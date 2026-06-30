Η Κάρα Ντελεβίν επιβεβαίωσε τη σχέση της με την Άμπερ Χερντ, εν μέσω διαζυγίου με τον Τζόνι Ντεπ - «Είχε τρελαθεί από τη ζήλια του»

Οι φήμες που ήθελαν την Κάρα Ντελεβίν με την Άμπερ Χερντ να είναι πολύ κοντά, είχαν τελικά υπόσταση

Η Κάρα Ντελεβίν μίλησε στο νέο επεισόδιο του podcast “The Louis Theroux” και, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε την ερωτική σχέση που είχε με την Άμπερ Χερντ, τη περίοδο που η δεύτερη βρισκόταν εν μέσω διαζυγίου με τον Τζόνι Ντεπ. Για την ακρίβεια, το μοντέλο επιβεβαίωσε αυτό που οι φήμες έγραφαν το 2016.

«Ήμασταν πολύ κοντά για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξήγησε η Κάρα Ντελεβίν, προσθέτοντας ότι οι δυο τους «μπλέχτηκαν συναισθηματικά» όταν οι δύο ηθοποιοί περνούσαν το διαζύγιό τους. Υπενθυμίζεται πως παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2015 και ο γάμος τους έληξε επίσημα τον Ιανουάριο του 2017.

Η Κάρα Ντελεβίν σχολίασε και τα όσα λέγονταν, ότι δηλαδή ο Τζόνι Ντεπ τρελαινόταν στην ιδέα ότι μπορεί οι δύο γυναίκες μπορεί να κοιμόντουσαν μαζί: «Είναι επειδή κάναμε μια ταινία μαζί, λεγόταν “London Fields”. Έπαιζε κι αυτός στην ταινία. Νομίζω ότι είχε τρελαθεί από τη ζήλια. Δεν συνέβαινε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Αργότερα, αφού χώρισαν, υποθέτω… Όχι, δεν υποθέτω. Το ξέρω. Ναι».

Η Άμπερ Χερντ και η Κάρα Ντελεβίν ήταν φίλες ήδη από το 2014, ωστόσο δύο χρόνια αργότερα άρχισαν οι φήμες για την τόσο στενή τους σχέση, αφού οι δυο τους εμφανίζονταν συχνά εκείνο το καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η Κάρα Ντελεβίν δήλωσε στο podcast Call Her Daddy πως οι ερωτικές σχέσεις που είχε με φίλες, την βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα τη σεξουαλικότητά της. «Ένιωθα ασφάλεια. Αυτό όμως δεν σήμαινε απαραίτητα ότι ήμασταν ομοφυλόφιλες. Ξέρεις, όλες είχαμε αγόρια, αλλά ό,τι συμβαίνει όταν σβήνουν τα φώτα δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι».

Η Κάρα Ντελεβίν και η Άμπερ Χερντ βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν ο Τζόνι Ντεπ μήνυσε την πρώην σύζυγό του για δυσφήμιση εξαιτίας άρθρου γνώμης που εκείνη δημοσίευσε το 2018, στο οποίο περιέγραφε τον εαυτό της ως θύμα κακοποιητικής σχέσης, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

Επιπλέον, εκτός από την ερωτική σχέση με την Χερντ, η Κάρα Ντελεβίν σχολίασε και τις φήμες που ήθελαν τις δύο γυναίκες να βρίσκονται σε ερωτικό τρίγωνο με τον Ίλον Μασκ. Αυτό ξεκίνησε το 2020, όταν ο Τζος Ντρου, πρώην σύζυγος της φίλης της Χερντ, Ράκελ Πένινγκτον, ισχυρίστηκε ότι ο CEO της Tesla είχε ερωτική σχέση τόσο με τη Ντελεβίν όσο και με τη Χερντ στο σπίτι του Ντεπ στο Λος Άντζελες, ενώ η Χερντ ήταν ακόμη παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής».

Ο Μασκ είχε δηλώσει αποκλειστικά στην Page Six ότι «ποτέ δεν είχε ερωτική σχέση» με την Κάρα Ντελεβίν και συγκεκριμένα είχε επιμείνει πως είναι φίλοι και τίποτε άλλο. «Η ίδια θα το επιβεβαίωνε. Θέλω επίσης να επαναλάβω ότι η Άμπερ Χερντ κι εγώ ξεκινήσαμε να βγαίνουμε περίπου έναν μήνα μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου της» και τόνισε: «Δε νομίζω καν ότι βρέθηκα ποτέ κοντά στην Άμπερ όσο ήταν ακόμη παντρεμένη!»

Ο Μασκ και η Χερντ δημοσιοποίησαν τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2017. Χώρισαν το ίδιο καλοκαίρι, επανασυνδέθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα στις αρχές του 2018 και τελικά χώρισαν οριστικά.