«Ευχαριστούμε για τις ευχές. Απλώς, δεν παντρευτήκαμε»: Αλεξάντρα Γκραντ και Κιάνου Ριβς βάζουν τέλος στις φήμες γάμου

Το ζευγάρι βγήκε παντρεμένο, χωρίς να το ξέρει μέσα σε λίγες ώρες

«Παντρεύτηκαν στα κρυφά Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ;». «Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο του Κιάνου Ριβς και της Αλεξάντρα Γκραντ». Κάπως έτσι έμοιαζαν τα περισσότερα άρθρα και post στα social media που βλέπαμε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την προσωπική ζωή του αγαπημένου ηθοποιού και της επί χρόνια συντρόφου του. Το ζευγάρι βγήκε παντρεμένο, χωρίς να το ξέρει μέσα σε λίγες ώρες.

Η Αλεξάντρα Γκραντ, αποφάσισε να βάλει τέλος, ωστόσο, σε αυτές τις φήμες, δημοσιεύοντας φωτογραφία με εκείνη και τον Κιάνου στο Instagram την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα σχετικά με την κατάσταση της σχέσης τους. «Αυτή είναι μια πραγματική φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνων ή ανακοίνωση γάμου, φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη... απλώς ένα φιλί!», έγραψε η καλλιτέχνης. «Την κοινοποιώ εδώ για να σας ευχαριστήσω όλους για τα συγχαρητήρια για τον γάμο μας. Aπλώς, δεν παντρευτήκαμε».

IG@Alexandra Grant

Η ίδια, συνέχισε: «Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα στις μέρες μας, αλλά εξακολουθούν να είναι ψεύτικα νέα, οπότε να είστε προσεκτικοί εκεί έξω! Ορίστε, λοιπόν, λίγη αληθινή ευτυχία!». Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος του Κιάνου Ριβς αναφέρθηκε επίσης στις συγκεκριμένες φήμες, στις 23 Σεπτεμβρίου. «Δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο People. «Δεν είναι παντρεμένοι». Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Νοέμβριο του 2019, όταν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί στο LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες.

«Το γήρας σημαίνει θάνατος. Έχω φρικάρει εντελώς. Αλλά είναι εντάξει», είχε δηλώσει πριν καιρό σε σχετική συνέντευξή του ο Κιάνου Ριβς. Επίσης, μιλώντας στο BBC είχε τονίσει πως δεν αποφεύγει να σκέφτεται τον θάνατο. «Είμαι 59 ετών, οπότε σκέφτομαι τον θάνατο όλη την ώρα».

