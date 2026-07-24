Ο Μαρκ Κουκουρέγια δεν μαζεύει τα μαλλιά του κατά τη διάρκεια του αγώνα, για να τον ξεχωρίζει ο αυτιστικός γιος του. Πόσο συγκινητικό το θες;

Ο Μαρκ Κουκουρέγια και η συμβολική του κίνηση, είναι η συγκινητική είδηση της ημέρας και η απόδειξη πως δεν υπάρχει ένας μοναδικός σωστός τρόπος να μεγαλώσεις ένα παιδί

Το σημαντικό σε αυτή τη ζωή δεν είναι μόνο να είσαι καλός σε αυτό που αγαπάς και είναι η δουλειά σου, αλλά ποια είναι η αξία σου ως άνθρωπος. Τι αποτύπωμα αφήνεις σε αυτόν τον κόσμο και πώς εμπνέεις. Ο Μαρκ Κουκουρέγια είναι η περίπτωση που και τα δύο, τα κάνει καλά.

Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Μαρκ Κουκουρέγια, τότε σημαίνει πως δεν παρακολούθησες κάποιον αγώνα της Ισπανίας στο φετινό Μουντιάλ - διαφορετικά θα σου είχαν κάνει αίσθηση τα μαλλιά του, τα οποία προφανώς και έγιναν viral. Αν πάλι, ξέρεις, τότε ίσως και να αναρωτήθηκες γιατί προτιμούσε να τα αφήνει ανεξέλεγκτα, χωρίς να τα δένει, προκειμένου ώστε να ήταν πιο άνετος στο παιχνίδι.

Υπάρχει λόγος και λέγεται «Ματέο».

Ο Ματέο είναι ο γιος του και βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Όπως έχει πει ο Μαρκ Κουκουρέγια, επιλέγει να μην κόψει ή να δέσει τα μαλλιά του γιατί έτσι μπορεί πιο εύκολα να τον εντοπίσει ο γιος του, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για ένα παιδί με αυτισμό, το να εντοπίσει τον πατέρα του μέσα σε ένα τεράστιο γήπεδο γεμάτο κόσμο και ένταση είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τα χαρακτηριστικά, ελεύθερα μαλλιά του είναι ο μόνος τρόπος για να τον αναγνωρίζει αμέσως.

Κανένα τρόπαιο, βέβαια, δεν μπορεί να σβήσει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε (και αντιμετωπίζει) η οικογένειά του. Μέσα από τις οποίες, φυσικά, έγινε και πιο δυνατή.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια και η σύζυγός του, Κλαούντια Ροντρίγκεθ, έχουν μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία τους ως γονείς του γιου τους, Ματέο, και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μετά τη διάγνωσή του με αυτισμό. Ο Ματέο διαγνώστηκε με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού λίγο καιρό αφότου ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή στην Τσέλσι, το 2022.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει δηλώσει ότι η ανατροφή των παιδιών είναι από μόνη της απαιτητική και πως, όταν ένα παιδί βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, οι δυσκολίες είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς πολλές φορές οι γονείς δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς να διαχειριστούν κάθε κατάσταση. Όπως έχει εξηγήσει, πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία μάθησης και κατανόησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή του να διατηρεί τα μαλλιά του λυτά δεν είναι ούτε συμβολική ούτε τυχαία. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει μια σημαντική πτυχή της γονεϊκότητας: δεν υπάρχει ένας και μοναδικός σωστός τρόπος να μεγαλώσεις ένα παιδί. Αυτό που λειτουργεί για ένα παιδί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ταιριάζει και σε κάποιο άλλο.

Έτσι, ο Μαρκ Κουκουρέγια προσαρμόζεται στις ανάγκες του γιου του, δείχνοντας ότι η αγάπη και η φροντίδα συχνά εκφράζονται μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις, ακόμη κι αν αυτές σημαίνουν ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο από τους περισσότερους.