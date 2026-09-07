Η Σούζαν Σάραντον αποκάλυψε ότι τόσο η ίδια, όσο και άλλοι έντονοι επικριτές του Ισραήλ δυσκολεύονται να βρουν δουλειά στο Hollywood.

H Σούζαν Σάραντον ανήκει στις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς του Hollywood, ενώ έχει κερδίσει και βραβείο Όσκαρ το 1995 για την ερμηνεία της στην ταινία “Dead Man Walking”, ωστόσο όπως αποκάλυψε η στήριξη της στην Παλαιστίνη την έχει θέσει εκτός πολλών ταινιών.

Μιλώντας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας, όπου προωθεί τη νέα της ταινία “The Echo Chamber”, η Σάραντον ανέφερε ότι ένα μέρος της κινηματογραφικής βιομηχανίας εξακολουθεί να την αποφεύγει εξαιτίας της ακτιβιστικής της δράσης.

«Νομίζω ότι η αφήγηση έχει αλλάξει εντελώς σε ό,τι αφορά την ιστορική σημασία της Παλαιστίνης, αλλά και τους δεσμούς των σιωνιστών με την Αμερική και την πολιτική μας», είπε και συμπλήρωσε: «Αυτό αποτέλεσε μεγάλη αποκάλυψη για τον κόσμο: το πόσα χρήματα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Κανείς πραγματικά δεν το καταλάβαινε».

Επιπλέον, η ίδια τόνισε: «Πρόσφατα έχασα ξανά ταινίες, επειδή υπάρχουν πρακτορεία που λένε στους ανθρώπους να μην με προσλαμβάνουν. Αυτή είναι όμως η δομή εξουσίας. Ανάμεσα στους ανθρώπους, και σίγουρα σε διεθνές επίπεδο, αισθάνομαι ότι είμαι ευπρόσδεκτη».

«Αν πρόκειται για μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία, νομίζω ότι δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά και άλλους ανθρώπους στους οποίους έχει ειπωθεί ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο», δήλωσε η Σούζαν Σάραντον, ευχαριστώντας τον Αντρέα Παλαόρο, σκηνοθέτη του The Echo Chamber

Στη νέα της ταινία, η οποία βασίζεται στο τελευταίο σενάριο του Ιταλού σκηνοθέτη Μπερνάντο Μπερτολούτσι, η Σούζαν Σάραντον υποδύεται μια ηλικιωμένη τραγουδίστρια που προσλαμβάνει έναν μουσικό παραγωγό, ο οποίος αναρρώνει από τον εθισμό στα ναρκωτικά, προκειμένου να συνεργαστεί μαζί της για ένα άλμπουμ επιστροφής.

Το The Echo Chamber είναι μία από τις 21 ταινίες που διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, το βραβείο που θα απονεμηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου.

Το Φεστιβάλ Βενετίας και η Παλαιστίνη

Και το κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς ακτιβιστές να καλούν τους διοργανωτές να υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία, ως αναγνώριση των Παλαιστίνιων σκηνοθετών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, έχει δηλώσει ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, καθώς η Ιταλία δεν αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης.