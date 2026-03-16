Oscars 2026: Θρίαμβος για το “One Battle After Another” - Οι νικητές, τα σχόλια και οι εκπλήξεις της 98ης απομονής
JTeam
16 Μαρτίου 2026
Η 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις προβλέψεις για τα φαβορί. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν για δεύτερη φορά ο Κόναν Ο’Μπράιεν, ο οποίος χάρισε καυστικές ατάκες, κρατώντας “ζεστό” το κοινό, σχολιάζοντας τόσο τις παγκόσμιες εξελίξεις όσο και τον Τιμοτέ Σαλαμέ για τις δηλώσεις του σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα, που καταπώς φαίνεται του κόστισαν ακριβά.
«Πέρυσι, όταν παρουσίαζα, το Λος Αντζελες καιγόταν, αλλά φέτος όλα πάνε περίφημα», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του Κόναν Ο’Μπράιεν στον εναρκτήριο λόγο του, με το κοινό να τον χειροκροτεί, ενώ συνέχισε στον ίδιο τόνο σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Σαλαμέ: «Η ασφάλεια είναι πολύ αυστηρή απόψε. Υπάρχουν φόβοι για επιθέσεις από τις κοινότητες του μπαλέτου και της όπερας».
Ο οικοδεσπότης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις παγκόσμιες εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι όσοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ζούμε εξαιρετικά χαοτικές και τρομακτικές εποχές. Σε στιγμές σαν κι αυτές πιστεύω πως τα Όσκαρ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Τριάντα μία χώρες από έξι ηπείρους εκπροσωπούνται απόψε, και κάθε ταινία που τιμούμε είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και εργάζονται σκληρά για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο. Απόψε αποτίουμε φόρο τιμής όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και στα ιδανικά της παγκόσμιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, της συνεργασίας, της υπομονής, της ανθεκτικότητας και μιας από τις πιο σπάνιες αρετές σήμερα, αυτή της αισιοδοξίας».
Μεγάλος νικητής της βραδιάς λοιπόν αναδείχθηκε η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, που έφυγε συνολικά με έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτών της Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Το Sinners, που είχε αποσπάσει 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που συγκέντρωσε ποτέ ταινία, κέρδισε τέσσερα βραβεία και τρία το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.
Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ήταν -ίσως- μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, κατακτώντας το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το Sinners, αφήνοντας τον Τιμοτέ Σαλαμέ πικραμένο, που ήταν το μεγάλο φαβορί για την ερμηνεία του στο Marty Supreme -η ταινία για την ακρίβεια δεν κατέκτησε ούτε ένα αγαλματίδιο. Η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, για την συγκλονιστική ερμηνεία της στην ταινία Hamnet, κάτι που αν μη τι άλλο ήταν αναμενόμενο.
Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, που εξαρχής ήταν το μεγάλο φαβορί, ωστόσο δεν έδωσε το παρών. Ο Κίραν Κάλκιν που ανακοίνωσε την κατηγορία, σχολίασε πως «Ο Σον Πεν δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε ή δεν ήθελε». Από την άλλη, η Εϊμι Μάντιγκαν που ήταν από τις πρώτες που βραβεύτηκαν, κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Weapons. Ένα βραβείο που επίσης αποτέλεσε έκπληξη, αφού αρκετοί περίμεναν την Τεγιάνα Τέιλορ. Η 76χρονη Μάντιγκαν έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που κέρδισε στην εν λόγω κατηγορία.
Η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ έκρυβε και μία ιστορική νίκη, αυτή της Ότομ Ντουράλντ Αρκάποου, που κέρδισε αυτό της Καλύτερης Φωτογραφίας για την ταινία Sinners. Έγινε η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που κατακτά το εν λόγω βραβείο από την ίδρυση της Ακαδημίας.
Επιπλέον, η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκούντης κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία για την κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ για την ταινία One Battle After Another. «Σε ευχαριστώ για τις δέκα ταινίες. Το κάνουμε αυτό πάνω από 30 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί, υποθέτω, και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και το ότι έχω ένα Όσκαρ πριν από εσένα είναι επίσης τρελό», είπε η ίδια στην ομιλία της.
Αναλυτικά, οι νικητές των βραβείων Όσκαρ 2026
Καλύτερη Ταινία
Bogunia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
The Secret Agent
Sinners
Train Dreams
F1
Καλύτερη Σκηνοθεσία
Πόλ Τόμας Αντερσον, One Battle After Another
Ράιαν Κούγκλερ, Sinners
Τζος Σάφντι, Marty Supreme
Γιοακίμ Τρίερ, Sentimental Value
Κλόι Ζάο, Hamnet
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet
Ρόουζ Μπερν, If I Had Legs I’d Kick You
Κέιτ Χάντσον, Song Sung Blue
Ρενάτα Ράινσβε, Sentimental Value
Έμα Στόουν, Bugonia
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, Marty Supreme
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, One Battle After Another
Ήθαν Χοκ, Blue Moon
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Sinners
Βάγκνερ Μόουρα, The Secret Agent
Διασκευασμένο Σενάριο
Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο, Hamnet
Πολ Τόμας Αντερσον, One Battle After Another
Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ, Train Dreams
Γουίλ Τρέισι, Bugonia
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Frankenstein
Πρωτότυπο Σενάριο
Ρόμπερτ Κάλοου, Blue Moon
Τζαφάρ Παναχί, It Was Just an Accident
Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, Marty Supreme
Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ, Sentimental Value
Ράιαν Κούγκλερ, Sinners
B’ Γυναικείος Ρόλος
Ελ Φάνινγκ, Sentimental Value
Iνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, Sentimental Value
Έιμι Μάντιγκαν, Weapons
Γουνμί Μοσάκου, Sinners
Τεγιάνα Τέιλορ, One Battle After Another
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο Ντελ Τόρο, One Battle After Another
Τζέικομπ Ελόρντι, Frankenstein
Ντελρόι Λίντο, Sinners
Σον Πεν, One Battle After Another
Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Sentimental Valu
Φωτογραφία
Ντάν Λόστσεν, Frankestain
Ντάριους Κόντζι, Marty Supreme
Μάικλ Μπάουμαν, One Battle After Another
Αντόλφο Βελόζο, Train Dreams
Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου, Sinners
Μοντάζ
Στίβεν Μιριόνε, F1
Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, Marty Supreme
Αντι Γιούργκενσεν, One Battle After Another
Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ, Συναισθηματική Αξία
Μάικλ Π. Σόγιερ, Sinners
Σκηνογραφία
Ταμάρα Ντέβερελ, Frankenstein
Χάνα Μπίτσλερ, Sinners
Φιόνα Κρόμπι, Hamnet
Τζακ Φισκ, Marty Supreme
One Battle After Another
Ταινία Animation
Arco
Elio
In Your Dreams
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Ζωούπολη 2
Ήχος
F1
Frankenstein
One Battle after Another
Sinners
Sirât
Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους
The Alabama Solution
Cutting Through Rocks
The Perfect Neighboor
Sinners
Come See Me in the Good Light
Mr. Nobody against Putin
Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους
All The Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: "Were and Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Διεθνής Ταινία
The Secret Agent
It was just an accident
Sirat
Sentimental Value
The Voice of Hind Rajab
Τραγούδι
Golden (KPop Demon Hunters)
I Lied to You (Sinners)
Dear Me (Diane Warren: Relentless)
Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
Train Dreams (Train Dreams)
Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
Sinners
The Lost Bus
Μουσική
Τζέρσκιν Φέντριξ, Bugonia
Αλεξάντερ Ντεσπλά, Frankestein
Μαξ Ρίχτερ, Hamnet
Τζόνι Γκρίνγουντ, One Battle After Another
Λούντβιγκ Γκόρανσον, Sinners
Κομμώσεις και Μακιγιάζ
Frankenstein
Kokuho
Αμαρτωλοί
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Κοστούμια
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Avatar: Fire and Ash
Casting
Φρανσίν Μάισλερ, Sinners
Κασάντρα Κουκουκούντις, One Battle After Another
Τζένιφερ Βεντίτι, Marty Supreme
Νίνα Γκολντ, Hamnet
Γκάμπριελ Ντομίνγκες, The Secret Agent