Γιώργος Μαζωνάκης: Το παιδί της νύχτας που “έφυγε” νωρίς

Η ξαφνική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς, «πάγωσε» το Πανελλήνιο.

Σαν μια κακή φάρσα έσκασε το απόγευμα της Τετάρτη 9/9 στα αυτιά όλων των Ελλήνων, η είδηση πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βρίσκεται πια στη ζωή». Σοκ, παύση, θλίψη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή καρδιάς και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, ο ίδιος άφησε την τελευταία πνοή του μέσα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα λίγο νωρίτερα από ιδιωτική κλινική.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Ο μισός αιώνας ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη

Πριν γίνει ο «Μαζώ», πριν από τις μεγάλες πίστες, τις sold out συναυλίες, τα βραβεία, τις επιτυχίες και την ιδιαίτερη εικόνα που τον έκανε αναγνωρίσιμο εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, υπήρχε ένα παιδί που μεγάλωνε στη Νίκαια του Πειραιά και είχε ήδη αποφασίσει ποιον δρόμο ήθελε να ακολουθήσει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, χρόνια αργότερα, περιέγραφε τη Νίκαια με μια τρυφερότητα που δύσκολα κρύβεται. «Η καταγωγή μου είναι από τη Σητεία της Κρήτης, αλλά έχω μεγαλώσει στη Νίκαια του Πειραιά», έλεγε, αναφερόμενος σε μια εποχή «που υπήρχε ζωντάνια και τα παιδιά παίζαμε ακόμα στους δρόμους». Θυμόταν τη γειτονιά, τα παιχνίδια, τις Πρωτομαγιές, τα έθιμα, την ένταση και τις εικόνες εκείνων των χρόνων. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον άρχισε να διαμορφώνεται το όνειρο να γίνει τραγουδιστής.

Δεν επρόκειτο, βέβαια, για ένα όνειρο που γεννήθηκε ξαφνικά. Ήταν κάτι που υπήρχε μέσα του από πολύ νωρίς. Ήδη από παιδί έκανε παραστάσεις στο σχολείο, παρακολουθούσε μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Ωδείο και αναζητούσε τρόπους για να πλησιάσει τη σκηνή. Σε άλλη συνέντευξή του είχε πει χαρακτηριστικά: «Είχα ψώνιο να γίνω τραγουδιστής». Δεν το έκρυβε, ούτε προσπαθούσε να το παρουσιάσει πιο σεμνά εκ των υστέρων. Ήθελε να τραγουδήσει, να βρεθεί μπροστά σε κόσμο, να γίνει γνωστό όνομα.

Σε ηλικία μόλις 13 ετών, τόλμησε να πλησιάσει τη Μαρινέλλα στα καμαρίνια. Όπως είχε περιγράψει, μπήκε μπροστά στη μεγάλη τραγουδίστρια και της είπε, με την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού που ήδη έβλεπε τον εαυτό του στη σκηνή: «Γεια σας, είμαι συνάδελφός σας!» Η ακατάπαυστη αγάπη του για τη μουσική και η επιμονή του ήταν, μάλλον, τα όπλα του σε αυτή την προσπάθεια να κατακτήσει το τραγούδι. Και τα κατάφερε!

Τα «πέτρινα χρόνια» που τον οδήγησαν στο μονοπάτι της επιτυχίας

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε να δουλεύει πολύ νωρίς. Όπως θα έλεγε αργότερα, η επιλογή αυτή είχε κόστος: «Δεν έζησα την παιδικότητά μου, επειδή ξεκίνησα να δουλεύω μικρός. Ήταν επιλογή μου όμως».

Η Πάτρα αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο του σταθμό. Πήγε για λίγες ημέρες και τελικά έμεινε χρόνια. «Πήγα για δεκαπέντε μέρες κι έκατσα τρία χρόνια», είχε πει, περιγράφοντας ουσιαστικά την αρχή της επαγγελματικής διαδρομής του. Τα χρόνια εκείνα ήταν σκληρά. Δούλευε τα βράδια και το πρωί πήγαινε στο σχολείο. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως τελείωνε τη δουλειά στις εξίμισι ή επτά το πρωί και στη συνέχεια πήγαινε κατευθείαν στο σχολείο.

«Τα λέω “πέτρινα χρόνια”, αλλά δεν ήταν καθόλου πέτρινα». Γιατί; Επειδή εκείνη την εποχή είχε κάτι που για τον ίδιο ήταν πολύ σημαντικότερο από την άνεση: «Είχα την αναζήτηση, τη λαχτάρα, το πάθος γι’ αυτό που έκανα». Και αυτή η φράση εξηγεί ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την πορεία που ακολούθησε. «Ήταν ένα πράγμα που το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου», είχε πει.

Η χρονιά που ολόκληρη η Ελλάδα τραγουδούσε Γιώργο Μαζωνάκη

Το καλοκαίρι του 1992 ήρθε η γνωριμία με την PolyGram. Έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Μεσάνυχτα και κάτι», και στη συνέχεια γεννήθηκαν τα τραγούδια που τον έβαλαν σε κάθε σπίτι. Το «Με τα μάτια να το λες», το «3 το πρωί», το «Ανήκω σε μένα», το «Μη μου ζητάς», το «Μου λείπεις», το «Παιδί της Νύχτας», ήταν κάποια από αυτά. Η μία επιτυχία ακολουθούσε την άλλη και εκείνος αποκτούσε όλο και περισσότερους θαυμαστές.

Κάπου εκεί, όμως, συνέβη κάτι περισσότερο από μια εμπορική επιτυχία. Δημιουργήθηκε ένας χαρακτήρας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο. Άλλαζε ρούχα, εικόνα, ήχο, ρεπερτόριο, έμπαινε σε διαφορετικούς μουσικούς χώρους, συνεργαζόταν με καλλιτέχνες που δεν ανήκαν απαραίτητα στον ίδιο κόσμο. Δεν ήθελε να επαναλαμβάνεται, ούτε να επιστρέφει στις ίδιες διαδρομές. «Η μουσική είναι μια και εμείς ακολουθούμε τους δρόμους της», έλεγε σε συνεντεύξεις του. «Για μένα είναι τα πάντα», είχε εξομολογηθεί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πίστευε στην τύχη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπισε ποτέ την πορεία του σαν αποτέλεσμα μιας σειράς ευνοϊκών συγκυριών. «Είμαι περισσότερο τολμηρός απ’ ό,τι τυχερός. Δεν πιστεύω στην τύχη», είχε δηλώσει. Και αυτή η φράση ταιριάζει πολύ στην καριέρα του, γιατί χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις που δεν ήταν αυτονόητες, να αλλάξει, να δοκιμάσει, να συνεργαστεί με ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, να αφήσει πίσω του πράγματα που λειτουργούσαν και να αναζητήσει καινούργια - με όποιο κόστος.

Το έκανε με δημιουργούς όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Φοίβος, αλλά και με καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και μουσικών κατευθύνσεων. Συνεργάστηκε με τον Σταμάτη Γονίδη, την Κατερίνα Στανίση, τον Νότη Σφακιανάκη, τη Μαίρη Λίντα και άλλους πολλούς. Σε συνέντευξή του το 2010, όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες του, απάντησε: «Δεν έχω να θυμάμαι κακές συνεργασίες, διότι έχω το δικαίωμα της επιλογής με ποιους θέλω να συνεργαστώ».

Αρκετές φορές μέσα στη διαδρομή του χαρακτηρίστηκε προκλητικός, εκκεντρικός, ανατρεπτικός. Ο ίδιος, όμως, είχε διαφορετική άποψη. «Είναι λίγο μύθος το ότι μου αρέσει να προκαλώ. Στην πραγματικότητα είμαι ένας άνθρωπος ντροπαλός κατά βάση».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε ο κόσμος να τον θυμάται για τα «απλά πράγματα»

«Η πιο μεγάλη θυσία που έχω κάνει για τη δουλειά μου είναι ο “μοναχισμός” μου», είχε παραδεχτεί. Δεν χρησιμοποιούσε τυχαία τη λέξη. Περιέγραφε τον εαυτό του σαν έναν άνθρωπο «ταμένο» στη δουλειά του και αναρωτιόταν αν αυτή η επιλογή θα αποδεικνυόταν τελικά σωστή. «Δεν ξέρω αν η θυσία είναι για το καλό μου, αυτό θα το δείξει ο χρόνος», έλεγε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ούτε τις δύσκολες περιόδους του. Σε παλαιότερη τηλεοπτική συνέντευξη είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές του και τις περιόδους κατά τις οποίες δεν έβγαινε από το σπίτι. «Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Τουλάχιστον, όμως, έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα», είχε δηλώσει.

Και όταν κάποια στιγμή κλήθηκε να σκεφτεί τι θα ήθελε τελικά να μείνει από εκείνον στον κόσμο, η απάντησή του ήταν: «Ο κόσμος θέλω να κρατήσει τα πιο απλά πράγματα για μένα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα».

