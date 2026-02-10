Super Bowl: Η Celimar Rivera Cosme έκανε τους κωφούς θαυμαστές του Bad Bunny να χορέψουν στους ρυθμούς του reggaeton

Γιατί η μουσική, είναι κυρίως ψυχή

Όταν ο Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή στο ημίχρονο του Super Bowl την Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας για εμάς) μας έκανε (θέλω να πιστεύω) όλους να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να χορέψουμε, αλλά κυρίως «έσπασε» μια παράδοση σχεδόν έξι δεκαετιών του National Football League (NFL), τραγουδώντας στα ισπανικά. Αυτή η πρωτιά, όμως, δεν ήταν η μοναδική. Αντί να προσφέρει μια μετάδοση του half time show στην αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL), όπως συνήθως γίνεται κάθε χρόνο, το NFL κανόνισε να παρουσιαστεί το performace στην πορτορικανική νοηματική γλώσσα, μια μοναδική διάλεκτο που χρησιμοποιείται στο νησί και η οποία κινδυνεύει με εξαφάνιση, σύμφωνα με ερευνητές.

Χρησιμοποιώντας την πορτορικανική νοηματική γλώσσα (LSPR), οι κωφοί θαυμαστές του Bad Bunny κατάφεραν να βιώσουν τις επιτυχίες του καλλιτέχνη, τραγούδια όπως «Me Porto Bonito» και «Tití Me Preguntó» — όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που ο τραγουδιστής ήθελε. Γιατί, η μουσική πρέπει πάντα να βρίσκει τρόπο να φτάνει στους ανθρώπους. Και αυτή τη φορά, έφτασε χάρη στη Celimar Rivera Cosme.

Ποια είναι η Celimar Rivera Cosme;

Η Celimar Rivera Cosme είναι κωφή διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το Πουέρτο Ρίκο, η οποία έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διερμηνεία των τραγουδιών του Bad Bunny στη νοηματική γλώσσα του Πουέρτο Ρίκο. Στο Super Bowl φέτος, κατάφερε να βοηθήσει τους θεατές να κατανοήσουν καλύτερα το Πουέρτο Ρίκο, τη γλώσσα του και τους κωφούς συνανθρώπους της.

Η Celimar Rivera Cosme ήταν πάντα μεγάλη θαυμάστρια του Bad Bunny. Έτσι, το 2022, αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα βίντεο στο Instagram για να απευθυνθεί απευθείας στον καλλιτέχνη. «Γεια σου Bad Bunny, ελπίζω να δεις αυτό το βίντεο», είπε στα ισπανικά. «Ξέρεις ότι υπάρχουν περίπου 100.000 κωφοί στο Πουέρτο Ρίκο; Στην πλειοψηφία τους αρέσουν τα τραγούδια σου, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια συναυλία με διερμηνέα». Μια εβδομάδα αργότερα, η Celimar Rivera Cosme βρισκόταν σε περιοδεία με τον Bad Bunny ως μία από τις επίσημες διερμηνείς νοηματικής γλώσσας του.

Για την ακρίβεια, εμφανίστηκε με τον Bad Bunny κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας του το 2022 και της περσινής του διαμονής στο Σαν Χουάν, η οποία διήρκεσε για 31 εμφανίσεις. Οι στίχοι του καλλιτέχνη είναι εμποτισμένοι με τοπική αργκό και λαογραφία, και η γνώση της Cosme για το Πουέρτο Ρίκο διασφαλίζει πάντα ότι καμία αναφορά ή νύξη δεν της διαφεύγει.

Ένας από τους στόχους της Cosme την Κυριακή ήταν απλώς να επιτρέψει σε ένα πλήθος ανθρώπων να δουν την Πορτορικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL) σε δράση. Η ASL είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή επικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτοπίζει ολοένα και περισσότερο την Πορτορικανική αντίστοιχη, όπως και η Χαβανέζικη Νοηματική Γλώσσα, που χρησιμοποιείται σε ένα άλλο νησί των ΗΠΑ, περίπου 10.000 χιλιόμετρα μακριά.

Η εμφάνιση της Rivera Cosme στο ημίχρονο του Super Bowl, λοιπόν, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την εκπροσώπηση των κωφών. Ιστορικά, στις συναυλίες συμμετείχαν διερμηνείς με ακοή, αλλά πολλά κωφά κοινά προτιμούν κωφούς διερμηνείς που μιλούν πιο άπταιστα τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Εφόσον είναι μερικώς κωφή, η Rivera Cosme αφιερώνει χρόνο πριν από τις συναυλίες, ακούει το set list μέσω ακουστικών, διαβάζει τους στίχους και προετοιμάζεται για μια δυναμική εμφάνιση για τους θαυμαστές του Bad Bunny, οι οποίοι απολαμβάνουν τους ρυθμούς reggaeton με τα μπάσα και τις ενεργητικές salsas μέσα από τις δονήσεις τους.

