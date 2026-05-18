Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ μαζί στη Χαβάη - Η πρώτη κοινή φωτογραφία

Τελικά, οι φήμες για νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ, δεν είναι μόνο φήμες

Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει κάποιες φήμες για νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ. Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ ήρθαν κοντά μετά το Coachella, και έκτοτε έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές μαζί στους ίδιους χώρους. Τώρα, το TMZ εξασφάλισε και δημοσίευσε φωτογραφία τους από τις κοινές τους διακοπές στην Χαβάη, επομένως μιλάμε και επίσημα για ένα από τα πιο talk of the town ζευγάρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ απόλαυσαν ιδιωτική έξοδο σε παραλία στη Χαβάη, με τη φωτογραφία να τους δείχνει χαλαρούς στην άμμο, πίνοντας ροζέ κρασί. Τόσο η Κένταλ Τζένερ όσο και ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι γνωστοί για το πόσο προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, κάτι που κάνει αυτή τη στιγμή απομόνωσης στη Χαβάη να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο. Το People, επικαλούμενο πηγή, αναφέρει ότι το supermodel και ο ηθοποιός «κάνουν παρέα και γνωρίζονται καλύτερα τους τελευταίους δύο μήνες».

🚨 EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi enjoyed what looked like a very private beach hang in Hawaii over the weekend, according to a photo TMZ obtained. pic.twitter.com/DQheHK1LPg — TMZ (@TMZ) May 18, 2026

«Είτε πρόκειται απλώς για μια χαλαρή απόδραση είτε για κάτι πιο σοβαρό που φαίνεται να εξελίσσεται, το ζεστό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, σίγουρα έδειχνε κάτι περισσότερο από μια τυχαία μέρα στην παραλία», γράφει το ΤΖΜ.

Να θυμίσουμε, πως η Κένταλ Τζένερ υπήρξε ζευγάρι με τον Bad Bunny, με τη σχέση τους να έχει πολλά on και off μέχρι την οριστική ρήξη, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι ήταν ζευγάρι με την Όλιβια Τζέιντ, από την οποία χώρισε στα τέλη του 2025.