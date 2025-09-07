Ρομάν Αμπράμοβιτς: Έρευνα στο Τζέρσεϊ για διαφθορά και ξέπλυμα

Οι αρχές του Τζέρσεϊ διερευνούν την προέλευση της περιουσίας του Ρομάν Αμπράμοβιτς και ζητούν στοιχεία από ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι και ένας από τους πιο γνωστούς Ρώσους ολιγάρχες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών του Τζέρσεϊ, οι οποίες ερευνούν την προέλευση των δισεκατομμυρίων του. Η έρευνα σχετίζεται με καταγγελίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με την πετρελαϊκή εταιρεία Sibneft, την οποία ο Αμπράμοβιτς πούλησε στη ρωσική κυβέρνηση το 2005 έναντι 13 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, οι αρχές του Τζέρσεϊ ζήτησαν πρόσβαση σε στοιχεία πολλών ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τον δισεκατομμυριούχο. Τα αιτήματα έγιναν στο πλαίσιο διεθνούς δικαστικής συνδρομής, με τους Ελβετούς δικαστές να απορρίπτουν ενστάσεις εταιρειών που θεωρούνται προσκείμενες στον Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Guardian, η υπόθεση αγγίζει την καρδιά της οικονομικής ανόδου του Αμπράμοβιτς στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, περίοδο κατά την οποία πολλοί Ρώσοι επιχειρηματίες απέκτησαν αμύθητα πλούτη εκμεταλλευόμενοι τις ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών κλάδων. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά την ανάπτυξη της Sibneft καταβλήθηκαν πληρωμές διαφθοράς, ενώ διερευνώνται επίσης πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων που αφορούν μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, το Τζέρσεϊ προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ύψους 7 δισ. δολαρίων, ποσό που θεωρείται συνδεδεμένο με τον Ρώσο μεγιστάνα. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις εις βάρος του, χαρακτηρίζοντάς τον «στενά συνδεδεμένο» με το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος ο Αμπράμοβιτς, μέσω των δικηγόρων του, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Σε δήλωσή τους, οι νομικοί του εκπρόσωποι τονίζουν ότι «οποιαδήποτε υπόνοια εμπλοκής σε εγκληματική δραστηριότητα είναι ψευδής» και επισημαίνουν ότι δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εις βάρος του.

Η έρευνα θυμίζει την πολυετή διαμάχη του Αμπράμοβιτς με τον πρώην συνεργάτη του, Μπόρις Μπερεζόφσκι, η οποία έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου το 2012. Τότε, ο Αμπράμοβιτς είχε παραδεχθεί ότι κατέβαλε μεγάλα ποσά στον Μπερεζόφσκι ως «προστασία» (krysha), αλλά είχε δικαιωθεί στη δικαστική διαμάχη.

Παρά τις επίμονες νομικές του κινήσεις, οι αρχές του Τζέρσεϊ φαίνεται πως έχουν συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να συνεχίσουν την ποινική έρευνα. Οι Ελβετοί δικαστές σημειώνουν ότι «δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν διεθνώς μέσω υπεράκτιων εταιρειών, καταπιστευμάτων και τραπεζών, χωρίς σαφή οικονομική αιτιολόγηση».

Προς το παρόν, ο Αμπράμοβιτς δεν αντιμετωπίζει επίσημες κατηγορίες, ωστόσο η έρευνα για την προέλευση της περιουσίας του συνεχίζεται, κρατώντας στο προσκήνιο μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες φιγούρες της μετασοβιετικής Ρωσίας.

