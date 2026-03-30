Κιμ Καρντάσιαν: Έδωσε 6 εκατομμύρια δολάρια στον Ray J για το sex tape - «Εκείνη παραβίασε τη συμφωνία»

Μια «εμπιστευτική συμφωνία» που έγινε το 2023 φέρεται να απαγόρευε σε όλους τους εμπλεκόμενους να μιλούν για το sex tape, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2007

Η πολύχρονη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Κιμ Καρντάσιαν και τον Ray J φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, καθώς αποκαλύπτεται μια πιθανή συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως γράφει το Entertainment Weekly, τον περασμένο Νοέμβριο ο Ray J υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει με την Κιμ Καρντάσιαν να λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια, με αντάλλαγμα να μην αναφέρεται κανείς δημόσια στο sex tape που είχαν γυρίσει το 2003. Τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εμφανίστηκαν και τα σχετικά έγγραφα.

Το TMZ δημοσίευσε ένα έγγραφο 9 σελίδων, το οποίο φαίνεται να έχει υπογραφεί από τον Ray J, τη μητέρα του, την Κιμ Καρντάσιαν, τη μητέρα της Κρις Τζένερ και την εταιρεία της. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, όλοι συμφώνησαν να μην μιλούν άσχημα ο ένας για τον άλλον ούτε να θίγουν τη φήμη ή την επαγγελματική εικόνα των άλλων. Επίσης, ο Ray J δεν μπορεί να στραφεί νομικά κατά της Disney ή της Hulu (της πλατφόρμας που προβάλλει το ριάλιτι “The Kardashians”).

Kim Kardashian & Ray J: Read The Secret $6 Million Sex Tape Settlement — TMZ (@TMZ) March 27, 2026

Η συμφωνία αυτή φαίνεται να συνδέεται με μια συνεχιζόμενη δικαστική υπόθεση: η Κιμ Καρντάσιαν και η Τζένερ είχαν καταθέσει αγωγή για δυσφήμιση κατά του Ray J, και εκείνος απάντησε με δική του αγωγή, ισχυριζόμενος ότι υπήρχε ήδη συμφωνία να μη μιλήσει ποτέ δημόσια για το sex tape. Υποστηρίζει επίσης ότι η Καρντάσιαν δημιούργησε ξανά θέμα γύρω από αυτό το βίντεο το 2021, για να προωθήσει το ριάλιτι “The Kardashians”.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι μετά από διαμεσολάβηση, η Κιμ Καρντάσιαν συμφώνησε να του πληρώσει 6 εκατομμύρια δολάρια και όλοι δεσμεύτηκαν να σταματήσουν οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στο sex tape -ακόμη και μέσα από το ίδιο το ριάλιτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, έναν μήνα αργότερα προβλήθηκαν επεισόδια της 3ης σεζόν του “The Kardashians” που περιείχαν αναφορές στο sex tape, κάτι που -όπως λέει- παραβιάζει τη συμφωνία.

Στον αντίποδα, η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της υποστηρίζουν ότι αυτά τα επεισόδια είχαν γυριστεί πριν υπογραφεί η συμφωνία, άρα δεν καλύπτονται από αυτήν.

Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε όταν η Κιμ Καρντάσιαν κατέθεσε αγωγή εναντίον του Ray J για δυσφήμιση, εξαιτίας δηλώσεων που έκανε. Σε μια συνέντευξη είχε πει ότι «αν του έλεγαν ότι οι Kardashians εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση, ίσως να το πίστευε». Αργότερα, σε live μετάδοση στο Twitch, δήλωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον τους με πολύ σοβαρές κατηγορίες.

Πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2026, η Κιμ Καρντάσιαν και η Τζένερ απάντησαν στις κατηγορίες του ότι εκείνες διέρρευσαν σκόπιμα το sex tape το 2007. Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και ότι δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο για να κυκλοφορήσει το βίντεο ή να εξαπατηθεί το κοινό.