Η Στίβι Νικς πάντα θα υπερασπίζεται τον λόγο που την οδήγησε στην άμβλωση

Η Στίβι Νικς πήρε την απόφαση να μην φέρει στον κόσμο ένα μωρό, που θα γινόταν δυστυχισμένο. Το τίμημα ήταν σκληρό

Το 1979 η Στίβι Νίκς έγραψε το τραγούδι "Sara", μια σύνθεση η οποία στην αρχή είχε διάρκεια 16 λεπτά και ηχογραφήθηκε σε ένα στούντιο στην περιοχή του Ντάλας, που κάποτε ήταν εκκλησία καθολικών. Στην τελική του μορφή διαρκούσε περίπου εξί λεπτά και μπήκε στο άλμπουμ "Tusk" των Fleetwood Mac. Η σύνθεση περιέγραφε με υπέροχα λόγια («Σάρα, είσαι η ποιήτρια της καρδιάς μου») ένα κορίτσι που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει στη ζωή ή μόνο στην έμπνευση της υπέροχης Στίβι Νικς. Η "Sara" ίσως και να είναι η Σάρα Ρέκορ, η γυναίκα με την οποία είχε δεσμό ο Μικ Φλίντγουντ, ο ντράμερ των Fleetwood Mac, παράλληλα με τη σχέση του με την ίδια τη Στίβι Νικς.

Η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac δεν το διέψευσε ποτέ, αν και σε συνέντευξη της στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποκάλυψε τα εξής: «Στα τέλη των `70ς ήμουν μαζί με τον Ντον Χένλι (Eagles) και είχα μείνει έγκυος. Αν το κρατούσα, θα την ονόμαζα Σαρα. Ναι, το τραγούδι αναφέρεται και σε αυτή την ιστορία».

