Iconic και πάντα στιλάτη, η Ριάνα αποτελούσε πάντα πηγή fashion και beauty έμπνευσης

Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή της στο Λος Άντζελες με ένα εκκεντρικό φόρεμα σε παστέλ απόχρωση με neon λεπτομέρειες, σκεφτόμαστε πως, από τις εμφανίσεις της στην πρώτη της εγκυμοσύνη, στην ανακοίνωση της δεύτερης (θυμάσαι το εντυπωσιακό της performance στο Super Bowl το 2023) μέχρι την έξοδο με τα δύο της παιδιά στην πρεμιέρα της ταινίας Smurfs, η Ριάνα απολαμβάνει τις περιόδους της εγκυμοσύνης της με τον πιο fashion τρόπο.

Με τον δικό της μοναδικό τρόπο, όχι μόνο έχει δώσει έμπνευση στις θαυμάστριές της αλλά έχει αλλάξει και τη μόδα εγκυμοσύνης αποδεικνύοντας πως τα «άβολα» φαρδιά ρούχα, τα παντελόνια με το ύφασμα στην κοιλιά και τα shirtdresses μπορούν να μείνουν στην άκρη εν έτη 2025.

Οι εμφανίσεις της Ριάνα που αποδεικνύουν πως άλλαξε μια για πάντα τη μόδα εγκυμοσύνης

Η γυναίκα του σήμερα, με τις σύγχρονες ανάγκες της, πλήρως απενοχοποιημένη από στερεότυπα και ταμπού, μπορεί να φορά ό,τι την εκφράζει και δη στην περίοδο της εγκυμοσύνης μπορεί να αναδείξει με fashion τρόπους την κοιλιά της, όπως εκείνη επιθυμεί και αισθάνεται.

Στη συλλογή της Ριάνα πάντως μεταξύ των items που έχει φορέσει αυτά τα χρόνια υπάρχουν τα oversized κομμάτια, υπάρχουν όμως και τα cropped, εξίσου κομψά και στιλάτα, φορέματα με cut out λεπτομέρειες και denim on denim σύνολα.

Δες παρακάτω τις εμφανίσεις της Ριάνα που αποδεικνύουν πως άλλαξε τη μόδα της εγκυμοσύνης