Ο Τζέιμς Φράνκο πιστεύει ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι και ανέβασε βίντεο για να το αποδείξει. Δεν τον πίστεψε άνθρωπος

Ο Τζέιμς Φράνκο ανέβασε τα επίμαχα πλάνα, με το βίντεο να ξεπερνά τις 1 εκατ. προβολές στο TikTok

Ο Τζέιμς Φράνκο δεν είναι ο μοναδικός που πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν επικοινωνεί μαζί τους, όπως έχουν δηλώσει η Μάιλι Σάιρους ή η Ντέμι Λοβάτο, αντιθέτως, είναι πεπεισμένος πως τον παρακολουθούν. Και προκειμένου να πείσει και τους πιο δύσπιστους, ανέβασε βίντεο στο TikTok με υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του. Το κατάφερε; Δεν θα το λέγαμε.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, η καριέρα του οποίου έχει σημαδευτεί από σκάνδαλα, εμφανίστηκε στο TikTok με νέο λογαριασμό, στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Τζέιμς Φράνκο είχε παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά το 2018.

Στο πρώτο του βίντεο, ξεκαθάρισε πως είναι πράγματι εκείνος και όχι κάποιο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, γράφοντας στη λεζάντα: «Δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Μείνετε όμως εδώ και σας υπόσχομαι ότι στο τέλος όλα θα βγάλουν νόημα».

Τα επόμενα άφηναν αιχμές για κάτι που ο Τζέιμς Φράνκο δεν αποκάλυπτε - μέχρι τις 15 Ιουνίου, όπου και εξήγησε πως όλη αυτή η μυστικότητα σχετίζεται με έναν εξωγήινο, τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, είδε μέσα στην ιδιοκτησία του.

«Εντάξει, χάκαραν τον λογαριασμό μου. Τον πήρα πίσω. Θέλουν να με σταματήσουν. Ο κόσμος νομίζει ότι παριστάνω τον τρελό. Δεν έχει σημασία. Δεν παριστάνω τίποτα. Είδα κάτι. Προσπάθησαν να χακάρουν τον λογαριασμό μου και τον ανέκτησα», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στις 25 Ιουνίου. «Δεν θέλουν να δείξω αυτό που πρόκειται να δείξω. Κι όμως, θα το δείξω. Σας το έχω ήδη πει. Στις 13/7».

Και η 13η Ιουλίου έφτασε και το βίντεο που περίμεναν όλοι, μετρά πάνω από 1 εκατ. προβολές. Στα ασπρόμαυρα πλάνα, διακρίνεται μια μορφή που θυμίζει εξωγήινο να περιφέρεται έξω από το σπίτι του και στη συνέχεια να πλησιάζει πολύ κοντά στα παράθυρα. Στο τέλος του βίντεο εμφανίζεται μήνυμα που υπόσχεται ότι θα ανέβει «πολύ περισσότερο υλικό» και θα δημοσιευθεί σύντομα. Και όντως, δύο ακόμη πρόσφατα βίντεο ήταν διαθέσιμα, αλλά μόνο επί πληρωμή.

Οι αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν άμεσες. Η συντριπτική πλειονότητα των σχολίων υποστήριζε ότι ο Τζέιμς Φράνκο μάλλον προσπαθεί να ξεγελάσει το κοινό, ίσως για να προωθήσει την επερχόμενη ταινία Love Meets in the Sunshine. Οι σκεπτικιστές επισήμαναν επίσης διάφορα στοιχεία του βίντεο που, κατά την άποψή τους, υποδηλώνουν ότι έχει υποστεί επεξεργασία.

Ο Τζέιμς Φράνκο από την άλλη, επιμένει πως δεν πρόκειται για κάποιου είδους αστείο. Προς το παρόν, όμως, οι θαυμαστές φαίνεται πως θα πρέπει απλώς να περιμένουν για να διαπιστώσουν αν ο Τζέιμς Φράνκο απλώς τρολάρει το διαδίκτυο στον ελεύθερο χρόνο του ή αν όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου πρότζεκτ.