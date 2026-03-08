Αυτή η σειρά σπάει ρεκόρ τηλεθέασης, με πάνω από 25 εκατομμύρια ώρες προβολών

Έγινε η πιο δημοφιλής σειρά στο Disney+. Δικαίως θα πούμε εμείς

Τον προηγούμενο μήνα έγραφα πως η σειρά για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ, είναι ό,τι καλύτερο θα δει κανείς αυτές τις μέρες. Αν δεν την έχεις δει, δεν ξέρεις τι χάνεις. Αποδεικνύεται, μάλιστα, πως το American Love Story φαίνεται πως έχει γοητεύσει τους θεατές, με πάνω από πάνω από 25 εκατομμύρια ώρες θέασης στα πρώτα πέντε επεισόδια στο Disney+ και στο Hulu.

Ο Ράιαν Μέρφι, μετά το The Beauty (επίσης στο Disney+), δημιούργησε μια σειρά που ξύπνησε τη νοσταλγία στους millennials και ταυτόχρονα σύστησε στις υπόλοιπες γενιές, ένα ζευγάρι που τη δεκαετία του 1990 ήταν το πιο περιζήτητο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η σειρά κατέγραψε ρεκόρ τηλεθέασης, ούτε το γεγονός πως από τις 12 Φεβρουαρίου, όταν και έκανε πρεμιέρα το American Love Story, οι θεατές αυξάνονται κάθε εβδομάδα για την παρακολουθήσουν. Τα πέντε επεισόδια έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό, ενώ αναμένονται ακόμα τρία για να ρίξει αυλαία η σεζόν. Μάλιστα, το πέμπτο επεισόδιο έχει κατά 51% υψηλότερη τηλεθέαση συγκριτικά με το πρώτο.

Στο μεταξύ, σε αυτό έχουν βοηθήσει και τα social media, με τις αναρτήσεις για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ να διαδέχονται η μία την άλλη. Σύμφωνα με το TikTok, οι αναζητήσεις για το ζευγάρι αυξήθηκαν πάνω από 9.100% τον τελευταίο μήνα.

Αν μη τι άλλο αυτή είναι μια σπουδαία επιτυχία για τη σειρά του Ράιαν Μέρφι, αφού οι θεατές επιστρέφουν στο Disney+ για κάθε νέο επεισόδιο - κάτι που δεν συμβαίνει εύκολα. Δύσκολα κάποιος θα δώσει ραντεβού σε streaming πλατφόρμα, όταν πλέον έχει συνηθίσει να βλέπει μονοκοπανιά τα επεισόδια.

Γιατί έγινε η πιο δημοφιλής σειρά το American Love Story;

Εκτός από τη σκηνοθεσία και τις υπέροχες ερμηνείες (πρωταγωνιστές εδώ είναι η Σάρα Πίτζεον και ο Πολ Άντονι Κέλι), η σειρά διεισδύει σε μία ιστορία που για πολλούς παραμένει άγνωστη, ως προς τις λεπτομέρειες. Αν και οι φωτογραφίες του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ ήταν σε όλα τα περιοδικά, πολλές πληροφορίες για τη σχέση τους δεν είχαν βρει το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, πολλά πράγματα γίνονται γνωστά στη σειρά - όχι όμως και ο λόγος που το ζευγάρι τσακώθηκε δημόσια σε πάρκο της Νέας Υόρκης.

Αν και ο Ράιαν Μέρφι εμπνεύστηκε από το βιβλίο της Ελίζαμπεθ Μπέλερ, Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, χρησιμοποιεί και στοιχεία μυθοπλασίας για τις ανάγκες της αφήγησης. Στην πραγματικότητα όμως, μικρή σημασία έχει για το τι είναι αλήθεια και τι ψέμα στη σειρά. Είναι εθιστική από μόνη της.