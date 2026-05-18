Η Μέγκαν Μαρκλ στέλνει ηχηρό μήνυμα για τον διαδικτυακό εκφοβισμό: «Πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένα παιδί»

Η Μέγκαν Μαρκλ μίλησε ανοιχτά για τους κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισμού και τη σκοτεινή πλευρά των social media κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων της καλλιτεχνικής εγκατάστασης «Lost Screen Memorial» στη Γενεύη της Ελβετίας.

Η Δούκισσα του Σάσεξ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε συνεργασία με το Archewell Philanthropies, τον οργανισμό που έχει δημιουργήσει μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 50 πορτρέτα παιδιών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του διαδικτυακού εκφοβισμού και άλλων μορφών ψηφιακής βίας.

Η ομιλία της Μέγκαν Μαρκλ για τον διαδικτυακό εκφοβισμό

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μέγκαν Μαρκλ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που κρύβεται πίσω από κάθε πρόσωπο της έκθεσης. «Πίσω μου βρίσκεται το Lost Screen Memorial. Όχι στατιστικά στοιχεία. Όχι avatar. Όχι αριθμοί δεδομένων. Παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κάθε όνομα ανήκε σε ένα παιδί που αγαπήθηκε πέρα από κάθε μέτρο. Ένα παιδί του οποίου το γέλιο κάποτε γέμιζε μια κουζίνα. Του οποίου τα παπούτσια κάποτε περίμεναν δίπλα στην εξώπορτα. Του οποίου το μέλλον κάποτε έμοιαζε απεριόριστο».

Η Μέγκαν Μαρκλ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο τα social media επηρεάζουν τη νέα γενιά, τονίζοντας: «Τα παιδιά σήμερα διαμορφώνονται από συστήματα σχεδιασμένα να τραβούν την προσοχή με κάθε κόστος: αδυσώπητοι αλγόριθμοι, εκμεταλλευτική αλληλεπίδραση και ατελείωτη έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο που δεν αναζητούν τα ίδια».

Η Δούκισσα του Σάσεξ κάλεσε παράλληλα τους γονείς να δίνουν το σωστό παράδειγμα μέσα από τη δική τους καθημερινή στάση απέναντι στα social media, ενώ προέτρεψε τους πολίτες να πιέσουν για τη δημιουργία νόμων που θα προστατεύουν τα παιδιά στο διαδίκτυο. «Ας κοιτάξουν τα παιδιά μας πίσω σε αυτή τη στιγμή και ας νιώσουν περήφανα για εμάς - ότι επιλέξαμε κάτι καλύτερο για εκείνα και για όλους μας», είπε κλείνοντας την ομιλία της.

