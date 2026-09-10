Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης απέδειξε πως ήταν κάτι παραπάνω από καλλιτέχνης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή και αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό στην ελληνική μουσική

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε τόσο ξαφνικά κι αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Όχι μόνο για όσους αφήνει πίσω, αλλά και για τον ίδιο που φεύγει. Να μην του δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα να αποχαιρετήσει τους δικούς του ανθρώπους. Αλλά έτσι είναι η ζωή: απρόβλεπτη και πολλές φορές άδικη.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η είδηση του θανάτου του, υποθέτω πως η λέξη «κρίμα» σχηματίστηκε στα χείλη όλων μας. Άλλωστε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τροφοδότησε πολλές φορές την ψυχή μας όταν αυτή το είχε ανάγκη. Ακόμα και ροκ μουσική να άκουγε κανείς, τα τραγούδια του πάντα έβρισκαν τη θέση τους. Κι αυτό αποδεικνύεται από το πώς όλοι χθες έβαλαν να τον ακούσουν στο σπίτι, στο γραφείο, στο αμάξι, αλλά οι άπειρες αναρτήσεις στα social media.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε μόλις στα 52 του χρόνια, αλλά αφήνει τεράστια μουσική παρακαταθήκη, αλλά και ιστορίες που αποδεικνύουν πως το εύκολο είναι να είσαι καλός και επιτυχημένος καλλιτέχνης, αλλά το σπουδαιότερο και δυσκολότερο πράγμα στη ζωή είναι το να είσαι καλός άνθρωπος.

Είναι πολλοί εκείνοι που λένε πως βοηθούσε αρκετό κόσμο, οπότε με τη σειρά μας, γράφουμε για εκείνες που έχουν βρει το φως της δημοσιότητας.

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Ήταν 14 Φεβρουαρίου του 2023, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε για κρατούμενες στις φυλακές Κορυδαλλού, καλύπτοντας ο ίδιος τα έξοδα. Μάλιστα, πριν ανέβει στη σκηνή, ο τραγουδιστής χαιρέτησε και συζήτησε με τις κρατούμενες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει ο ίδιος.

Όταν βοήθησε φοιτητή που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες

Μια ιστορία που βρήκε το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατό του, είναι κι αυτή που ο Γιώργος Μαζωνάκης βοήθησε έναν νεαρό φοιτητή που αντιμέτωπιζε οικονομικές δυσκολίες. Σε ανάρτησή του, εξηγεί πως εργαζόταν ως γκαρσόνι σε γνωστά μπουζούκια, όπου τραγουδούσε και ο τραγουδιστής.

Εκείνη την περίοδο, αντιμετώπιζε αρκετά οικονομικά προβλήματα. Προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια και είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου να πληρώνει το ΙΕΚ στο οποίο φοιτούσε, χωρίς να ζητά χρήματα από τους δικούς του. Ένα απόγευμα, τον πήραν τηλέφωνο από τη σχολή και του είπαν ότι έπρεπε να τακτοποιήσει τις οφειλές του, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να φοιτά. «Άρχισα την κλάψα, μπας και γίνει κάτι, αλλά τίποτα», γράφει χαρακτηριστικά.

Τότε, τον άκουσε ο σωματοφύλακας του Γιώργου Μαζωνάκη και τον ρώτησε: «Ζοριά;». «Άστα, φίλε», του απάντησε. Για να μην πλατιάσει, όπως περιγράφει, την επόμενη ημέρα ο σεκιούριτι τον φώναξε και του είπε να πάει ένα μπουκάλι στον Μαζωνάκη. Όταν πήγε στον τραγουδιστή, εκείνος του έδωσε έναν φάκελο με 750 ευρώ.

«Εννέα χρόνια μετά, συνάντησα τον Μαζωνάκη σε ένα γνωστό ριάλιτι. Ως τεχνικός πλέον, τον πλησίασα και του περιέγραψα την ιστορία. Τον ευχαρίστησα και μου είπε ότι δεν θυμάται κάτι, αλλά, αν το έκανε, ελπίζει να έπιασε τόπο. Ο ίδιος σωματοφύλακας, τότε και τώρα, με πλησίασε και μου είπε: «Βοηθάει τόσο συχνά κόσμο, που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει».

Όταν ζήτησε να βαφτίσει το παιδί παίκτριας του The Voice

Τον Δεκέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια του The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να πάρει το μωρό της Μαρίνας Μαμουσάι στην αγκαλιά του και τότε είδε ότι φόραγε μια μπλούζα που έγραφε «Team Mazw». Πάνω στην στιγμή, τής πρότεινε να βαφτίσει το παιδί, προς ευχάριστη έκπληξη της ίδιας.