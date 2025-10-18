Υπόθεση Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον χάνουν τους βασιλικούς τους τίτλους

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, χάνουν τους τίτλους τους εν μέσω αναζωπύρωσης των σκανδάλων γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, καθώς σύμφωνα με τη Telegraph χάνουν τους βασιλικούς τους τίτλους εν μέσω της νέας φουρτούνας που προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Άντριου, πρώην Δούκας του Γιορκ, ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του, καθώς οι «συνεχιζόμενες κατηγορίες» σε βάρος του επισκιάζουν τη Βασιλική Οικογένεια και το έργο του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

«Αποφάσισα, όπως πάντα, να θέσω το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου πάνω από όλα», ανέφερε ο Άντριου σε δήλωση που εξέδωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή. «Επιμένω στην απόφαση που πήρα πριν από πέντε χρόνια να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή». Ωστόσο, πρόσθεσε πως, με τη συγκατάθεση του βασιλιά, ήρθε η στιγμή να κάνει «ένα βήμα παραπέρα», παραιτούμενος και από τα τιμητικά του αξιώματα. Παράλληλα, τόνισε ότι «αρνείται κατηγορηματικά» όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η απόφαση, όπως σημείωσε ο ίδιος, ελήφθη έπειτα από εκτενείς συζητήσεις με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τα υπόλοιπα μέλη της άμεσης και ευρύτερης βασιλικής οικογένειας. Αν και ο Άντριου θα συνεχίσει να φέρει τον τίτλο του πρίγκιπα —καθώς είναι γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄— δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους επίσημους τίτλους του, ενώ έχει ήδη στερηθεί από το 2022 τους στρατιωτικούς του βαθμούς και τις βασιλικές του προστασίες.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, χάνει επίσης τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ. Η 66χρονη δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την απόφαση, ωστόσο βρέθηκε και η ίδια πρόσφατα στο στόχαστρο επικρίσεων. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Julia’s House, του οποίου ήταν προστάτιδα, ανακοίνωσε την απομάκρυνσή της μετά τη δημοσιοποίηση ενός email του 2011, όπου η Φέργκιουσον χαρακτήριζε τον Έπσταϊν «σταθερό, γενναιόδωρο και εξαιρετικό φίλο». Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, εκείνη την περίοδο δεχόταν απειλές από τον Έπσταϊν και προσπάθησε «να τον κατευνάσει».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, με τίτλο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, που αναμένεται στις 21 Οκτωβρίου. Η Τζιουφρέ είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική επίθεση, υπόθεση που διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2022.

Παρά την αφαίρεση των τίτλων, ο Άντριου θα παραμείνει στην κατοικία του στο Royal Lodge, καθώς διαθέτει ιδιωτική σύμβαση μίσθωσης με το Crown Estate. Ο άλλοτε δημοφιλής πρίγκιπας έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή από το 2019, μετά τη διαβόητη συνέντευξη στο BBC όπου προσπάθησε να υπερασπιστεί τη σχέση του με τον Έπσταϊν — μια εμφάνιση που θεωρήθηκε καταστροφική και οδήγησε στην πτώση του.

Η νέα απόφαση του Παλατιού φαίνεται να κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της ενεργής συμμετοχής του πρίγκιπα Άντριου στη δημόσια ζωή της μοναρχίας, σε μια περίοδο που η βασιλική οικογένεια προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από κάθε σκιά σκανδάλου και να διαφυλάξει το κύρος της υπό τη βασιλεία του Καρόλου Γ΄.