφνερ, ιδρυτής του Playboy, διοργάνωσε μια εκδήλωση στο αρχοντικό του με διάσημους προσκεκλημένους για τη συγκέντρωση χρημάτων. Ο Άλις Κούπερ ήταν ο πρώτος που χορήγησε ένα γράμμα - ήταν το τελευταίο Ο το οποίο αφιέρωσε στον φίλο του Γκράουτσο Μαρξ, που είχε πεθάνει τον προηγούμενο χρόνο. «Ο Άντι Γουίλιαμς έδωσε για ένα ακόμη γράμμα, οι Warner Brothers και ο Τζιν Ότρι επίσης - και άλλοι πολύ καλοί άνθρωποι», είπε τότε ο Άλις Κούπερ και συνέχισε: «Το ξεκινήσαμε εμείς, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας στον κόσμο χρωστά τουλάχιστον ένα δολάριο στο Χόλιγουντ για όλη την ψυχαγωγία που μας προσφέρει – κι αν δεν μπορούμε εμείς που ζούμε εδώ να το συντηρήσουμε, είναι αστείο».

Η παλιά επιγραφή Hollywood κατεδαφίστηκε και μια νέα, μήκους 137 μέτρων και βάρους 240 τόνων, πήρε τη θέση της. Έγινε το απόλυτο σύμβολο της πόλης και της γοητείας της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε αμέτρητες ταινίες.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 1999, φωτίστηκε ξανά για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια για την αλλαγή της χιλιετίας. Στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τα δύο Ο χρησιμοποιήθηκαν για να σχηματίσουν τους δύο κάτω κύκλους του Ολυμπιακού συμβόλου – φόρος τιμής στην επερχόμενη διοργάνωση του 2028 στο Λος Άντζελες.