Εξαφανίστηκε το Όσκαρ του Πάβελ Ταλάνκιν, μετά από έλεγχο σε αεροδρόμιο - Ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη στην Γερμανία

Ο Πάβελ Ταλάνκιν υποβλήθηκε σε έλεγχο στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, αλλά η ασφάλεια τον σταμάτησε λόγω του βραβείου. Από 'κει και έπειτα, το Όσκαρ έκανε φτερά.

Καθόλου καλά δεν εξελίχθηκε το ταξίδι του πρόσφατα βραβευμένου με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ Mr Nobody Against Putin (χθες κυκλοφόρησε και στις ελληνικές αίθουσες), Πάβελ Ταλάνκιν, από τη Νέα Υόρκη με προορισμό την Γερμανία, αφού το χρυσό αγαλματίδιο χάθηκε κάπου στη διαδρομή.

Ο Πάβελ Ταλάνκιν, όπως αναφέρει το BBC, είχε το βραβείο της Ακαδημίας στην χειραποσκευή του, αλλά η ασφάλεια του αεροδρομίου τον σταμάτησε στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy, επειδή θεώρησαν ότι το βραβείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Όμως, όταν προσγειώθηκε στην Γερμανία, το αγαλματίδιο είχε κάνει φτερά.

Η αεροπορική εταιρεία Lufthansa, η οποία τον βοήθησε να τοποθετήσει το βραβείο σε ένα κουτί για την πτήση, καθώς ο Πάβελ Ταλάνκιν δεν είχε αποσκευή για check-in, δήλωσε πως έχει ξεκινήσει εκτενή έρευνα για την εύρεση του βραβείου. «Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτή την κατάσταση. Η ομάδα μας χειρίζεται το θέμα με τη μέγιστη προσοχή και επείγουσα προτεραιότητα, και διεξάγουμε μια εκτενή εσωτερική έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι το Όσκαρ θα βρεθεί και θα επιστραφεί το συντομότερο δυνατό».

Το BBC επικοινώνησε με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, καθώς και με την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο στο αεροδρόμιο, σταματώντας και τον Πάβελ Ταλάνκιν από το να μεταφέρει το Όσκαρ στη χειραποσκευή του.

Η εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ του BBC, Ρόμπιν Χέσμαν, η οποία ήταν σε επικοινωνία με τον Πάβελ Ταλάνκιν κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στο αεροδρόμιο, καθώς δεν μιλά άπταιστα αγγλικά, αποκάλυψε πως ο ίδιος έχει ταξιδέψει πολλές φορές με το Όσκαρ του, καθώς και με το βραβείο BAFTA που επίσης κέρδισε φέτος, τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και σε διεθνείς πτήσεις, χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσει πρόβλημα στη μεταφορά του βραβείου στην καμπίνα. «Αυτό δεν θα συνέβαινε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο», είπε.

Ο λόγος που το έχει μαζί του είναι γιατί ο Πάβελ Ταλάνκιν το παρουσιάζει σε εκδηλώσεις και προβολές. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, το πέρασε από χέρι σε χέρι σε φοιτητές πανεπιστημίου στο πλαίσιο συζήτησης μετά από προβολή.

Το Mr Nobody Against Putin είναι ένα ντοκιμαντέρ που γύρισε ο Πάβελ Ταλάνκιν, καταγράφοντας την ενίσχυση της πολεμικής προπαγάνδας σε ένα ρωσικό σχολείο όπου εργαζόταν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Πλέον βρίσκεται σε εξορία από τη Ρωσία για λόγους ασφάλειας και ζει σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Η Ρωσία, δε, έχει απαγορεύσει το ντοκιμαντέρ από τρεις πλατφόρμες streaming, με το σκεπτικό ότι «προωθεί τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία».