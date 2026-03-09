Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι: Mία γυναίκα σπάει ρεκόρ και στερεότυπα

Μια γυναίκα μετά τα 40 έχει να αντιμετωπίσει πολλά. Το βασικότερο είναι ίσως τα πατριαρχικά στερεότυπα που της έχουν επιβληθεί. Ο ένας ρόλος πάνω στον άλλον, οι αντιλήψεις της κοινωνίας για το σώμα και την ηλικία, η πίεση που μπορεί να γίνει αφόρητη. Η Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι χαράζει τον δικό της δρόμο. Πιο σωστά, τον δημιουργεί μέσα στον βυθό της θάλασσας και θα μιλήσει για την εμπειρία της στο Women's Forum 2026 «Είμαι εδώ για σένα» του JennyGr στις 14 Μαρτίου.
Από το HR στον βυθό της θάλασσας
H Φεϊρούζ γεννήθηκε στη Λιβύη και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Μητέρα δύο παιδιών με μια επιτυχημένη καριέρα ως διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού. Στα 45 της ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη. Όταν βρέθηκε σε ένα οικογενειακό ταξίδι στον Άγιο Ευστράτιο, ανακάλυψε το σημείο που ένιωθε ασφάλεια: τη θάλασσα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
- Πες μου το αγαπημένο σου χρώμα, να σου πω πόσο υψηλό EQ έχεις: Τα 3 χρώματα που «προδίδουν» έναν συναισθηματικά πανέξυπνο άνθρωπο
- Οι γονείς που μεγαλώνουν συναισθηματικά ευφυή παιδιά, τους κάνουν τακτικά αυτές τις 9 ερωτήσεις
- Λούρδη Λεόν: Η κόρη της Μαντόνα επανέφερε την τάση no bra στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού – H braless εμφάνιση με διάφανο φόρεμα