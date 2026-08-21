Το αμερικανικό όνειρο έσβησε γρήγορα για τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ - Τι πήγε τόσο στραβά για τους Σάσεξ;

Η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία έχει ανοίξει τον δημόσιο διάλογο. Και λογικό

Σαν βόμβα εν αιθρία έσκασε χθες η είδηση πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά το ξεκίνημα της νέας τους ζωής στις ΗΠΑ. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αποχώρησαν επίσημα από τα βασιλικά καθηκοντά τους το 2020, αφήνοντας πικρή γεύση στους Βρετανούς που εξαπέλυσαν τα βέλη τους, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος.

Όπως ήταν φυσικό, η στάση τους παρέμεινε αδιάφορη στο άκουσμα της επιστροφής τους. Και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει έτσι. Ποιος ξεχνάει, άλλωστε, την αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021; Κατηγόρησαν το Παλάτι, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ περιέγραψε την απόφασή τους να φύγουν από τη Βρετανία ως απελευθερωτική.

Στη συνέχεια, όπως υπενθυμίζει το BBC, ο Χάρι εξήγησε πως η Αμερική ήταν το καταφύγιό που έψαχναν, δίνοντάς τους περισσότερη ιδιωτικότητα και ελευθερία. Και τα είχαν ως ένα βαθμό.

Το αμερικανικό όνειρο παρ’ όλα αυτά έσβησε πολύ γρήγορα. Χωρίς τη βασιλική ιδιότητα τους, οι προσπάθειές τους να μπουν στη βιομηχανία του θεάματος μέσω του Netflix, αποδείχθηκαν άκαρπες.

Γιατί το αμερικανικό κράτησε λίγο για Χάρι και Μέγκαν;

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, δημοσιογράφος και παρατηρήτρια της βασιλικής οικογένειας με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία έγραψε το βιβλίο HRH: So Many Thoughts on Royal Style, εξηγεί: «Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που με εξέπληξε η αποχώρηση των Σάσεξ από τις ΗΠΑ ήταν απλώς επειδή μου φαινόταν ότι είχαν αρχίσει να προσαρμόζονται στη ζωή τους στην Καλιφόρνια».

Η New York Post, η οποία συχνά ασκεί δριμεία κριτική στους Σάσεξ, υποδέχθηκε την είδηση της αποχώρησής τους με τον τίτλο «Επιστροφή στον θρόνο!», δηλώνοντας ότι ο «μακρύς εθνικός εφιάλτης» της Αμερικής τελείωσε.

Καμία έκπληξη δεν αποτελεί βέβαια η ειρωνική στάση των ταμπλόιντ, αφού αυτή υπήρξε καθ'όλη τη διάρκεια της προσπάθειας των Σάσεξ να επιβιώσουν στο Χόλιγουντ. Αν μη τι άλλο, κατάφεραν κάτι που σπάνια συμβαίνει: να πείσουν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου να επενδύσουν σημαντικά πάνω τους. Τελικά αποδείχθηκε πιο εύκολο να κλείσουν συμφωνίες, παρά να τις διατηρήσουν.

Για παράδειγμα, η συμφωνία με το Spotify, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες άξιζε έως και 25 εκατομμύρια δολάρια, οδήγησε στη δημιουργία του podcast της Μέγκαν Μαρκλ, Archetypes, με 12 επεισόδια και με καλεσμένους πολύ δυνατά ονόματα. Ωστόσο, το 2023, το Spotify και η Archewell Audio ανακοίνωσαν το.. διαζύγιό τους.

Η πενταετής συμφωνία τους με το Netflix, που υπογράφηκε το 2020 και άξιζε μεταξύ 60 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, οδήγησε στη δημιουργία αρκετών προγραμμάτων. Αλλά τα όσα δημιούργησαν στην πλατφόρμα, δεν είχαν την επιτυχία που περίμεναν.

Πίσω από τις κάμερες, η εταιρεία παραγωγής τους υπέφερε από συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών, με τις φήμες να θέλουν ορισμένους πρώην εργαζομένους να αυτοαποκαλούνται μεταξύ τους «Club επιζώντων των Σάσεξ».

Από την άλλη, ο πρίγκιπας Χάρι γνώρισε εμπορική επιτυχία με το Spare, όπου έγραψε τα απομνημονεύματά του. Το βιβλίο του αποτέλεσε εκδοτικό φαινόμενο, με προκαταβολή που σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Πούλησε περισσότερα από έξι εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθιστώντας το το βιβλίο μη μυθοπλασίας με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι όταν το θέμα είναι ο ίδιος ο Χάρι, η Βασιλική Οικογένεια ή οι σκοποί με τους οποίους έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια, πουλάνε ακόμα.

Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο και για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία στράφηκε σε μια σειρά lifestyle και μαγειρικής στο Netflix. Το With Love, Meghan ακυρώθηκε μετά από δύο σεζόν, ενώ η streaming πλατφόρμα απέσυρε τη συμμετοχή του και από το εμπορικό της brand, As Ever. «Το Netflix παράγει ταινίες, δεν παράγει μαρμελάδες», σχολίασε η Στέισι Τζόουνς.

Αν και οι επικριτές χαρακτήρισαν το προφίλ της Μέγκαν εκτός πραγματικότητας, η Τζόουνς σημείωσε πως ακόμη και η αρνητική δημοσιότητα διατηρεί ένα όνομα στην επικαιρότητα.

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«Με την επιστροφή τους στη Βρετανία, φαίνεται πως επιζητούν ξανά την εγγύτητα με τη Βασιλική Οικογένεια για να αντλήσουν κύρος ή να το εξαργυρώσουν εμπορικά», υποστήριξε η σχολιάστρια Κίνσεϊ Σόφιλντ και πρόσθεσε: «Η Μέγκαν υποδύεται τη γαλαζοαίματη πουλώντας τσάγια και μαρμελάδες μέσω του brand της».

Οι Σάσεξ εξακολουθούν να έχουν πρότζεκτ υπό ανάπτυξη. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα ντοκιμαντέρ για τις Girl Scouts και έχουν στα σκαριά μια δραματική σειρά που διαδραματίζεται στον αποκλειστικό κόσμο των ομάδων πόλο, στην παραγωγή της οποίας βρίσκονται οι δημιουργοί του Gossip Girl.

Η επιστροφή τους στη Βρετανία δείχνει όμως ότι η φήμη μπορεί να σου ανοίξει πόρτα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σε κρατήσει στο προσκήνιο. Μπορεί βέβαια να μην κατέχουν τη θέση που είχαν όταν έφτασαν για πρώτη φορά στην Αμερική και μπορεί να λένε ότι επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσουν ως ιδιώτες, όμως είναι απίθανο το ζευγάρι να εξαφανιστεί στο παρασκήνιο.

«Δεν είναι άνθρωποι που μπορούν ποτέ να γίνουν κομπάρσοι. Είναι οι πρωταγωνιστές της δικής τους εκπομπής ή πρωταγωνιστές στην εκπομπή κάποιου άλλου. Ακόμη κι αν είναι αστέρες χαμηλότερου επιπέδου, εξακολουθούν να είναι αστέρες», υπογράμμισε η Τζόουνς.