Τζένιφερ Άνιστον: “Δεν θέλησα ποτέ να υιοθετήσω, ήθελα ένα παιδί με το δικό μου DNA”

Η Τζένιφερ Άνιστον εξήγησε σε συνέντευξή της, γιατί δεν θεώρησε ποτέ την υιοθεσία ως επιλογή να γίνει μητέρα, παρά τη βαθιά επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά.

Η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε ανοιχτά για ένα κεφάλαιο της ζωής της που, αν και βαθιά προσωπικό, έχει συχνά αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης: τη μητρότητα και συγκεκριμένα τη μεγάλη επιθυμία που είχε στη ζωή της να δημιουργήσει τη δική της οικογένειά. Η ηθοποιός μπορεί να μην πραγματοποίησε το όνειρό της, όμως - όπως λέει στη νέα συνέντευξή της, δεν σκέφτηκε ποτέ να υιοθετήσει ένα παιδί.

Κατά τη διάρκεια μιας ειλικρινούς συζήτησης στο podcast Armchair Expert, η 56χρονη ηθοποιός εξήγησε για πρώτη φορά, γιατί δεν προχώρησε ποτέ στην υιοθεσία, παρότι αντιμετώπισε δυσκολίες στο να αποκτήσει ένα παιδί. «Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω. Και όταν φτάσεις σε εκείνο το σημείο, υπάρχει μια παράξενη ηρεμία. Όχι, δεν ήθελα να υιοθετήσω. Ήθελα ένα παιδί που να φέρει το δικό μου DNA. Είτε το θεωρεί κάποιος εγωιστικό είτε όχι, αυτή ήταν η επιθυμία μου».

Η Τζένιφερ Άνιστον μιλά για τη στιγμή που συμφιλιώθηκε με την πραγματικότητα

Η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις προσπάθειές της να γίνει μητέρα μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης, περιέγραψε την εμπειρία της ως βαθιά συναισθηματική, ιδιαίτερα τη στιγμή που της ανακοινώθηκε ότι «δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα». Ένα σημείο καμπής, όπως είπε, το οποίο «δεν ξεχνάς εύκολα».

Η συζήτηση ξεκίνησε, όταν η συμπαρουσιάστρια του podcast, Μόνικα Πάντμαν, μοιράστηκε τις δικές της σκέψεις γύρω από τη μητρότητα και την εμπειρία της με την κατάψυξη ωαρίων. Όταν ρώτησε την Τζένιφερ Άνιστον, αν έχει συμφιλιωθεί πια με το γεγονός ότι δεν έγινε μητέρα, η ηθοποιός απάντησε: «Νιώθω απόλυτη γαλήνη. Ίσως γιατί δεν υπάρχει πια αμφιβολία. Δεν υπάρχει άλλο “μήπως;”. Έφυγε αυτό το βάρος από μέσα μου».

Getty Images @Taylor Hill

Το κεφάλαιο «μητρότητα» έχει κλείσει για την Τζένιφερ Άνιστον

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Τζένιφερ Άνιστον παραδέχτηκε ότι υπήρξαν στιγμές στη ζωή της, που κοίταξε έναν άνθρωπο και σκέφτηκε «με αυτόν ίσως να κάναμε όμορφα παιδιά». Ωστόσο, υπογράμμισε πως αυτές οι σκέψεις διαρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίζονται. «Όταν δεν έχεις πια τον έλεγχο μιας κατάστασης, αρχίζεις να την εξιδανικεύεις. Ίσως φαντασιώνεσαι μια εκδοχή της ζωής σου που δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά τελικά, δεν ήταν γραφτό. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό το ‘’γραμμένο’’», ανέφερε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό Allure, το 2022, η ηθοποιός είχε δηλώσει πως δεν μετανιώνει καθόλου για την πορεία της ζωής της, λέγοντας: «Το πλοίο έφυγε. Και αισθάνομαι μια ανακούφιση. Δεν χρειάζεται πια να αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Το άφησα πίσω μου».

