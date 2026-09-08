Η Γκρέτα Σκαράνο σχημάτισε στο κόκκινο χαλί στη Βενετία ένα κόκκινο σημάδι στο πρόσωπό της για να καταγγείλει τις γυναικοκτονίες και τη βία κατά των γυναικών

Η Γκρέτα Σκαράνο τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών και των γυναικοκτονιών. Η Σκαράνο, η οποία μαζί με τον Νικολάς Μοπάς έχει αναλάβει την παρουσίαση των τελετών έναρξης και λήξης της διοργάνωσης, πραγματοποίησε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα συμβολική κίνηση στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την παρουσίαση της ταινίας «The Echo Chamber» του Αντρέα Παλλάορο.

Πιο συγκεκριμένα, η Γκρέτα Σκαράνο εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μακρύ, εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, ένα χρώμα που συνδέεται συχνά με το πάθος, αλλά και με τον κίνδυνο και τον συναγερμό. Μόλις βρέθηκε στο κόκκινο χαλί, έκανε μια σκόπιμη και συμβολική κίνηση. Χρησιμοποίησε το κραγιόν της για να σχηματίσει ένα κόκκινο σημάδι στο μάγουλό της, κάνοντάς το αμέσως ορατό. Στη συνέχεια, τέντωσε το χέρι της προς τα μπροστά, σε μια ξεκάθαρη χειρονομία που έλεγε «stop» και «φτάνει πια». Ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο σύμβολο αντίστασης και αντίδρασης.

Η συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων μετέφερε ένα σαφές και άμεσο μήνυμα κατά της έμφυλης βίας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη στήριξή της σε όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα.

Το νόημα της κίνησης και η αναφορά στα θύματα

Μετά την εκδήλωση, η ηθοποιός έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Η Σκαράνο συνέδεσε την κίνησή της με τη συγκλονιστική έκκληση του πατέρα της Λορένα, μιας νεαρής γυναίκας που έχασε τραγικά τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Η ηθοποιός εξήγησε ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτέλεσε μία από τις βασικές αφορμές για την απόφασή της να κάνει μια τόσο εμφανή και συμβολική κίνηση στο κόκκινο χαλί. Περιέγραψε την πρωτοβουλία της ως μια μικρή πράξη συμπαράστασης και γυναικείας αλληλεγγύης, επισημαίνοντας παράλληλα τη δύναμη που έχουν οι εικόνες να μεταφέρουν σύνθετα και δύσκολα μηνύματα. «Στο τέλος, μια φωτογραφία είναι πιο δυνατή από χίλια πράγματα που μπορώ να πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί κατάφερε έτσι να συνδυάσει τον επίσημο ρόλο της ως παρουσιάστριας του Φεστιβάλ με ένα δημόσιο μήνυμα με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο κατά της βίας εναντίον των γυναικών. Η Σκαράνο θέλησε να διευκρινίσει ότι δεν είχε πρόθεση να μετατρέψει τη σημαντική κινηματογραφική διοργάνωση σε προσωπικό πολιτικό βήμα. Ωστόσο, τόνισε με αποφασιστικότητα ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει αδρανής ή αδιάφορη απέναντι στη σοβαρότητα και τη συχνότητα τέτοιων περιστατικών.

Η υψωμένη παλάμη της, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό κόκκινο σημάδι στο πρόσωπό της, συμπύκνωσε αποτελεσματικά το μήνυμά της σε μία δυνατή εικόνα, η οποία ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα απαθανατιζόταν από τους δεκάδες φωτογράφους που βρίσκονταν εκεί και θα έφτανε σε ένα τεράστιο κοινό, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.