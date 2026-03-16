Ο εκνευρισμός της Τεγιάνα Τέιλορ στα Oscars 2026 -  “Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα;”

Κατά τη διάρκεια των Όσκαρ 2026, υπήρξε μια τεταμένη στιγμή με την Τεγιάνα Τέιλορ να φωνάζει εκνευρισμένη σε έναν άντρα που πήγε να τη σπρώξει

Αν και η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ διεξήχθη ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και ανατροπές, υπήρξε ένα περιστατικό που στιγμιαία έφερε ένταση. Συγκεκριμένα, η Τεγιάνα Τέιλορ, που ήταν και υποψήφια για Β’ γυναικείου ρόλου, καταγράφηκε από κάμερα να φωνάζει σε έναν άνδρα, που όπως υποστήριξε η ηθοποιός, πήγε να τη σπρώξει.

Getty Images

Στο βίντεο που έγινε viral στα social media, η Τεγιάνα Τέιλορ ακούγεται να λέει: «Είσαι άντρας που βάζει τα χέρια του πάνω σε μια γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής». Μάλιστα, επαναλαμβάνει τη φράση πριν στραφεί σε κάποιον κοντά της, ο οποίος φαινόταν να τη ρωτά τι είχε συμβεί, με την ίδια να εξηγεί: «Γιατί ακούμπησε το χέρι του σε γυναίκα. Με έσπρωξε, και μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη σπρώξει».

Ωστόσο, στα σχόλια μερικοί χρήστες σχολίασαν πως ήταν υπερβολική αντίδραση από την μεριά της Τεγιάνα Τέιλορ, ενώ ορισμένοι έσπευσαν να την υποστηρίξουν.

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House?pic.twitter.com/j6YcZbfrFn — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 16, 2026

Μπορεί η Τεγιάνα Τέιλορ να μην κέρδισε Όσκαρ στην κατηγορία της, ωστόσο η ταινία One Battle After Another στην οποία συμμετείχε, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, με έξι συνολικά βραβεία.