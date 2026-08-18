Η Πάρις Τζάκσον μιλά ανοιχτά για τον εθισμό της, τη διάτρηση στη μύτη της και τη δύσκολη διαδρομή προς την αποκατάσταση.

Η Πάρις Τζάκσον έχει μιλήσει πολλές φορές για τις δύσκολες περιόδους της ζωής της, κυρίως από τον εθισμό της στα ναρκωτικά. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η 28χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια θυμήθηκε τη στιγμή που ανακάλυψε ότι είχε υποστεί διάτρηση στο ρινικό διάφραγμα, ένα πρόβλημα που, όπως παραδέχεται, θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει ως προειδοποίηση για να σταματήσει τη χρήση ουσιών.

Μιλώντας στο podcast «On Purpose with Τζέι Σέτι», η Πάρις Τζάκσον περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. «Άνοιξα μια τρύπα μέσα από τη μύτη μου, κάτι που είναι πλέον γνωστό δημόσια», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για στραβό διάφραγμα, αλλά για διάτρηση.

Μάλιστα, η ίδια εξήγησε ότι το πρόβλημα είναι τόσο έντονο, ώστε μπορείς να δεις μέσα από τη μύτη της. Ένα από τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα είναι ένα χαρακτηριστικό σφύριγμα όταν αναπνέει.

Η Πάρις Τζάκσον περιέγραψε εκείνη τη στιγμή ως σοκαριστική. «Φρίκαρα. Υπήρχε αίμα παντού. Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και το είδα», είπε χαρακτηριστικά. Ο γιατρός της γνώριζε αμέσως τι είχε προκαλέσει τη διάτρηση. Η Πάρις εξήγησε ότι το πρόβλημα είχε προκληθεί από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων κοκαΐνης και κεταμίνης, τις οποίες έκανε χρήση μέσω της μύτης.

Το πιο δύσκολο, όμως, ήταν αυτό που άκουσε στη συνέχεια. Ο γιατρός της εξήγησε ότι η ζημιά μπορούσε να αποκατασταθεί χειρουργικά, αλλά την προειδοποίησε ότι αν συνέχιζε να κάνει χρήση, το πρόβλημα θα μπορούσε να επιστρέψει. Της ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν υπήρχε περιθώριο για αμέτρητες επανορθωτικές επεμβάσεις. Η Πάρις θυμάται πως τότε συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμη να αφήσει πίσω της τα ναρκωτικά.

«Τα ναρκωτικά κατέστρεψαν τη ζωή μου»

Η Πάρις είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για το διάτρητο διάφραγμά της τον Νοέμβριο του 2025, μέσα από ένα βίντεο στο TikTok. Τότε είχε δείξει στους ακολούθους της το εσωτερικό της μύτης της και είχε εξηγήσει γιατί η αναπνοή της συνοδεύεται από ένα έντονο σφύριγμα. «Αυτό οφείλεται σε αυτό που νομίζετε ότι οφείλεται», είχε πει, πριν προσθέσει με χιούμορ: «Μην κάνετε ναρκωτικά, παιδιά».

Πίσω όμως από το χιούμορ υπήρχε μια πολύ πιο σοβαρή εξομολόγηση. Η τραγουδίστρια είχε παραδεχτεί ότι δεν θα συνιστούσε σε κανέναν τη χρήση ναρκωτικών και ότι ο εθισμός της «κατέστρεψε τη ζωή». Η ίδια ζούσε με τη διάτρηση από την ηλικία των 20 ετών. Παρότι μπορούσε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάστασή της, δεν ήθελε να προχωρήσει σε πλαστική χειρουργική, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν ήδη έξι χρόνια καθαρή και δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία μιας τόσο σοβαρής επέμβασης.