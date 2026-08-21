Ο Τζέικομπ Ελόρντι πήγε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Dog Stars», έχοντας στο πλευρό του τον καλύτερο συνοδό.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει έναν εντελώς νέο ορισμό στο method dressing. Για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Dog Stars» στο Λονδίνο, ο ηθοποιός δεν περιορίστηκε σε ένα outfit που θα παρέπεμπε στην ιστορία της. Αντίθετα, πήρε μαζί του στο κόκκινο χαλί έναν πραγματικό σκύλο.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα έχοντας στο πλευρό του τον Ρακ Τζάσπερ, έναν σκύλο που συμμετέχει στην ταινία. Ο τετράποδος πρωταγωνιστής, που φαίνεται να είναι βελγικό Μαλινουά, πόζαρε κανονικά δίπλα στον Ελόρντι, αποδεικνύοντας ότι έχει μάθει πολύ καλά τη δουλειά του μπροστά στις κάμερες.

Το πιο cute method dressing

Το method dressing έχει γίνει πλέον αγαπημένο παιχνίδι των celebrities στο κόκκινο χαλί. Αντί να επιλέγουν απλώς ένα εντυπωσιακό look για μια πρεμιέρα, προσπαθούν να ενσωματώσουν στοιχεία από την ταινία ή τον ρόλο τους στην εμφάνισή τους.

Ο Ελόρντι, ωστόσο, φαίνεται πως θέλησε να πάρει την ιδέα κυριολεκτικά. Η συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, είχε επιλέξει μια εμφάνιση που θύμιζε περισσότερο επιζήσασα ενός μετα-αποκαλυπτικού κόσμου. Ο Ελόρντι προτίμησε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση: κράτησε το δικό του look κλασικό και άφησε τον σκύλο να κάνει όλη τη θεματική δουλειά.

Το old Hollywood look του Τζέικομπ Ελόρντι

Παρότι ο Ρακ Τζάσπερ έκλεψε αρκετά βλέμματα, ο Τζέικομπ Ελόρντι παρέδωσε και ένα πολύ κομψό red carpet look. Ο ηθοποιός επέλεξε ένα navy μπλε, σταυρωτό κοστούμι με διακριτικές ρίγες, το οποίο έδινε έντονα old Hollywood vibes. Το συνδύασε με λευκό πουκάμισο και σκούρα μπλε γραβάτα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με μαύρα loafers από λουστρίνι. Τα μικρά ασημένια σκουλαρίκια-κρίκοι έδωσαν μια πιο σύγχρονη πινελιά στο κατά τα άλλα κλασικό outfit.

Φυσικά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο mullet και το μουστάκι του, δύο στοιχεία που έχουν γίνει πλέον χαρακτηριστικά της εμφάνισής του και τον ακολουθούν από την περίοδο προώθησης του «Wuthering Heights».

Η ταινία που έφερε τον σκύλο στο κόκκινο χαλί

Το «The Dog Stars» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ, που κυκλοφόρησε το 2012, και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο μετά την καταστροφή. Η ιστορία ακολουθεί δύο άνδρες που έχουν επιβιώσει από μια πανδημία γρίπης, η οποία έχει αφανίσει μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού. Οι δυο τους ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο και προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει για πάντα.

Μαζί τους βρίσκεται ένας ηλικιωμένος σκύλος με το όνομα Τζάσπερ, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Έτσι, η παρουσία του Ρακ Τζάσπερ δίπλα στον Ελόρντι στην πρεμιέρα δεν ήταν απλώς ένα χαριτωμένο red carpet moment. Ήταν ένας έξυπνος και απόλυτα ταιριαστός τρόπος να μεταφέρει ένα μικρό κομμάτι της ταινίας στον πραγματικό κόσμο.