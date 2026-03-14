Γιατί η Κάρολιν Μπεσέτ αναγκάστηκε να θυσιάσει την καριέρα της στον Calvin Klein;

Μια καριέρα που βρισκόταν, μάλιστα, στο απόγειό της

Η σειρά του Ράιαν Μέρφι στο Disney+, έχει φέρει την Κάρολιν Μπεσέτ και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ξανά, στην επικαιρότητα. Οι δυο τους, μαζί με την αδερφή της Κάρολιν, έχασαν τη ζωή τους το 1999, σε αεροπορικό δυστύχημα.

Το Love Story, που διεσδύει στη θυελλώδη σχέση της Κάρολιν Μπεσέτ και του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σπάει ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτή τη στιγμή, η σειρά είναι η πιο δημοφιλής στο Disney+. Επτά επεισόδια έχουν γίνει διαθέσιμα, ενώ συνολικά αποτελείται από εννιά.

Η Κάρολιν Μπεσέτ, όσο περίεργο και παράδοξο κι αν ακούγεται, είναι περισσότερο διάσημη τώρα συγκριτικά με εκείνη την εποχή. Φωτογραφίες της έχουν κατακλύσει τα social media, με τη νέα γενιά να αντιγράφει μέχρι και το στυλ της. Που ομολογουμένως, ήταν μοναδικό.

Η σειρά, μάλιστα, δίνει λεπτομέρειες της ζωής της, πριν γνωριστεί με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ - όταν δηλαδή η καριέρα της στον Calvin Klein ξεκινούσε να ανθίζει. Μια καριέρα βέβαια που έληξε "άδοξα", μιας και η ίδια αποφάσισε να αποχωρήσει από τον οίκο, όταν πια είχε αποφασίσει να παντρευτεί τον Κένεντι. Κάτι που είδαμε και στο έκτο επεισόδιο του Love Story.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε η καλή φίλη της Κάρολιν Μπεσέτ στο Page Six, Σάσα Τσερμάγιεφ, εξήγησε πως η ανακοίνωση ήρθε μετά τον γάμο. «Έφυγε από τη δουλειά της βασικά επειδή όλα έπρεπε να περιστρέφονται γύρω από τον Τζον και το περιοδικό George».

Ισχυρίστηκε επίσης πως υπήρχε «σύγκρουση συμφερόντων» για τους διαφημιζόμενους λόγω της σύνδεσης του περιοδικού με τη μόδα. «Υποτίθεται ότι έπρεπε κάπως να τα εγκαταλείψει όλα ώστε οι επαγγελματικές κινήσεις του να είναι πιο αποδεκτές για τον κόσμο, και αυτό με στενοχωρεί», είπε η Τσερμάγιεφ, προσθέτοντας ότι τη δεκαετία του ’90 οι γυναίκες «δεν θεωρούνταν πραγματικά τόσο σημαντικές».

Φυσικά, αναρωτήθηκε και τι θα μπορούσε να είχε καταφέρει η Κάρολιν Μπεσέτ αν είχε παραμείνει στον χώρο. «Ήταν ένα πολύ έξυπνο κορίτσι. Ήταν πολύ μορφωμένη. Ενδιαφερόταν για πολλά πράγματα».

Η Καρολίν Μπεσέτ γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1966 στο White Plains και μετακόμισε στο Greenwich μετά το διαζύγιο των γονιών της. Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, εργάστηκε ως πωλήτρια στη Calvin Klein, στη Μασαχουσέτη. Η χάρη και το στυλ της εντυπωσίασαν τα στελέχη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, όπου αρχικά ανέλαβε τη διαχείριση VIP πελατών και στη συνέχεια έγινε διευθύντρια δημοσίων σχέσεων. Έγινε μούσα και στενή φίλη του Calvin Klein, ο οποίος τη θεωρούσε την απόλυτη ενσάρκωση της μινιμαλιστικής αισθητικής του οίκου.