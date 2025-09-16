Ο Πέδρο Πασκάλ παίρνει συνέντευξη στην αδερφή του, Λουξ: «Να είσαι ο εαυτός σου. Οι άνθρωποι θα το δουν τελικά»

Ο Πέδρο Πασκάλ και η Λουξ Πασκάλ σε μια αδελφική εμψυχωτική συνέντευξη

Η Λουξ Πασκάλ είναι περήφανη που έχει αδερφό της τον Πέδρο Πασκάλ. Και πώς να μην είναι άλλωστε; Η ίδια έχει πει σε συνεντεύξεις της ότι το κύριο μάθημα που πήρε από εκείνον είναι το να μην κρύβει ποια είναι. Αν τη ρωτήσεις, ήξερε πάντα ότι ο αδερφός της είναι σούπερ σταρ. Και ξέρει τι σκέφτεται ο κόσμος. «Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι», λέει η ηθοποιός για το ότι είναι αδερφή του Πέδρο Πασκάλ. Αλλά όπως σπεύδει να επισημάνει ο μεγάλος αδερφός της, η Λουξ έχει πολύ περισσότερα να «γιορτάσει» από αυτό, όπως το ότι απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Juilliard το 2023, εμφανίστηκε σε σειρές όπως το Narcos του Netflix και τώρα πρωταγωνιστεί στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία μεγάλου μήκους, στο δράμα Miss Carbón.

«Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσες να κάνεις αν δεν ήσουν ο εαυτός σου», της λέει ο Πέδρο, σε μια αδελφική εμψυχωτική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το δωμάτιό του στο Λονδίνο στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. «Αυτή είναι η προστατευτική του πλευρά που βγαίνει προς τα έξω», αστειεύεται η Λουξ μιλώντας στο ELLE USA. «Ποια είναι η αγαπημένη σου ανάμνηση από τα παιδικά μας χρόνια;» τη ρωτάει ο Πέδρο στη συνέντευξή τους. «Θυμάμαι ότι κάθε φορά που ερχόσουν, ένιωθα σαν να ήταν Χριστούγεννα – όταν είσαι παιδί και πρόκειται να ανοίξεις όλα αυτά τα δώρα και δεν μπορείς να κοιμηθείς το προηγούμενο βράδυ επειδή είσαι πολύ ενθουσιασμένη», απαντάει εκείνη.

Ο ένας δίνει στον άλλον συμβουλές κάθε μέρα. «Κάτι διαφορετικό κάθε μέρα», λέει ο Πέδρο Πασκάλ. «Ειδικά σε μια περίοδο που αντιμετωπίζω υπαρξιακά ζητήματα σχετικά με την ηλικία, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που με ενδυναμώνει και μου δίνει αυτοπεποίθηση, σε σημείο που η έλλειψη υπομονής σου είναι αυτή που μου δίνει αυτοπεποίθηση», σημειώνει ο ηθοποιός. Η Λουξ Πασκάλ θυμάται πάντα μία συμβουλή που της έχει δώσει ο Πέδρο: «Απλώς να είσαι ο εαυτός σου. Ο κόσμος θα το δει τελικά. Απλώς να είσαι ο εαυτός σου».

Και οι δυο τους λατρεύουν τον κινηματογράφο. Και οι δυο τους υποστηρίζουν τη LGBTQ+ κοινότητα. Η Λουξ Πασκάλ έχει έχει κάνει φυλομετάβαση. «Η αξιοπρέπεια της τρανς φύσης είναι ότι μπορούμε να είμαστε διαφορετικά άτομα, να έχουμε διαφορετικές ιστορίες και να συνδεόμαστε μέσω άλλων κοινών σημείων», σημειώνει στη συνέντευξή της.