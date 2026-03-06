Η Έμμα Γουάτσον με νέα σχέση: Οι φωτογραφίες του ζευγαριού σε τρυφερές στιγμές

Αν και η Έμμα Γουάτσον κρατά τις σχέσεις της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το περιοδικό Quién κυκλοφόρησε φωτογραφίες τους

Η Έμμα Γουάτσον, η οποία έχει αποσυρθεί από την υποκριτική τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί με τις σχέσεις της. Όπως τώρα, καλή ώρα.

Φωτογραφίες της Έμμα Γουάτσον και του νέου της συντρόφου, Γκονζάλο Εβία Μπαγγιέρες, κυκλοφόρησαν από το περιοδικό Quién. Το ζευγάρι που είναι μαζί από τον Δεκέμβριο του 2025, εθεάθη για δείπνο στην Πόλη του Μεξικού, σε διακοπές στην Punta Mita και τρυφερές στιγμές στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η πρώτη καταγεγραμμένη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στο χιονοδρομικό θέρετρο Courchevel, στις Γαλλικές Άλπεις, στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Το θέρετρο είναι γνωστό, μεταξύ άλλων, επειδή διαθέτει το πιο απότομο διεθνές αεροδρόμιο στον κόσμο. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι επισκέφθηκε την Punta Mita, στην πολιτεία Nayarit, στα δυτικά του Μεξικού, μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές της μεξικανικής ακτής στον Ειρηνικό.

Y se confirma la relación de Emma Watson con el empresario mexicano (y ex de Belinda) Gonzalo Hevia Baillères.

Las fotógrafias son todas en CDMX entre Enero y Febrero de este año.

Hevia es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en US y México. pic.twitter.com/YWLgFXUUgR — Wensley Garbell (@WesGarbell) March 4, 2026

Όπως γράφει το El Pais, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μεξικανός επιχειρηματίας συνδέεται ερωτικά με κάποιο πρόσωπο από τον χώρο της ψυχαγωγίας. Το 2022, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Γκονζάλο Εβία Μπαγγιέρες είχε σχέση με την Μπελίντα Περεγκρίν Σουλ, Μεξικανή ηθοποιό και τραγουδίστρια. Κανένας από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ποτέ τη σχέση, όμως φωτογραφίες άφηναν επίσης να εννοηθεί ότι υπήρχε δεσμός.

Το 2025, η Μπελίντα κυκλοφόρησε το τραγούδι Heterocromía, στο οποίο σατιρίζει τις πολυτέλειες της ανώτερης τάξης στο Μεξικό. Το όνομα του τραγουδιού αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία η ίριδα κάθε ματιού έχει διαφορετικό χρώμα, είτε εντελώς είτε εν μέρει. Ο Γκονζάλο Εβία Μπαγγιέρες έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.

Ο 28χρονος ανήκει σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες του Μεξικού - η οικογένεια είναι ιδιοκτήτρια των ασφαλιστικών εταιρειών GNP και Profuturo, των πολυτελών πολυκαταστημάτων Palacio de Hierro, του μεταλλευτικού και μεταλλουργικού ομίλου Industrias Peñoles, της χρηματιστηριακής εταιρείας Valmex, καθώς και άλλων επιχειρήσεων. Είναι κληρονόμος μίας από τις μεγαλύτερες περιουσίες στο Μεξικό.