Η Κέιτ Χάντσον ετοιμάζει sequel του «How to Lose a Guy in 10 Days» και θέλει ξανά τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο πλευρό της.

Είτε είσαι fan των ρομαντικών κομεντί, είτε όχι, σίγουρα έχεις δει το «How to Lose a Guy in 10 Days» με τη Κέιτ Χάντσον και τον Μάθιου ΜακΚόναχι. Οι δύο ηθοποιοί είχαν δημιουργήσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κινηματογραφικά ζευγάρια της εποχής και τώρα, 23 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, φαίνεται πως υπάρχει επιτέλους πιθανότητα να τους δεις ξανά μαζί.

Η Paramount ετοιμάζει το sequel της αγαπημένης rom-com, με την Κέιτ Χάντσον να συμμετέχει ως παραγωγός. Το project βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, όμως η πρόθεση του studio είναι να επιστρέψουν τόσο η Χάντσον όσο και ο Μάθιου ΜακΚόναχι στους ρόλους της Άντι Άντερσον και του Μπέντζαμιν Μπάρι.

Λίγα λόγια για να θυμηθείς την ταινία

Η Άντι είναι δημοσιογράφος σε γυναικείο περιοδικό και αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο με θέμα το πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει έναν άνδρα να την αφήσει μέσα σε μόλις δέκα ημέρες. Την ίδια στιγμή, ο Μπέντζαμιν, ένας φιλόδοξος διαφημιστής, βάζει το δικό του στοίχημα: υποστηρίζει ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευτεί μέσα σε δέκα ημέρες.

Και κάπως έτσι οι δύο τους γνωρίζονται, ξεκινούν ένα παιχνίδι γεμάτο μικρές καταστροφές, ψέματα και αμφίβολες στρατηγικές και, φυσικά, καταλήγουν να ερωτεύονται πραγματικά.

Η ταινία κυκλοφόρησε το 2003 και έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περίπου 177 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Αυτή τη φορά, η Κέιτ Χάντσον βρίσκεται και πίσω από την κάμερα

Το νέο στοιχείο είναι ότι η Κέιτ Χάντσον δεν επιστρέφει απλώς ως ηθοποιός. Έχει αναλάβει και ρόλο παραγωγού στο project, γεγονός που δείχνει ότι η επιστροφή της συγκεκριμένης ιστορίας έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Παρόλα αυτά, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ούτε ποιος θα γράψει το σενάριο ούτε ποια ακριβώς θα είναι η ιστορία της συνέχειας. Και αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία για την επιστροφή του Μάθιου ΜακΚόναχι. Η πρόθεση, ωστόσο, είναι ξεκάθαρη: το studio θέλει να δει ξανά στην οθόνη την Κέιτ Χάντσον και τον Μάθιου ΜακΚόναχι μαζί.

Τι απέγιναν άραγε η Άντι και ο Μπεν;

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουν περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες από τότε που είδαμε για τελευταία φορά την Άντι και τον Μπεν, πώς θα μπορούσε να είναι σήμερα η ζωή τους; Είναι ακόμη μαζί; Έχουν παντρευτεί; Έχουν παιδιά; Συνεχίζει η Άντι να εργάζεται στη δημοσιογραφία; Και, κυρίως, θα καταφέρουν αυτή τη φορά να μείνουν μακριά από τα παιχνίδια και τα στοιχήματα που χαρακτήρισαν την πρώτη τους γνωριμία;

Προς το sequel βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση και δεν έχει ανακοινωθεί ούτε πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα ούτε πότε θα κυκλοφορήσει.