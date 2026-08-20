Τα παιδιά του Ρόμπιν Γουίλιαμς ενεργοποίησαν ξανά το Instagram του για να προστατεύσουν την εικόνα του από το AI.

Για 12 χρόνια, ο λογαριασμός του Ρόμπιν Γουίλιαμς στο Instagram παρέμενε σιωπηλός. Τώρα, τα τρία παιδιά του αποφάσισαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, όχι απλώς για να θυμίσουν στον κόσμο το μοναδικό του ταλέντο, αλλά και για να προστατεύσουν την εικόνα και τη φωνή του από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ζακ, η Ζέλντα και ο Κόντι Γουίλιαμς ενεργοποίησαν ξανά τον επίσημο λογαριασμό του πατέρα τους, ο οποίος είχε παραμείνει ανενεργός από το 2014, τη χρονιά που ο αγαπημένος ηθοποιός και κωμικός έφυγε από τη ζωή. Η επιστροφή του λογαριασμού έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να δημιουργηθεί ένας ασφαλής ψηφιακός χώρος γεμάτος αυθεντικές φωτογραφίες, βίντεο, ιστορίες και αναμνήσεις από τη ζωή και την καριέρα του.

Ένας χώρος γεμάτος αυθεντικές αναμνήσεις

Σε κοινή δήλωσή τους προς τους περίπου 360.000 followers του λογαριασμού, τα τρία παιδιά εξήγησαν πως θέλουν ο συγκεκριμένος χώρος να παραμείνει συνδεδεμένος με την πραγματική κληρονομιά του πατέρα τους.

«Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, θέλουμε αυτός ο χώρος να είναι ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέρος», ανέφεραν, εξηγώντας ότι το περιεχόμενο θα επικεντρώνεται στις πραγματικές στιγμές που έζησε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, στο έργο του και στις αναμνήσεις που άφησε πίσω του.

Για τα παιδιά του, αυτό είναι ένας τρόπος να γνωρίσει μια νέα γενιά τον άνθρωπο πίσω από τους εμβληματικούς ρόλους και τις θρυλικές stand-up εμφανίσεις του. Παράλληλα, είναι ένας τρόπος να περιορίσουν την παραπληροφόρηση και το παραποιημένο περιεχόμενο που κυκλοφορεί πλέον στο διαδίκτυο.

Ο λογαριασμός παραπέμπει πλέον και στις επίσημες σελίδες του Ρόμπιν Γουίλιαμς στο TikTok, το Facebook και το YouTube, όπου υπάρχουν αποσπάσματα από το πραγματικό έργο του.

Η Ζέλντα Γουίλιαμς έχει μιλήσει ανοιχτά για το AI

Από τα τρία αδέλφια, η Ζέλντα είναι εκείνη που έχει εκφραστεί πιο έντονα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε περιεχόμενο που αναπαράγει την εικόνα ή τη φωνή του πατέρα της. Η ίδια αποκάλυψε πως η δημιουργία ενός επίσημου λογαριασμού γεμάτου αυθεντικό υλικό είναι ένας από τους τρόπους που έχουν βρει για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο.

Η Ζέλντα έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπη με βίντεο που δημιουργήθηκαν μέσω AI και παρουσιάζουν τον πατέρα της με τρόπο που εκείνη δεν αναγνωρίζει. Μάλιστα, πέρυσι είχε ζητήσει δημόσια από τους χρήστες να σταματήσουν να της στέλνουν τέτοιο περιεχόμενο.

«Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να το βλέπω ή ότι θα το καταλάβω. Δεν θέλω και δεν πρόκειται να το κάνω», είχε γράψει στα Instagram Stories. Η ίδια είχε εκφράσει την οργή και την απογοήτευσή της για τα βίντεο που, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούν την εικόνα του πατέρα της χωρίς να σέβονται ούτε τον ίδιο ούτε την καλλιτεχνική του κληρονομιά.

«Δεν δημιουργείτε τέχνη», είχε γράψει σε μια ιδιαίτερα έντονη τοποθέτησή της. Για τη Ζέλντα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί κάτι πραγματικά νέο όταν απλώς αναπαράγει και παραμορφώνει το έργο ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Η τελευταία ανάρτηση πριν από 12 χρόνια

Η επιστροφή του λογαριασμού έχει και μια ιδιαίτερα συγκινητική διάσταση. Πριν από την επανενεργοποίησή του, η τελευταία ανάρτηση είχε δημοσιευτεί το 2014 και ήταν αφιερωμένη στα γενέθλια της Ζέλντα, μόλις 11 ημέρες πριν από τον θάνατο του Ρόμπιν Γουίλιαμς. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 2014, ενώ αντιμετώπιζε άνοια με σωμάτια Lewy.

Σήμερα, τα παιδιά του θέλουν ο λογαριασμός του να λειτουργεί διαφορετικά. Όχι ως μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ξανά ένας Ρόμπιν Γουίλιαμς μέσα από την τεχνολογία, αλλά ως ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να γνωρίσουν τον πραγματικό άνθρωπο και καλλιτέχνη.