Την Ελλάδα επέλεξε η Πάρις Χίλτον για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με φωτογραφίες από τα ελληνικά νησιά να κατακλύζουν το Instagram της.

Αρκετοί είναι οι ξένοι celebrities που επέλεξαν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μεταξύ όσων είδαμε ήταν και Πάρις Χίλτον, η οποία βρέθηκε στη χώρα μας μαζί με όλη την οικογένεια της.

Η γνωστή κληρονόμος επέλεξε για τις ημέρες που ήταν εδώ να πάει στη Σαντορίνη και την Αστυπάλαια. Μάλιστα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η Πάρις Χίλτον πόζαρε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, είτε πάνω στο σκάφος που έμενε είτε στο κάστρο της Αστυπάλαιας, ενώ σε άλλα ήταν μαζί με τη Νίκι Χίλτον και τα παιδιά της και περπατούσε στα σοκάκια και των δύο προορισμών.

Instagram

Instagram

Instagram

«Το καλοκαίρι μας στα καλύτερά του στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Πάρις Χίλτον αποκάλυψε γιατί έκανε παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας

Η Πάρις Χίλτον αποκάλυψε τον λόγο που αποφάσισε να αποκτήσει τα δύο της παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Romper, εξήγησε ότι για όλα ευθύνεται το τραύμα που βίωσε ως έφηβη, όταν οι γονείς της την έστειλαν σε «σχολείο» για προβληματικά παιδιά στη Γιούτα.

«Αν βρεθώ σε ιατρείο, κάνω εμβόλιο, οτιδήποτε, κυριολεκτικά θα πάθω κρίση πανικού και δεν θα μπορώ να αναπνεύσω», είπε. «Απλώς ήξερα πως δεν θα ήταν υγιές ούτε για εμένα, ούτε για το μωρό, το να μεγαλώσει μέσα σε κάποια που έχει τόσο άγχος».