Caroline Myss: Η σύγχρονη φωνή της πνευματικότητας έρχεται στην Ελλάδα

Η Caroline Myss, η διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας και δασκάλα, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα μοναδικό διήμερο workshop με θέμα «Το Ιερό Εσωτερικό Δίκτυο – Επανασύνδεση με τους Αόρατους Νόμους της Ζωής», το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Leading Minds, στις 25 & 26 Αστο Sofitel Athens Airport.

Το συγκεκριμένο workshop απευθύνεται σε κάθε άτομο που επιθυμεί να ενισχύσει τη σχέση του με τις «αόρατες αρχές» που διέπουν τη ζωή και την υγεία μας - πέρα από τη λογική, μέσα από τη διαίσθηση και την εσωτερική καθοδήγηση. Η Caroline Myss είναι μια μορφή που για εκατομμύρια ανθρώπους υπήρξε το σημείο καμπής σε μια εσωτερική διαδρομή. Η παρουσία της στην Αθήνα αποτελεί γεγονός με βαρύτητα, όχι λόγω δημοσιότητας, αλλά λόγω ουσίας.

Το έργο της έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να επανασυνδεθούν με τον εσωτερικό τους κόσμο και να κατανοήσουν βαθύτερα την ψυχο-πνευματική τους δομή. Η σύνδεση μεταξύ πνευματικότητας και υγείας, σύμφωνα με την Caroline Myss, οδηγεί στην κατανόηση των εσωτερικών αναζητήσεων και στην αυτογνωσία. Δεν αρκεί να «ξέρει» κανείς. Δεν αρκεί να πιστεύει ή να διαβάζει. Κάποια στιγμή, η ζωή - ή το σώμα, ή μια απώλεια - ζητούν να αποδείξει κανείς αν όντως είναι ευθυγραμμισμένος με αυτό που έχει έρθει να γίνει.

Η πορεία της Caroline Myss ξεκινά από τη Θεολογία και φτάνει μέχρι την Ιατρική Διαισθητική, την οποία συνίδρυσε με τον Dr. Norman Shealy, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Μέσα από τη συνεργασία τους, η Myss ανέπτυξε την έννοια της «ενεργειακής διάγνωσης», όπου η ασθένεια δεν είναι το πρόβλημα αλλά το σύμπτωμα μιας «διαρροής» εσωτερικής αλήθειας.

Το διήμερο workshop με θέμα «Το Ιερό Εσωτερικό Δίκτυο – Επανασύνδεση με τους Αόρατους Νόμους της Ζωής», το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Leading Minds - www.leadingminds.gr - δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν 8 ώρες αυθεντικής διδασκαλίας από τη Caroline Myss, να έχουν την βιωματική εμπειρία αυτογνωσίας και πνευματικής επαφής, την μοναδική ευκαιρία αλληλεπίδρασης με ένα κοινό από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην 2ημερη συνάντηση συμμετέχουν επιλεγμένοι Έλληνες ομιλητές σε διαφορετικές θεματικές ενότητες.

Το έργο της αποτυπώνεται σε εννέα best sellers που έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 30 γλώσσες και κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Ποια είναι η Caroline Myss

Η Caroline Myss είναι πέντε φορές συγγραφέας μπεστ σέλερ των New York Times και διεθνούς φήμης ομιλήτρια στους τομείς της ανθρώπινης συνείδησης, της πνευματικότητας και του μυστικισμού, της υγείας, της ενεργειακής ιατρικής και της επιστήμης της ιατρικής διαίσθησης. Η Caroline ίδρυσε το δικό της εκπαιδευτικό ίδρυμα το 2003, το CMED (Caroline Myss Education), το οποίο προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων αφιερωμένων στην προσωπική ανάπτυξη και προσελκύει μαθητές από όλο τον κόσμο.

Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της, η Caroline συν ίδρυσε την Stillpoint Publishing και ήταν επικεφαλής του τμήματος σύνταξης, παράγοντας κατά μέσο όρο δέκα βιβλία το χρόνο στον τομέα της ανθρώπινης συνείδησης και της ολιστικής υγείας. Ταυτόχρονα η Caroline βελτίωσε τις δεξιότητές της ως ιατρική διαισθητική, με τη βοήθεια του Norman Shealy, MD, P, ενός νευροχειρουργού εκπαιδευμένου στο Χάρβαρντ.

Η Caroline ανέπτυξε τον τομέα της Ενεργειακής Ανατομίας, μια επιστήμη που συσχετίζει συγκεκριμένα μοτίβα συναισθηματικού/ψυχολογικού/σωματικού/πνευματικού στρες με ασθένειες. Η έρευνά της αποδείχθηκε τόσο ακριβής που έγινε το θέμα ενός βιβλίου που συνέγραψαν οι Caroline και Norm: THE CREATION OF HEALTH.

Το 1996, η Caroline κυκλοφόρησε το ANATOMY OF THE SPIRIT, ένα μπεστ σέλερ των New York Times που έχει εκδοθεί σε 28 γλώσσες και έχει πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Μέσω της διερεύνησης των βαθύτερων λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι σαμποτάρουν τις θεραπευτικές τους διαδικασίες, η Caroline εντόπισε ένα σύνδρομο που αποκαλεί «τραυματολογία», που χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση ενός ατόμου από τη δύναμη της ασθένειας για χειραγώγηση του κόσμου του. Όπως και με τις άλλες θεμελιώδεις έρευνές της, αυτό το σύνδρομο είναι πλέον μια αναγνωρισμένη ψυχολογική κατάσταση. Το τρίτο της βιβλίο, Γιατί οι άνθρωποι δεν θεραπεύονται και πώς μπορούν έγινε άλλο ένα μπεστ σέλερ των New York Times.

Το 2003, η Oprah Winfrey έδωσε στην Caroline το δικό της τηλεοπτικό πρόγραμμα με το δίκτυο OXYGEN στη Νέα Υόρκη, το οποίο προβλήθηκε με επιτυχία για ένα χρόνο.

