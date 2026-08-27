Ο Ρούπερτ Γκριντ ξαναγίνεται Ρον Ουέσλι, 15 χρόνια μετά το Harry Potter

Ο Ρούπερτ Γκριντ επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε γνωστό, αυτό του Ρον Ουέσλι στον Harry Potter.

Ο Ρούπερτ Γκριντ, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ρον Ουέσλι στις ταινίες Harry Potter, ετοιμάζεται να επιστρέψει στον αγαπημένο χαρακτήρα, αυτή τη φορά υποδυόμενος τον Ρον ως ενήλικα στη θεατρική παράσταση-συνέχεια της ιστορίας στη Νέα Υόρκη.

Σήμερα, στα 38 του χρόνια, θα ενταχθεί στο καστ της θεατρικής παραγωγής Harry Potter and the Cursed Child στο Broadway για τέσσερις μήνες, ξεκινώντας από τον επόμενο Φεβρουάριο. Η παράσταση συναντά ξανά τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη ως ενήλικες, 19 χρόνια μετά τα γεγονότα των αρχικών βιβλίων και ταινιών. Ο Ρον και η Ερμιόνη είναι πλέον παντρεμένοι και ετοιμάζονται να στείλουν την κόρη τους στο Χόγκουαρτς.

«Ξεσκονίζω τις παλιές ρόμπες. Νέα Υόρκη, θα σας δω όλους τον Φεβρουάριο», έγραψε ο Ρούπερτ Γκριντ στο Instagram.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο BBC News ότι θεωρεί απίθανο να καταφέρει ποτέ να «ξεφύγει» από τη σκιά του Ρον Ουέσλι. «Και είμαι εντάξει με αυτό. Νομίζω ότι είναι υπέροχο», είχε πει.

Σε δήλωσή του την Τετάρτη, ο Βρετανός ηθοποιός ανέφερε: «Ο Ρον Ουέσλι αποτελεί κομμάτι του εαυτού μου από τότε που ήμουν 11 ετών και ανυπομονώ να τον συναντήσω ξανά σε αυτή τη φάση της ζωής του. Υπάρχει κάτι τόσο ολοκληρωμένο και ξεχωριστό στο να ξαναμπαίνω τώρα στη θέση του Ρον, τη στιγμή που είμαστε και οι δύο πατέρες. Κατά κάποιον τρόπο, είναι ταυτόχρονα πολύ γνώριμο αλλά και εντελώς καινούργιο. Και η χαρά του να επιστρέφω στο Broadway, αυτή τη φορά σε έναν ρόλο που καθόρισε τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου, είναι πραγματικά συναρπαστική».

Ο Ρούπερτ Γκριντ είναι ο μοναδικός από τους τρεις βασικούς πρωταγωνιστές των ταινιών που επιστρέφει στον ρόλο του, αν και ο συμπρωταγωνιστής του Τομ Φέλτον εμφανίζεται αυτή την περίοδο στην ίδια θεατρική παράσταση, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ντράκο Μαλφόι.

Ωστόσο, οι δύο ηθοποιοί δεν αναμένεται να βρεθούν μαζί στη σκηνή. Ο Τομ Φέλτον θα εμφανίζεται στην παράσταση έως τις 3 Ιανουαρίου, ενώ ο Ρούπερτ Γκριντ θα κάνει την πρεμιέρα του στις 2 Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα παραμείνει στην παραγωγή έως τις 30 Μαΐου.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη του εμπειρία στο Broadway, καθώς το 2014 είχε εμφανιστεί στη θεατρική κωμωδία It's Only a Play.

Οι παραγωγοί του Harry Potter and the Cursed Child, Σόνια Φρίντμαν και Κόλιν Κάλεντερ, δήλωσαν ότι οι ερμηνείες του Γκριντ στις ταινίες Harry Potter «καθόρισαν για ολόκληρες γενιές τι σημαίνει να είσαι ένας πιστός και γενναίος φίλος, ακόμη και μπροστά στις αντιξοότητες και τις δυσκολίες».

«Ο Ρούπερτ δεν επιστρέφει απλώς σε έναν ρόλο από το παρελθόν του», πρόσθεσαν. «Συνεχίζει ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως παιδί και το προχωρά έχοντας πλέον μαζί του όλη τη ζωή και την εμπειρία που απέκτησε από τότε που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα. Μια πορεία που τον οδήγησε από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση και σε καταξιωμένες θεατρικές παραγωγές, τόσο στο Broadway όσο και στο West End».