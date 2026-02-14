Οι Backstreet Boys θέλουν να εμφανιστούν στο Super Bowl 2027 και να φέρουν πίσω Μπρίντεϊ Σπίαρς και NSYNC. Από εμάς είναι, ναι

Έκρηξη νοσταλγίας

Η εκρηκτική εμφάνιση του Bad Bunny στο halftime του Super Bowl, συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Είτε αρέσει σε κάποιον η μουσική του είτε όχι, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως χάρισε υπερθέαμα πλούσιο σε μηνύματα. Ομολογουμένως, έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη. Αλλά ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά και μάλιστα, από ένα συγκρότημα που έχουμε αγαπήσει: τους Backstreet Boys.

Οι Backstreet Boys θέλουν να κάνουν comeback και να ξεσηκώσουν το κοινό στο Super Bowl, αλλά όχι μόνοι τους. «Τι λέτε; Backstreet Boys: Super Bowl 2027», ρώτησε ο Έι Τζέι ΜακΛίν, ένας εκ των τραγουδιστών, το κοινό στη συναυλία τους στο Las Vegas Sphere νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το E! Online. «Ας το κάνουμε να συμβεί! Δηλαδή, γιατί όχι; Θα γίνει στο Λος Άντζελες, είναι κυριολεκτικά στη γειτονιά μας».

Ο Έι Τζέι ΜακΛίν το θέλει τόσο που το ανέφερε και στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσαν οι Backstreet Boys στο People. «Μόλις ξεκίνησα μια διαδικτυακή αίτηση εκ μέρους του συγκροτήματος για να είμαστε στο halftime του Super Bowl του 2027. Καλύτερα να ψηφίσετε “ναι” για να το κάνουμε, ειδικά αφού θα γίνει στο Λος Άντζελες, στο SoFi Stadium, του χρόνου. Είναι σαν σπίτι για μένα και τον Κέβιν, οπότε θα ήταν πραγματικά φοβερό».

Shutterstock

Αλλά οι Backstreet Boys δεν έμειναν εκεί. Ο Νικ Κάρτερ το πήγε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε πως η εμφάνιση θα είναι μια «ποπ έκρηξη» γεμάτη με αστέρια από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s. «Θα φέρουμε πίσω την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τους NSYNC», με τον Τζέιμς ΜακΛίν να παρεμβαίνει: «Μα το έχουν ήδη κάνει και οι δύο».

Απτόητος, ο Κάρτερ πρόσθεσε: «Θα φέρουμε πίσω τους 98 Degrees, δεν με νοιάζει. Εμείς θα είμαστε οι headliners. Θα φέρουμε όλους τους ποπ φίλους μας πίσω. Πραγματικά πιστεύουμε ότι η εποχή της μουσικής μας, από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s, είναι από τις πιο νοσταλγικές για τον κόσμο και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν όμορφα».

Οι Backstreet Boys, όμως, δεν ήθελαν πάντα κάτι τέτοιο. Ο Κάρτερ αποκάλυψε στο Entertainment Tonight το 2021 ότι το συγκρότημα αρνήθηκε να συμμετάσχει στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl το 2001 και επέλεξε αντ’ αυτού να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. «Εκείνη την εποχή, λατρεύαμε την εκτέλεση του εθνικού ύμνου από τη Γουίτνεϊ Χιούστον. Και για εμάς, μας δόθηκε η επιλογή και απορρίψαμε το ημίχρονο. Ήταν όμως μια αξέχαστη εμπειρία για όλους, και μου αρέσει να λέω ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά με τον εθνικό ύμνο».

Στο φετινό Super Bowl, το συγκρότημα πρωταγωνίστησε μαζί με τον κωμικό Druski και τον μουσικό Machine Gun Kelly σε διαφήμιση της T-Mobile, όπου παρουσίασαν μια εκδοχή της επιτυχίας τους «I Want It That Way» για να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.