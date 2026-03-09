Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι: Mία γυναίκα σπάει ρεκόρ και στερεότυπα

Η Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι είναι υπόδειγμα γυναικείας ενδυνάμωσης και μια γυναίκα που «γκρέμισε» στερεότυπα

Μια γυναίκα μετά τα 40 έχει να αντιμετωπίσει πολλά. Το βασικότερο είναι ίσως τα πατριαρχικά στερεότυπα που της έχουν επιβληθεί. Ο ένας ρόλος πάνω στον άλλον, οι αντιλήψεις της κοινωνίας για το σώμα και την ηλικία, η πίεση που μπορεί να γίνει αφόρητη. Η Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι χαράζει τον δικό της δρόμο. Πιο σωστά, τον δημιουργεί μέσα στον βυθό της θάλασσας και θα μιλήσει για την εμπειρία της στο Women's Forum 2026 «Είμαι εδώ για σένα» του JennyGr στις 14 Μαρτίου.

Από το HR στον βυθό της θάλασσας

H Φεϊρούζ γεννήθηκε στη Λιβύη και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Μητέρα δύο παιδιών με μια επιτυχημένη καριέρα ως διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού. Στα 45 της ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη. Όταν βρέθηκε σε ένα οικογενειακό ταξίδι στον Άγιο Ευστράτιο, ανακάλυψε το σημείο που ένιωθε ασφάλεια: τη θάλασσα.

