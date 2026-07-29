Τζάρεντ Λέτο: Τέσσερις ακόμα γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, όταν εκείνες ήταν έφηβες

Ο Τζάρεντ Λέτο αρνείται κατηγορηματικές όλες τις κατηγορίες

Το καλοκαίρι του 2025, ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορήθηκε από εννέα γυναίκες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα, τέσσερις ακόμα γυναίκες κατηγορούν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και frontman του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνες ήταν έφηβες.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το BBC στο εκτενές δημοσίευμά του, καταγγελίες εις βάρος του Τζάρεντ Λέτο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Για την ακρίβεια, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 120 αναρτήσεις στο διαδίκτυο, που αφορούν την συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε καταγγελία προς το πρόσωπό του.

Τα περιστατικά που καταγγέλουν οι δέκα συνολικά γυναίκες στο ντοκιμαντέρ του BBC, με τίτλο Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, έλαβαν χώρα μεταξύ 2002 και 2016, όταν ο Τζάρεντ Λέτο βρισκόταν στην τρίτη δεκαετία της ζωής του. Τώρα είναι 54 ετών. «Έχουν περάσει 25 χρόνια και ποτέ δεν λογοδότησε», λέει η μία εκ των γυναικών που τον κατηγορούν. Και η αλήθεια είναι πως ο Τζάρεντ Λέτο δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του.

Όπως ακούγεται στο ντοκιμαντέρ, η μία γυναίκα υποστηρίζει πως ο ηθοποιός τη κακοποίησε σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν 17 ετών, στο μπάνιο ενός μοτέλ. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου πίστευα πως έφταιγα εγώ, ότι ήμουν ένα ανόητο κορίτσι και γι’αυτό συνέβη, ό,τι συνέβη».

Όπως εξηγεί, συμφώνησε να συναντήσει τον Τζάρεντ Λέτο στο ξενοδοχείο του, ωστόσο όταν έφτασε εκεί, αντίκρισε ένα βρόμικο μοτέλ. Η ίδια αναφέρει ότι καθόταν στο κρεβάτι περιμένοντας τον να ετοιμαστεί, όταν εκείνος την κάλεσε στο μπάνιο για να συνεχίσουν τη συζήτησή τους ενώ έκανε ντους.

«Δεν αντάλλαξαμε σχεδόν καθόλου λόγια. Άνοιξε την κουρτίνα του ντους και άρχισε να με φιλά», αφηγείται. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται, της έπιασε το χέρι και το χρησιμοποίησε για να αυνανιστεί. Η ίδια λέει ότι αιφνιδιάστηκε, απομακρύνθηκε και έφυγε.

Η δεύτερη γυναίκα καταγγέλει πως ήταν 19 ετών όταν ο Τζάρεντ Λέτο την απείλησε με σεξουαλική επίθεση, ενώ είχαν μείνει μόνοι σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Η τρίτη γυναίκα είχε σεξουαλική επαφή μαζί του όταν ήταν 17 ετών στην Καλιφόρνια, κάτι που, εφόσον αποδειχθεί θα μπορούσε να συνιστά αδίκημα βάσει της νομοθεσίας της Πολιτείας.

Η τέταρτη γυναίκα περιγράφει πώς ο Τζάρεντ Λέτο την παρενόχλησε όταν εκείνη ήταν 16 ετών, χρησιμοποιώντας την φήμη του, κάνοντάς της επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Πάντως, το BBC επιβεβαίωσε ορισμένους μέσω φίλων και συγγενών των γυναικών, στους οποίους είχαν μιλήσει τότε για τα περιστατικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δίκτυο αναφέρει ότι έχει δει και φωτογραφίες ή μηνύματα που ενισχύουν τους ισχυρισμούς τους.

Δύο άνδρες που εργάστηκαν επί σειρά ετών με το συγκρότημα του Τζάρεντ Λέτο δήλωσαν επίσης στο ντοκιμαντέρ ότι το προσωπικό αισθανόταν άβολα με τον τρόπο που εκείνος συναναστρεφόταν έφηβες, προσκαλώντας τες ορισμένες φορές στα παρασκήνια, στο καμαρίνι του ή στο σπίτι όπου ηχογραφούσε.