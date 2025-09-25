Γέννησε η Ριάνα - Ήρθε στη ζωή η κόρη της με τον ASAP Rocky

Το χαρμόσυνο γεγονός ανακοίνωσε η τραγουδίστρια μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Ριάνα και ASAP Rocky έγιναν γονείς για τρίτη φορά! Η pop star έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, όπως γνωστοποίησε μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG. Η Riri δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία κρατάει στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, λίγο μετά τον τοκετό, και μια δεύτερη, δείχνοντάς μας ένα ροζ ζευγάρι μικροσκοπικά γάντια του μποξ.

Το τρίτο μέλος της οικογένειας της Ριάνα και του ASAP Rocky γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Λος Άντζελες, όμως το ζευγάρι θέλησε να κρατήσει την ευχάριστη είδηση για λίγο καιρό μυστική. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε και το όνομα που θα λάβει η κόρη της, το οποίο είναι «Rocki Irish Mayers».

IG @badgalriri

IG @badgalriri

Μπορεί η ίδια να είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να αποκτήσει μια κόρη, όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της δεν αποκάλυψε το φύλο. Και να, λοιπόν, που η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα. Να θυμίσουμε πως η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ριάνα πριν από τη γέννηση της κόρης της πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην πρεμιέρα της ταινίας της Smurfs.

Η Ριάνα και ο ASAP Rocky έχουν ακόμα δύο αγόρια - τον 3χρονο RZA και τον 2χρονο Riot - οι οποίοι ήταν παρόντες σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της τραγουδίστριας, πριν υποδεχτούν στον κόσμο την αδερφούλα τους.