Κρίσπιν Γκλόβερ: Πρώην μοντέλο τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς

Ο Κρίσπιν Γκλόβερ κατηγορείται από πρώην μοντέλο, που αναφέρεται ως Jane Doe, για σωματική βλάβη, απάτη, παράνομη έξωση, κακόβουλη δίωξη και ψυχική οδύνη.

Επιπλέον, η Βρετανίδα κατέθεσε στην αγωγή της πως ο Κρίσπιν Γκλόβερ αποπειράθηκε να την πνίξει με κεφαλοκλείδωμα και τη χρησιμοποίησε ως «σκλάβα του σεξ».

Ο 61χρονος ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Σε δήλωση στη The Sun, εκπρόσωπος του Κρίσπιν Γκλόβερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πραγματικότητα είναι ότι στις 2 Μαρτίου 2024, ο κ. Γκλόβερ ήταν θύμα απρόκλητης κακουργηματικής επίθεσης από την Jane Doe στην κατοικία του στο Λος Άντζελες.

Ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο, διερεύνησε το περιστατικό και συνέλαβε την Jane Doe. Τα γεγονότα αυτά τεκμηριώνονται από τα αρχεία των αρχών και από το περιοριστικό μέτρο που κατέθεσε τότε ο κ. Γκλόβερ κατά της Jane Doe».

Η δήλωση καταλήγει: «Ο κ. Γκλόβερ προτίθεται να υπερασπιστεί σθεναρά τον εαυτό του και να επιδιώξει κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο. Είναι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει πως η αγωγή αποτελεί αβάσιμη κατασκευή».

Η αγωγή της ενάγουσας

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η γυναίκα υποστηρίζει ότι βίωσε μια σειρά περιστατικών κατά τα οποία ουσιαστικά κρατήθηκε αιχμάλωτη και χρησιμοποιήθηκε για σεξ και δωρεάν εργασία από τον Κρίσπιν Γκλόβερ.

Η Βρετανίδα μοντέλο ισχυρίζεται ότι ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον ηθοποιό μέσω κοινωνικών δικτύων το 2015. Όπως αναφέρει, εκείνος της έστελνε επίμονα μηνύματα επί χρόνια, προτρέποντάς την να μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Όταν συναντήθηκαν δια ζώσης το 2023 στην Γερμανία, εκείνη καταγγέλλει ότι της έδειξε αντικείμενα ναζιστικών αναμνηστικών από τη συλλογή του, σύμφωνα με το TMZ.

Παρά τις «περίεργες προσεγγίσεις», όπως τις περιγράφει, υποστηρίζει ότι διατήρησε επαφή μαζί του επειδή -κατά τους ισχυρισμούς της- της υποσχόταν επαγγελματικές ευκαιρίες στο Χόλιγουντ.

Η μετακόμιση στο Λος Άντζελες και οι υποσχέσεις

Στις αρχές του 2024, σύμφωνα με την αγωγή, ο Κρίσπιν Γκλόβερ της υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να μείνει στο σπίτι του και να εργαστεί ως βοηθός του.

Η αγωγή αναφέρει ότι «χειραγωγήθηκε» με «υποσχέσεις για μια νέα ζωή, όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει από την αρχή και να κάνει καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος μέσω κάποιας επιχειρηματικής σχέσης μαζί του».

Η ίδια δηλώνει ότι σταμάτησε να πληρώνει ενοίκιο στην Ευρώπη και πούλησε τα υπάρχοντά της πριν μετακομίσει μόνο για να διαπιστώσει, όπως υποστηρίζει, ότι εκείνος περίμενε να λειτουργεί ως «συμβία» και να εργάζεται χωρίς αμοιβή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, «βασίστηκε αποκλειστικά στις υποσχέσεις του Γκλόβερ για χρήματα και στέγη», καθώς —όπως αναφέρει— δεν είχε φίλους, οικογένεια ή άλλες επαφές στο Λος Άντζελες. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι εκείνος παρακολουθούσε τις μετακινήσεις της, εντόπιζε την τοποθεσία της και επιχειρούσε να ελέγχει με ποιους συναντιόταν.

Το περιστατικό τον Μάρτιου του 2024

Η αγωγή αναφέρει ότι η ένταση κορυφώθηκε στις 2 Μαρτίου 2024. Η Jane Doe υποστηρίζει ότι είπε στον Κρίσπιν Γκλόβερ πως θα έφευγε από το σπίτι για να πάει σε τζαμί. Εκείνος, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, την προειδοποίησε ότι θα την κλείδωνε έξω αν έφευγε, όμως δεν τον πίστεψε.

Όταν επέστρεψε, ισχυρίζεται ότι βρήκε την πόρτα κλειδωμένη και της ζητήθηκε να βρει αλλού στέγη, ενώ τα προσωπικά της αντικείμενα και οι γάτες της βρίσκονταν ακόμη μέσα στο σπίτι. Όταν επιχείρησε να εισέλθει ξανά στην ιδιοκτησία για να τα πάρει, καταγγέλλει ότι ο Κρίσπιν Γκλόβερ «της επιτέθηκε, αρπάζοντάς την από τον λαιμό και πνίγοντάς την με λαβή κεφαλοκλειδώματος, αφήνοντας εμφανές τραύμα και ουλή στον λαιμό της».

Η ενάγουσα υποστηρίζει επίσης ότι ο ηθοποιός υπέβαλε «ψευδή αστυνομική αναφορά», χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη εισβολέα», και αργότερα ζήτησε περιοριστικά μέτρα εναντίον της. Κατά την ίδια, η αίτηση ήταν «κακόβουλη» και «δόλια» και «απορρίφθηκε γρήγορα λόγω μη προώθησης της διαδικασίας».

Πηγές των αρχών δήλωσαν στο TMZ ότι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για επίθεση στο σπίτι του Κρίσπιν Γκλόβερ εκείνη την ημέρα, αλλά δεν προχώρησαν σε συλλήψεις.