Oscars 2026: Θρίαμβος για το “One Battle After Another” - Οι νικητές, τα σχόλια και οι εκπλήξεις της 98ης απομονής

Ένας εκπληκτικός Κόναν Ο’Μπράιεν, με καυστικά σχόλια καθ΄όλη τη διάρκεια των βραβείων Όσκαρ 2026, μεγάλη βραδιά για το One Battle After Another και ένας Τιμοτέ Σαλαμέ που έφυγε με άδεια χέρια

Η 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις προβλέψεις για τα φαβορί. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν για δεύτερη φορά ο Κόναν Ο’Μπράιεν, ο οποίος χάρισε καυστικές ατάκες, κρατώντας “ζεστό” το κοινό, σχολιάζοντας τόσο τις παγκόσμιες εξελίξεις όσο και τον Τιμοτέ Σαλαμέ για τις δηλώσεις του σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα, που καταπώς φαίνεται του κόστισαν ακριβά.

«Πέρυσι, όταν παρουσίαζα, το Λος Αντζελες καιγόταν, αλλά φέτος όλα πάνε περίφημα», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του Κόναν Ο’Μπράιεν στον εναρκτήριο λόγο του, με το κοινό να τον χειροκροτεί, ενώ συνέχισε στον ίδιο τόνο σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Σαλαμέ: «Η ασφάλεια είναι πολύ αυστηρή απόψε. Υπάρχουν φόβοι για επιθέσεις από τις κοινότητες του μπαλέτου και της όπερας».

Ο οικοδεσπότης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις παγκόσμιες εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι όσοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ζούμε εξαιρετικά χαοτικές και τρομακτικές εποχές. Σε στιγμές σαν κι αυτές πιστεύω πως τα Όσκαρ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Τριάντα μία χώρες από έξι ηπείρους εκπροσωπούνται απόψε, και κάθε ταινία που τιμούμε είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και εργάζονται σκληρά για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο. Απόψε αποτίουμε φόρο τιμής όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και στα ιδανικά της παγκόσμιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, της συνεργασίας, της υπομονής, της ανθεκτικότητας και μιας από τις πιο σπάνιες αρετές σήμερα, αυτή της αισιοδοξίας».

Μεγάλος νικητής της βραδιάς λοιπόν αναδείχθηκε η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, που έφυγε συνολικά με έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτών της Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Το Sinners, που είχε αποσπάσει 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που συγκέντρωσε ποτέ ταινία, κέρδισε τέσσερα βραβεία και τρία το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ήταν -ίσως- μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, κατακτώντας το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το Sinners, αφήνοντας τον Τιμοτέ Σαλαμέ πικραμένο, που ήταν το μεγάλο φαβορί για την ερμηνεία του στο Marty Supreme -η ταινία για την ακρίβεια δεν κατέκτησε ούτε ένα αγαλματίδιο. Η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, για την συγκλονιστική ερμηνεία της στην ταινία Hamnet, κάτι που αν μη τι άλλο ήταν αναμενόμενο.

Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, που εξαρχής ήταν το μεγάλο φαβορί, ωστόσο δεν έδωσε το παρών. Ο Κίραν Κάλκιν που ανακοίνωσε την κατηγορία, σχολίασε πως «Ο Σον Πεν δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε ή δεν ήθελε». Από την άλλη, η Εϊμι Μάντιγκαν που ήταν από τις πρώτες που βραβεύτηκαν, κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Weapons. Ένα βραβείο που επίσης αποτέλεσε έκπληξη, αφού αρκετοί περίμεναν την Τεγιάνα Τέιλορ. Η 76χρονη Μάντιγκαν έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που κέρδισε στην εν λόγω κατηγορία.

Η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ έκρυβε και μία ιστορική νίκη, αυτή της Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου, που κέρδισε αυτό της Καλύτερης Φωτογραφίας για την ταινία Sinners. Έγινε η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που κατακτά το εν λόγω βραβείο από την ίδρυση της Ακαδημίας.

Επιπλέον, η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκούντης κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία για την κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ για την ταινία One Battle After Another. «Σε ευχαριστώ για τις δέκα ταινίες. Το κάνουμε αυτό πάνω από 30 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί, υποθέτω, και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και το ότι έχω ένα Όσκαρ πριν από εσένα είναι επίσης τρελό», είπε η ίδια στην ομιλία της.

Αναλυτικά, οι νικητές των βραβείων Όσκαρ 2026

Καλύτερη Ταινία

Bogunia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

The Secret Agent

Sinners

Train Dreams

F1

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Πόλ Τόμας Αντερσον, One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ, Sinners

Τζος Σάφντι, Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ, Sentimental Value

Κλόι Ζάο, Hamnet

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Ρόουζ Μπερν, If I Had Legs I’d Kick You

Κέιτ Χάντσον, Song Sung Blue

Ρενάτα Ράινσβε, Sentimental Value

Έμα Στόουν, Bugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τιμοτέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, One Battle After Another

Ήθαν Χοκ, Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Sinners

Βάγκνερ Μόουρα, The Secret Agent

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο, Hamnet

Πολ Τόμας Αντερσον, One Battle After Another

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ, Train Dreams

Γουίλ Τρέισι, Bugonia

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Frankenstein

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου, Blue Moon

Τζαφάρ Παναχί, It Was Just an Accident

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ, Sentimental Value

Ράιαν Κούγκλερ, Sinners

B’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ, Sentimental Value

Iνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, Sentimental Value

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Γουνμί Μοσάκου, Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ, One Battle After Another

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο, One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι, Frankenstein

Ντελρόι Λίντο, Sinners

Σον Πεν, One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Sentimental Valu

Φωτογραφία

Ντάν Λόστσεν, Frankestain

Ντάριους Κόντζι, Marty Supreme

Μάικλ Μπάουμαν, One Battle After Another

Αντόλφο Βελόζο, Train Dreams

Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου, Sinners

Μοντάζ

Στίβεν Μιριόνε, F1

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, Marty Supreme

Αντι Γιούργκενσεν, One Battle After Another

Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ, Συναισθηματική Αξία

Μάικλ Π. Σόγιερ, Sinners

Σκηνογραφία

Ταμάρα Ντέβερελ, Frankenstein

Χάνα Μπίτσλερ, Sinners

Φιόνα Κρόμπι, Hamnet

Τζακ Φισκ, Marty Supreme

One Battle After Another

Ταινία Animation

Arco

Elio

In Your Dreams

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirât

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

The Alabama Solution

Cutting Through Rocks

The Perfect Neighboor

Sinners

Come See Me in the Good Light

Mr. Nobody against Putin

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

All The Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Διεθνής Ταινία

The Secret Agent

It was just an accident

Sirat

Sentimental Value

The Voice of Hind Rajab

Τραγούδι

Golden (KPop Demon Hunters)

I Lied to You (Sinners)

Dear Me (Diane Warren: Relentless)

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)

Train Dreams (Train Dreams)

Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

Sinners

The Lost Bus

Μουσική

Τζέρσκιν Φέντριξ, Bugonia

Αλεξάντερ Ντεσπλά, Frankestein

Μαξ Ρίχτερ, Hamnet

Τζόνι Γκρίνγουντ, One Battle After Another

Λούντβιγκ Γκόρανσον, Sinners

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Frankenstein

Kokuho

Αμαρτωλοί

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Κοστούμια

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Avatar: Fire and Ash

Casting