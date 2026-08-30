Όταν η Έμα Στόουν και ο Άντριου Γκάρφιλντ χρησιμοποίησαν τους παπαράτσι για καλό σκοπό

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2011 έως και το 2015

Η Έμα Στόουν και ο Άντριου Γκάρφιλντ ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2010, στα γυρίσματα της ταινίας The Amazing Spider-Man και η χημεία τους ήταν τόσο έντονη που δεν περιορίστηκε στην μεγάλη οθόνη.

Άρχισαν να βγαίνουν το 2011 και σύντομα η σχέση τους τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των παπαράτσι. Παρά τη δημοσιότητα, τόσο η Έμα Στόουν όσο και ο Άντριου Γκάρφιλντ προσπαθούσαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 2012, με την κυκλοφορία του The Amazing Spider-Man, η σχέση τους είχε πλέον γίνει γνωστή στο κοινό. Οι κοινές τους εμφανίσεις τροφοδοτούσαν συνεχώς το ενδιαφέρον των θαυμαστών, ενώ οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν τη σχέση τους χωρίς να επιδιώκουν να τραβάνε τα βλέμματα.

Ωστόσο οι παπαράτσι καραδοκούσαν. Εξού και το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να μετατρέψει την ανεπιθύμητη προσοχή σε ευκαιρία για καλό σκοπό. Την πρώτη φορά ήταν στις 15 Σεπτεμβρίου του 2012, όταν Έμα Στόουν και Άντριου Γκάρφιλντ κράτησαν πινακίδες που προωθούσαν το Worldwide Orphans Foundation και το Gilda’s Club New York City.

Η δεύτερη φορά ήταν στις 17 Ιουνίου 2014, όταν το ζευγάρι αντιλήφθηκε πως τους περίμεναν έξω από ένα εστιατόριο. Βγαίνοντας, επανέλαβαν την ίδια πρακτική, αυτή τη φορά προωθώντας τέσσερις οργανώσεις, τις Youth Mentoring Connection, Autism Speaks, Worldwide Orphans και Gilda’s Club.

Η σχέση τους συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, όμως το 2015 οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Παρότι ο χωρισμός τους απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης, δεν ακολούθησε κάποια δημόσια αντιπαράθεση. Αντίθετα, όλα έδειχναν πως διατήρησαν αμοιβαία εκτίμηση και τρυφερότητα ο ένας για τον άλλον.

Χρόνια αργότερα, η Έμα Στόουν θα εξακολουθούσε να μιλά με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώην σύντροφό της, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους, παρά το τέλος της, είχε αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στη ζωή και των δύο.

Σήμερα, η ιστορία τους παραμένει μία από εκείνες τις σχέσεις του Χόλιγουντ που ξεκίνησαν μπροστά στις κάμερες, μεταφέρθηκαν στην πραγματική ζωή και, τελικά, ολοκληρώθηκαν μακριά από αυτές.