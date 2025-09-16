Έρωτας ήταν και πάει: Λούκας Μπράβο & Σέιλιν Γούντλεϊ χώρισαν

Ο Λούκας Μπράβο και η Σέιλιν Γούντλεϊ, μετά από ένα σύντομο ειδύλλιο μερικών μηνών, δεν είναι πια μαζί.

Και πάλι single φαίνεται πως είναι ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris», Λούκας Μπράβο. Εκείνος και η Σέιλιν Γούντλεϊ υπήρξαν ζευγάρι για μερικούς μήνες, όπως είχαν επιβεβαιώσει δημόσια, ωστόσο εδώ και λίγο καιρό έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Οι δυο τους διέγραψαν κάθε κοινό στιγμιότυπο στα social media, κλείνοντας ολοκληρωτικά αυτό το κεφάλαιο. Ρομάντζο ήταν και πάει.

Σύμφωνα με το People, η σχέση του Λούκας Μπράβο και της Σέιλιν Γούντλεϊ ξεκίνησε στις αρχές του 2025, ωστόσο η πρώτη φορά που τους απαθανάτισε ο φακός μαζί, ήταν στα τέλη Μαρτίου. Το πρώην ζευγάρι δεν έκρυψε ποτέ τη σχέση του, ωστόσο προσπαθούσε να μην τη διατυμπανίζει. Ο 33χρονος και η 37χρονη εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί στα τέλη Αυγούστου, όταν εκείνη βρέθηκε στα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris». Λίγο καιρό μετά πήραν την απόφαση να δώσουν τέλος στη σχέση τους.

Τίτλοι τέλους στη σχέση του Λούκας Μπράβο με τη Σέιλιν Γούντλεϊ

Πηγές από το περιβάλλον της Σέιλιν Γούντλεϊ είχαν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη σχέση της με τον Λούκας Μπράβο, επισημαίνοντας το δέσιμο που υπήρχε μεταξύ τους. Τα δεδομένα πια φαίνεται πως έχουν αλλάξει, αφού αυτός ο έρωτας έφτασε στο τέλος του. Τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο ηθοποιός είχε έρωτηθεί από δημοσιογράφους για τη σχέση του με τη Σέιλιν Γούντλεϊ, είχε εξομολογηθεί πως ήταν «πραγματικά ευτυχισμένος» με αυτή τη νέα αρχή που είχε γίνει στη ζωή του.

Προς το παρόν δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για την απόφαση του Λούκας Μπράβο και της Σέιλιν Γούντλεϊ να χωρίσουν, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε να συμβαίνει - όχι μόνο στο Χόλιγουντ, αλλά γενικά. Αυτή η σχέση μπορεί να ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, όμως στην πορεία αποδείχτηκε πως κάτι δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά και έτσι, ο Λούκας Μπράβο και η Σέιλιν Γούντλεϊ προτίμησαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους χωριστά.

