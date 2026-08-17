Το AI έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά! Τώρα αλλάζει και τα dating apps: χωρίς φωτογραφίες και swipe, αναλαμβάνει να βρει το ταίρι που σου ταιριάζει.

Αν έχεις χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά κάποιο από τα dating apps, ξέρεις καλά τη διαδικασία: ανοίγεις την εφαρμογή, βλέπεις φωτογραφίες, διαβάζεις μερικές πληροφορίες, κάνεις swipe και περιμένεις να προκύψει ένα match. Η διαδικασία μπορεί να είναι διασκεδαστική στην αρχή, όμως μετά από λίγο μπορεί να γίνει κουραστική. Και κάπου εκεί γεννιέται ένα διαφορετικό ερώτημα: τι θα γινόταν αν δεν χρειαζόταν να επιλέγεις εσύ ανάμεσα σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους;

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αλλάξει το Overtone, η νέα πλατφόρμα γνωριμιών που δημιούργησε ο Τζάστιν ΜακΛίοντ, ο άνθρωπος πίσω από το Hinge. Η βασική ιδέα είναι αρκετά διαφορετική από όσα γνωρίζεις μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν ατελείωτα προφίλ, φωτογραφίες και swipe. Αντίθετα, μιλάς στην τεχνητή νοημοσύνη και εκείνη προσπαθεί να καταλάβει ποιος είσαι και τι πραγματικά αναζητάς.

Δεν υπάρχουν φωτογραφίες και swipe στα νέα dating apps

Το Overtone βασίζεται κυρίως στη φωνή. Μέσα από τις συζητήσεις σου με το AI, το σύστημα προσπαθεί να μάθει την προσωπικότητά σου, τις αξίες σου, τον τρόπο που επικοινωνείς και όσα θεωρείς σημαντικά σε μια σχέση. Στη συνέχεια, αντί να σου εμφανίζει μια ατελείωτη σειρά πιθανών συντρόφων, κάνει εκείνο την επιλογή. Στόχος είναι να σου προτείνει μόνο ανθρώπους που θεωρεί ότι υπάρχει πραγματικός λόγος να γνωρίσεις, εξηγώντας μάλιστα γιατί πιστεύει ότι μπορεί να ταιριάξετε.

Ο δημιουργός της πλατφόρμας, Τζάστιν ΜακΛίοντ, θεωρεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τις εφαρμογές γνωριμιών. Για τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι ότι έχεις λίγες επιλογές, αλλά ακριβώς το αντίθετο: έχεις πάρα πολλές.

Όταν οι επιλογές γίνονται... πρόβλημα

Στην αρχή, η πληθώρα επιλογών μπορεί να μοιάζει ιδανική. Όσο περισσότερους ανθρώπους μπορείς να γνωρίσεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να βρεις έναν σύντροφο, σωστά; Όχι απαραίτητα.

Η συνεχής έκθεση σε νέα πρόσωπα μπορεί να σε κάνει να αντιμετωπίζεις τις γνωριμίες σαν μια ατελείωτη διαδικασία επιλογής. Μπορεί να αρχίσεις να συγκρίνεις ανθρώπους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να εστιάζεις στην εμφάνιση και να αναζητάς συνεχώς την «καλύτερη» επιλογή.

Κάπως έτσι έχει κάνει την εμφάνισή της και η λεγόμενη «κόπωση από τα dating apps». Σύμφωνα με τον ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη Ντρου Γκλόβερ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρηστών δηλώνει ότι έχει βιώσει burnout από τη διαδικασία. Η νέα λογική, λοιπόν, είναι να αφήσεις την επιλογή σε έναν αλγόριθμο που έχει πρώτα προσπαθήσει να καταλάβει εσένα.

Τι γίνεται με την εμφάνιση;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της συγκεκριμένης ιδέας. Η εξωτερική εμφάνιση δεν εξαφανίζεται επειδή δεν υπάρχει φωτογραφία στο προφίλ. Απλώς δεν είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις. Η Βερόνικα Αλκάντα, ιδρύτρια εταιρείας matchmaking στη Μαδρίτη, θεωρεί ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει ενδιαφέρον, καθώς σου επιτρέπει να επικεντρωθείς αρχικά σε στοιχεία όπως η προσωπικότητα, οι αξίες, η συναισθηματική νοημοσύνη, το χιούμορ, ο τρόπος επικοινωνίας και οι στόχοι ζωής.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η σωματική έλξη δεν έχει σημασία. Όπως επισημαίνει, η έλξη αποτελεί πραγματικό και σημαντικό κομμάτι μιας σχέσης. Το ζητούμενο, επομένως, μπορεί να μην είναι να αποκλείσεις την εμφάνιση, αλλά να αλλάξεις τη σειρά με την οποία γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Αν πρώτα μάθεις πώς σκέφτεται, πώς συμπεριφέρεται και πώς σε κάνει να νιώθεις, ίσως τελικά τον δεις και διαφορετικά.

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Μπορεί το AI να βρει τον έρωτα;

Η συγκεκριμένη συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να αναζητούν μια εναλλακτική στις κλασικές εφαρμογές γνωριμιών. Η Βερόνικα Αλκάντα αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν πλέον σε υπηρεσίες matchmaking αφού έχουν περάσει χρόνια χρησιμοποιώντας dating apps. Δεν εγκαταλείπουν την τεχνολογία επειδή θεωρούν ότι απέτυχε, αλλά επειδή συνειδητοποιούν πως το να έχεις χιλιάδες επιλογές δεν σημαίνει ότι θα κάνεις και καλύτερη επιλογή. Αυτό που αναζητούν είναι περισσότερο «φιλτράρισμα» και λιγότερος θόρυβος.

Και εδώ το AI μπορεί πράγματι να παίξει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να αναλύσει τεράστιες ποσότητες δεδομένων, να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά και να προτείνει ανθρώπους που πιθανότατα έχουν περισσότερες πιθανότητες να ταιριάξουν. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να καταλάβει και όλα εκείνα που δεν αποτυπώνονται εύκολα σε δεδομένα.

Ο άνθρωπος απέναντι στον αλγόριθμο

Η Αλκάντα θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύμμαχος για τους επαγγελματίες του matchmaking, αλλά δύσκολα θα αντικαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη κρίση. Γιατί άλλο είναι να εντοπίζεις ομοιότητες και άλλο να καταλαβαίνεις πραγματική συμβατότητα.

Ο Ντρου Γκλόβερ, από την άλλη, βλέπει μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή να έρχεται. Μέχρι σήμερα έχεις συνηθίσει το AI να σου προτείνει τραγούδια, ταινίες, προϊόντα ή περιεχόμενο. Τώρα μπορεί να αρχίσει να σου προτείνει ανθρώπους. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της νέας εποχής του dating.

Ο δρ. Άρθουρ Άρον, γνωστός για τη μελέτη του με τις 36 ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν δύο ανθρώπους να αναπτύξουν οικειότητα, υποστηρίζει επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζεις κάποιον επηρεάζει και την ίδια τη σχέση. Όταν μια πλατφόρμα βασίζεται αποκλειστικά στις φωτογραφίες, η επικοινωνία μπορεί να παραμένει επιφανειακή. Όταν, αντίθετα, σου δίνει χώρο να μιλήσεις και να εκφραστείς, μπορεί να δημιουργηθεί μια πιο ουσιαστική σύνδεση.

Ίσως, λοιπόν, το μέλλον των dating apps να μην είναι περισσότερα πρόσωπα στην οθόνη σου, αλλά λιγότερες και πιο στοχευμένες γνωριμίες. Και ίσως, τελικά, να χρειάζεται να κάνεις λιγότερο swipe για να βρεις κάποιον που πραγματικά αξίζει να γνωρίσεις.